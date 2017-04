Get Out! April 10 – April 16

Monday, April 10th

529: Shoegazers; Eager Lungs; Canines

EDDIE’S ATTIC: Chris Shiflett; Brian Whelan

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Rod Melancon; Carly Burruss (theater)

JAVA MONKEY Open Mic Music

THE MASQUERADE: Terry Malts; Business of Dreams; the Mumzees; thegoodnews (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Macy Todd; Eli Hannon (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Skye Paige’s Songwriter Showcase (downstairs)

Tuesday, April 11th

529: The Rubs; Bad Spell; Paralyzer

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jen Anders Trio; Eggwater Palace; Custard Pie; Bryan & Co.; Dirty Bird & The Flu

CENTER STAGE THEATRE: Zucchero

CITY WINERY: JoJo Hermann’s Slim Wednesday; Sam Holt

DRUNKEN UNICORN: Negura Bunget; Vimur; We Hunt Kings

THE EARL: Allan Rayman; Mariachi Atlanta

EDDIE’S ATTIC: Richard Shindell

FAT MATT’S: J T Speed

FOX THEATRE: The Decemberists; Julien Baker

THE FOUNDRY (Athens): Driftwood

GEORGIA THEATRE (Athens): Doug Stanhope & Friends (theater); The Unlikely Candidates (rooftop)

THE MASQUERADE: R.LUM.R. (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Tease Tuesday Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Jarabe De Palo; Aprendiz (upstairs); Poison Coats; Rod Melancon; Holders (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, April 12th

529: Weisshund; The 200’s; Bird City

AVONDALE TOWNE CINEMA: Open Mic

CENTER STAGE THEATRE: The Musical Box

CITY WINERY: Angie Stone Experience

THE EARL: Reverend Hylton; Blood on the Harp; Cold Heart Canyon; Caleb Warren & The Perfect Gentlemen

EDDIE’S ATTIC: Sonia Leigh; Not the Line; Sam Outlaw; Dori Freeman

FAT MATT’S: Georgia Flood

GEORGIA THEATRE (Athens): Stop Light Observations; The Vegabonds; Reverend (theater)

GWINNETT ARENA: Panic! At the Disco; Misterwives; Saint Motel

PHILIPS ARENA: Ariana Grande; Little Mix

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Tallulah George; The Reality Kings (downstairs)

STAR BAR: Tiny Scissors; Hello Cobra; Celestial Inferno; Things Amazing (upstairs)

THE TABERNACLE: Anthrax; Killswitch Engage; The Devil Wears Prada

UNDER THE COUCH: Taal Taadka Concert

VISTA ROOM: Bluegrass & Beyond

Thursday, April 13th

40 WATT CLUB (Athens): All Them Witches; Ranch Ghost

529: 16 Bars Hip Hop Orchestra; Cornbread

CALEDONIA LOUNGE (Athens): T Hardy & The Hardknocks; Saint Pé; Loose Knives

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Cody Jinks

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Blues Jam Session

THE EARL: Uncle Van & The Buzzards of Fuzz; Hot Ram; Trent Rice

EDDIE’S ATTIC: Parker Gispert

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): The Band of Heathens

GEORGIA THEATRE (Athens): Explosions In The Sky; Thor (theater); :lovesongs (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Michael Hurwitz

THE LOFT: Gnash; Sweater Beats; MAX; Imad Royal; Wrenn; Tulpa & Blankts

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Andrew Brothers

THE MASQUERADE: Mod Sun; Marty Grimes; Swaghollywood; DJ Kai Bennett; Benny Freestyles; Kurt Rockmore (Heaven); Shoegazers; Thatcher; Sitka; Not All 10s; Twin Birds (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Malcolm Holcombe; Jared Tyler

SMITH’S OLDE BAR: Mosaic; Bridges; The Twotakes (upstairs)

STAR BAR: Whiskey Dick; Night Terrors (upstairs)

VISTA ROOM: Colonel Bruce Hampton & the Madrid Express

Friday, April 14th

40 WATT CLUB (Athens): Songs of Vic Chesnutt

529: Chew; Rude Dude and the Creek Freaks

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Little Jake & The Soul Searchers; Dirty Bird & The Flu

AVONDALE TOWNE CINEMA: 68-75; Kenny Howes and the Wow; Steve Baskin

CITY WINERY: Todd Snider; Leland Sundries

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Donna Hopkins; The Pussy Willows

THE EARL: The Weeks; The Lonely Biscuits

EDDIE’S ATTIC: Sam Burchfield

FAT MATT’S: Way Back Band

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: Ellie Lawrence

THE FOUNDRY (Athens): Parker Gispert

GEORGIA THEATRE (Athens): Explosions In The Sky; Thor (theater); Palace Doctor (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Jess Goggans Band

JAVA MONKEY Boo Reefa

THE LOFT: Colony House; Knox Hamilton

THE MASQUERADE: Ladybird; Blind Tiger; Branches; False Consciousness (Purgatory)

OPERA: Duke Dumont

PHILIPS ARENA: Red Hot Chili Peppers

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Winston Slade

RED LIGHT CAFE: Dusty Roads; C.J. Jones & The Spirit Bones

SMITH’S OLDE BAR: 500 Songs For Kids (upstairs); Canvas People; Capital Arms; King of Summer (downstairs)

STAR BAR: Rockabilly Kitty Rose; Caroline & the Ramblers; Crazy Man Crazy (upstairs); Sarah Miles; Emmy Law; Elizabeth Beckwitt (downstairs)

THE TABERNACLE: Reik

TERMINAL WEST: Hayes Carll; Band of Heathens

UNDER THE COUCH: Taal Taadka

VARIETY PLAYHOUSE: Cody Jinks

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue; Michael Magno

VISTA ROOM: Interstellar Echoes

Saturday, April 15th

40 WATT CLUB (Athens): Songs of Vic Chesnutt

529: Michael Myerz; AyOh; Fake Flowers; Tann Jones

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Patrick Road Band; Tim Vee Duo

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Teem Trio

BUCKHEAD THEATRE: Rod Man

CENTER STAGE THEATRE: Testament; Sepultura; Prong

CITY WINERY: Todd Snider; Steve Poltz

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Jimmy Hall

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Crooked Mile

DRUNKEN UNICORN: Powder Room Dance Party

THE EARL: PLS PLS; Hank & Cupcakes; Fox Grin

EDDIE’S ATTIC: Callaghan; Jesse Terry; Geoff Achison & The Soul Diggers

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Bruce Gilbert; Alex Commins & Todd Prusin

THE FOUNDRY (Athens): Déjà Vu

GEORGIA THEATRE (Athens): Abbey Road LIVE! (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Night Shift

JAVA MONKEY Bobby Henebry

THE MASQUERADE: Chronixx; Kelissa; Max Glazer Federation Sound (Heaven); Smichki (Hell); Northbound; Daisyhead; Tigerwine; Dogs in Slow Motion (Purgatory)

OAK ROOM (Chattahoochee Hills): Russell Gunn

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Grassland String Band; Katie Pruitt

SMITH’S OLDE BAR: 500 Songs For Kids (upstairs); Son & Thief; Ayo River; Cougar Sweat (downstairs)

TERMINAL WEST: Cashmere Cat

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Groove Fetish

VARIETY PLAYHOUSE: Cody Jinks

VENKMAN’S: Sailing to Denver (1pm) Dead Affect; Escape Vehicle

VINYL: Kawehi

VISTA ROOM: Michelle Malone & Drag the River

Sunday, April 16th

CENTER STAGE THEATRE: Stokley

CITY WINERY: Dale Watson & Ray Benson

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JAVA MONKEY Open Mic Poetry

THE MASQUERADE: Chelsea Grin; Ice Nine Kills; Gideon; Enterprise Earth; Second Death (Heaven); Daylan Gideon; 404 Gianni; Mo’Haze & Steve Ricks; Niko Blue; Will Hill; SwaVay; Drafday Deion; CDZ (Hell); Samurai Shotgun; Howling Star; Bangarang; The Last Autumn; Rising Down; The Txlips; 799 Sorcery; holders (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Honorio Torrealba; Franchutte & The 8Strings (upstairs); SeepeopleS; Rob Agocs; Dylan Swinson (downstairs)

VENKMAN’S: The Bonaventure Quartet (12:30pm)

