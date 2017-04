Get Out! April 17 – April 23

Monday, April 17th

529: Acid Mothers Temple; Babylon; Reverends

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Second Death

CITY WINERY: Emily King

THE EARL: CJ Ramone; Big Eyes; Skin Jobs

EDDIE’S ATTIC: Agnes Scott Glee Club

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Broccoli Samurai (rooftop)

JAVA MONKEY Open Mic Music

MAMMAL GALLERY: Elder Ones

THE MASQUERADE: Pile; Gnarwhal; Fuiste (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Macy Todd; Brytly (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Skye Paige’s Songwriter Showcase (downstairs)

TERMINAL WEST: Clean Bandit; Zara Larsson; Starley

Tuesday, April 18th

529: Breathers; Shinji; Big Ded; Sequoya; Digital Nun

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Framing The Red; Matt Carlock

CITY WINERY: Junior Brown

FAT MATT’S: J T Speed

THE FOUNDRY (Athens): Pickled Holler

GEORGIA THEATRE (Athens): Lord Nelson (rooftop)

THE MASQUERADE: R.LUM.R. (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Bourgeois Mystics

SMITH’S OLDE BAR: Will Trosclair; Greg Finger Band; Justin Dukes (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO

THE TABERNACLE: Big Sean

TERMINAL WEST: Foxygen; Gabriella Cohen

VARIETY PLAYHOUSE: Myavi; Slit Machine; Kiha & the Faces

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Sallie Ford; Molly Burch

Wednesday, April 19th

529: Wake; Astrea Corp; Lingua Franca; Victor Mariachi

AVONDALE TOWNE CINEMA: Nick & The Grooves

BUCKHEAD THEATRE: Andrew McMahon in the Wilderness; Atlas Genius; Night Riots

CITY WINERY: John Burke

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Ann Whitley-Singleton & Friends

EDDIE’S ATTIC: Maggie Koerner

FAT MATT’S: Georgia Flood

GEORGIA THEATRE (Athens): Turkuaz; Organ Freeman; The Bucket Shot Revival (theater); Mo Lowda; The Humble (rooftop)

THE MASQUERADE: Hannibal Buress (Heaven); Nonpoint; Nine Shrines; All My Vices at Once; Filthy Rebel (Hell)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

TERMINAL WEST: Vieux Farka Touré; Last Good Tooth

Thursday, April 20th

40 WATT CLUB (Athens): Son & Thief

529: The Difference Machine; Stono Echo; 12 Mirrors; STLNDRMS

AISLE 5: The Fritz; Bird Dog Jubilee; The Groove Orient

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Underhill Family Orchestra

CITY WINERY: Everly Brothers Experience

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Bobby Rush

THE EARL: Dick Dale; The Gartrells

EDDIE’S ATTIC: Matthew Logan Vasquez; Idianola

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Billy Joe Shaver; Tyler Childers

GEORGIA THEATRE (Athens): Amorphis; Swallow the Sun; Beast Mode; Khaotika (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): CBDB

THE LOFT: Y&T; Kickin’ Valentina

THE MASQUERADE: Lil Peep (Hell); Kilter (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Max Godfrey; Daryl Shawn; I Together S.O.U.L.

SMITH’S OLDE BAR: Kung Fu; Those Cats; Dr. Strangelove (upstairs); Moontower; Chief Wiggum (downstairs)

STAR BAR: Southern Culture on the Skids; The Woolly Bushmen (upstairs)

SYMPHONY HALL: ASO Rocktopia Live

TERMINAL WEST: Cody Johnson; Riley Green

VARIETY PLAYHOUSE: Jump Little Children; Young Mister; Katie Rose

VISTA ROOM: Colonel Bruce Hampton & the Madrid Express

Friday, April 21st

529: Cellular Chaos; Bataille; Fever Hands; Ian Deaton; Waterfall Wash

AISLE 5: Random Rab

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Leopold & His Fiction; Wild Adriatic

AVONDALE TOWNE CINEMA: Dan Random; Daniel Cowan

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): A.J. Gaither One Man Band

BUCKHEAD THEATRE: Jessie James Decker

CENTENNIAL OLYMPIC PARK: Trey Anastasio Band; San Holo; Tep No; Talib Kweli; Moe.; Daily Bread; Twiddle; Andy Bruh; Dirty Heads; CBDB; Organik; Samantha Fish; Chelsea Shag; Juju Beats; The Hip Abduction; Parrotice; Tedo Stone (12pm)

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Bluebillygrit

THE EARL: Oak House; Dot.s; Neighbor Lady

EDDIE’S ATTIC: Caroline Herring; Billy Joe Shaver

FAT MATT’S: Sweet & Salty

THE FOUNDRY (Athens): Band of Oz

GEORGIA THEATRE (Athens): Turnpike Troubadours; Cordovas (theater); Cranford Hollow (rooftop)

HARD ROCK CAFE: Runaway Gin

HIGH MUSEUM: Jason Collier

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Georgia Flood; Royal Johnson

THE MASQUERADE: The Maine; Beach Weather; The Orphan; the Poet (Heaven); Diet Cig; Daddy Issues; dadgoth (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Bill Champlin; Kim Carnes; John Ford Coley; Lenny LeBlanc; Greg Barnhill

OPERA: Party Thieves

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): ESOEBO’s Death Defying Musical Review

RED LIGHT CAFE: Last Pasties Standing

SMITH’S OLDE BAR: Bloodkin (upstairs); Midnight North; Zale (downstairs)

STAR BAR: Hilly Casino; Hot Rod Walt; The Psycho Devilles (upstairs)

TERMINAL WEST: Kyle Hollingsworth; The Nth Power

VENKMAN’S: 500 Songs For Kids

Saturday, April 22nd

40 WATT CLUB (Athens): Boybutante

529: Honey Radar; Faults; Air Sea Dolphin; SheHeHe; Attempt

AISLE 5: The Vagabonds; Morning Fatty

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Josh Morningstar & The Pickups

AVONDALE TOWNE CINEMA: Emi Sunshine; Emelise & Friends

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Daddy and Company

CENTENNIAL OLYMPIC PARK: Widespread Panic; Savoy; G-Buck; Jackie Greene; Slightly Stupid; Probcause; Dopapod; McBeezy; Fortunate Youth; Trombone Shorty & Orleans Avenue; Stop Light Observations; Big Something; Hiku; The Steppin Stones; Anders Osborne; Porch 40; The Morkestra; Voodoo Visionary; Ron Pope; Where Are We; Hedonistas (12pm)

CITY WINERY: Jon McLaughlin; Katrina Woolverton

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Billy Joe Shaver

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Valerie Smith; Liberty Pike

DECATUR SQUARE: Lucinda Williams; Noah Gundersen; Packaway Handle Brand; John Moreland; Harold Holloway & Co.; Kristen Englenz & the Committed (4 pm)

DRUNKEN UNICORN: Froth

EDDIE’S ATTIC: Leopold & His Fiction; Scott Miller

THE EARL: JesusHoney

FAT MATT’S: Dr Dixon & The Operators

THE FOUNDRY (Athens): Departure

GEORGIA THEATRE (Athens): Brandi Carlile (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Bama Gamblers

JAVA MONKEY Joe Smith

KAVARNA: Mia Green

THE LOFT: Sunsquabi

THE MASQUERADE: Hennypalooza (Heaven)

MOJO VINYL (Roswell): Project: Detour (1pm)

PHILIPS ARENA: Tim McGraw; Faith Hill; Needtobreathe

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck Cannon; Lari White

SMITH’S OLDE BAR: Sam Holt Band (upstairs)

STAR BAR: Bitter; A Drug Called Tradition; Midnight Larks; Paralyzer; Aw Phooey; Hymen Moments (upstairs)

TERMINAL WEST: Big Wild; Tennyson; IHF

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Free Lance Ruckus

THE ROXY: Corey Smith

VARIETY PLAYHOUSE: Sister Haze; Eric Dodd

VENKMAN’S: Dusty Roads (1pm); 500 Songs For Kids

VINYL: Bird Dog Jubilee; I.R.E.

VISTA ROOM: Tommy Talton; Alex Guthrie Band

Sunday, April 23rd

AISLE 5: Jubee & Friends

BUCKHEAD THEATRE: Ethan Bortnick; Camp Dream

CENTENNIAL OLYMPIC PARK: Widespread Panic; Break Science; Sunsquabi; Lettuce; Ween; Sam King; Major & the Monbacks; Xavier Blk; The Temperance Movement; Wild Adriatic; Clavvs; Dark Star Orchestra; People’s Blues of Richmond; Thrice Groove; Funk You; The Werks; Patrick Morgan; Virginia Benson Band (12 pm)

CITY WINERY: Ryan Montbleau; Cris Jacobs

EDDIE’S ATTIC: Bob Sima; Angie Keilhauer

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JAVA MONKEY Open Mic Poetry

THE LOFT: Oddisee; Good Compny; Oliver St. Louis

THE MASQUERADE: Sorority Noise; Sinai Vessel; The Obsessives (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

SYMPHONY HALL: Todrick Hall

VISTA ROOM: Six String Syndicate

Big Eyes photo by Jen Cray.

