Get Out! April 24 – April 30

Monday, April 24th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Gnarly Sacs

CENTER STAGE THEATRE: Steel Panther; Citizen Zero

CITY WINERY: Dengue Fever

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Travers Geoffray (rooftop)

JAVA MONKEY Open Mic Music

THE MASQUERADE: Slothrust (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Macy Todd; Eli Hannon (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Skye Paige’s Songwriter Showcase (downstairs)

SYMPHONY HALL: Ben Folds; ASO

Tuesday, April 25th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jen ANders

CENTER STAGE THEATRE: Desiigner

CITY WINERY: Chloë Agnew

THE EARL: Sinkane; Eric Slick

EDDIE’S ATTIC: Tony Lucca; Jay Nash and Matt Dukes

FAT MATT’S: J T Speed

THE FOUNDRY (Athens): Mr. Jordan Mr. Tonks

GEORGIA THEATRE (Athens): Major & The Monbacks (rooftop)

THE MASQUERADE: Brant Bjork; Royal Thunder; Black Wizard (Hell); R.LUM.R. (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: The Imposeurs; Poo Biters

SMITH’S OLDE BAR: The Txlips; Howling Star; Conkrete God (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, April 26th

529: All Night Drug Prowling Wolves; A Drug Called Tradition; Illegal Drugs; NAARC

AVONDALE TOWNE CINEMA: Open Mic

CITY WINERY: Mandolin Orange; Brian Collins

THE EARL: Sara Rachele; Kim Logan

EDDIE’S ATTIC: Bombadil; Older Brother; Joshua James; Timmy the Teeth

FAT MATT’S: Georgia Flood

THE FOUNDRY (Athens): Liam Parke

GEORGIA THEATRE (Athens): Surfer Blood; BOYTOY (theater); The Arcs (rooftop)

THE MASQUERADE: Maybird (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Rude!; Mo Lowda & The Humble; It’s What’s For Breakfast (downstairs)

TERMINAL WEST: Bob Mould

VISTA ROOM: Bluegrass & Beyond

Thursday, April 27th

529: Deep State; Sea Ghost; The Hernies; Little Rituals

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Mo Lowda & The Humble; The Young Step

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Bombadil

CITY WINERY: Tom Papa

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Songwriters Invitational

THE EARL: The Future Babes; Gas Hound; Bird Laww

EDDIE’S ATTIC: Ari Hest; Michael Logan

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): DJ Re>Ron

GEORGIA THEATRE (Athens): Chase Rice (theater); Redstone Ramblers (rooftop)

THE MASQUERADE: Starset (Heaven); Hell or Highwater (Purgatory)

PHILIPS ARENA: Tom Petty & the Heartbreakers; Joe Walsh

RED LIGHT CAFE: John Kadlecik

SMITH’S OLDE BAR: Mahogany Marie & The 11th Hour Band; Khari Green (upstairs); Derek Martin; Towne; Hughes Taylor (downstairs)

STAR BAR: Twin Trances; Tokers; 10 Hit Combo; Undead Viking Mafia (upstairs)

TERMINAL WEST: ATL Collective

VINYL: Camera Box; The New Schematics; All The Rest

VISTA ROOM: The Tommy Thompson Band

Friday, April 28th

40 WATT CLUB (Athens): Nihilist Cheerleader; The Hernies

529: The Chiefs; Watcher; Death Stuff; Art School Jocks (3pm); All Hell; The New Masters of Evil; Malformity; Veterum

AISLE 5: Clap Your Hands Say Yeah; Laura Gibson

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Morning Fatty; A Brilliant Lie

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Far From Over

CENTER STAGE THEATRE: Siavash Ghomayshi

CITY WINERY: Kenny Lattimore

COX CAPITOL THEATRE (Macon): The Vegabonds; The High Diver

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Travis Meadows; Whiskey Jack

THE EARL: The Gories; Timmy’s Organism; Greg Cartwight & Jesse Smith; Heavy Lids; Poison Rites; Vincas

EDDIE’S ATTIC: Erick Baker

FAT MATT’S: Cody Matlock

THE FOUNDRY (Athens): Tribute

GEORGIA THEATRE (Athens): Sister Hazel; Eric Dodd (theater); Hank Vegas (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Trae Pierce; the T-Stones

JAVA MONKEY Losing Daylight

THE MASQUERADE: Hellzapoppin’ Circus Sideshow (Hell); Charly Bliss; Pinkset (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Dead Affect; Honeywood!

SMITH’S OLDE BAR: 500 Songs For Kids (upstairs); Sarah & The Safe Word; Fable Cry; Survival Kit; Eddie Rascal (downstairs)

STAR BAR: Seagulls; Karbomb; You Vandal; Resident One (upstairs); Michael C. Smith (downstairs)

SUNTRUST PARK: Billy Joel; Andrew McMahon in the Wilderness

SWEETLAND AMPHITHEATRE (LaGrange): Blackberry Smoke

TERMINAL WEST: Desert Dwellers; Frameworks

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Stone Senate

VARIETY PLAYHOUSE: The Black Angels; A Place to Bury Strangers

VENKMAN’S: Yacht Rock Schooner; Fire & the Knife

VINYL: Myfever & Mansell; Beach Tiger

VISTA ROOM: Donna Hopkins; Electric Codpiece

Saturday, April 29th

40 WATT CLUB (Athens): Russian Circles; Fotocrime

529: Night Birds; GG King; Glare; Hyena (3pm); The Difference; Crisis; Under Control; One Force

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Sean Patrick & The Newgrass Revolution; Saints & Sinners

AVONDALE TOWNE CINEMA: BJ Wilbanks

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Skeeterz

CENTER STAGE THEATRE: Doug E Fresh; Kool Moe Dee

CITY WINERY: Dave Davies

COX CAPITOL THEATRE (Macon): ZOSO

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Good In The Kitchen

DRUNKEN UNICORN: Foreseen; Red Death; Sadistic Ritual; Repulsory

THE EARL: Redd Kross; Terry & Louie; The Cowboys; RMBLR; Craig Brown Band; Uniform

EDDIE’S ATTIC: The Steel Wheels; Jonathan Byrd; Erick Baker

FAT MATT’S: The Vipers

FOX THEATRE: Jeff Foxworthy; Larry the Cable Guy

GEORGIA THEATRE (Athens): Somo (theater)

GEORGIA WORLD CONGRESS CENTER: Hank Williams, Jr.; Lee Brice

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Adult Prom

THE FOUNDRY (Athens): Russell Moore & IIIrd Tyme Out

THE LOFT: AB-Soul; Little Simz

THE MASQUERADE: Rival Sons; Howie Pyro (Heaven); IV Short; EFIL; Devin Malek; 200kk; Sex Farm; Mag Hosky; Cade WTF (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Levi Lowrey; The Antique Rodeo Show

RED LIGHT CAFE: Ben Wade Band; Void Luna; Shreeps

SMITH’S OLDE BAR: 500 Songs For Kids (upstairs); Shell Stamps; The Copper Children; Evergreen Family Band; Crystal Alicia Garrett; Kate Schettler (downstairs)

STAR BAR: White Buffalo Shaman DJs (downstairs)

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Most Wanted

VARIETY PLAYHOUSE: Christian McBride & Tip City; Khari Cabral Simmons

VENKMAN’S: Alanna Royale; Lola Cole; David Franklin

VINYL: Disco Juice; Donna McGhee

Sunday, April 30th

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Abdullah Ibrahim; Hugh Masekela

CITY WINERY: Freddy Jones Band; Brian Collins

EDDIE’S ATTIC: Bobby Long; Parker Polhill

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

THE FOUNDRY (Athens): D’Mack and Friends

JAVA MONKEY Open Mic Poetry

THE MASQUERADE: Rise To Slaughter; Six; Iron Shroud; DMR; Soultrap; Darkbloom; Tombstone; The Konvalescent; Years of Sorrow; Beast Mode; Classified (Hell); Emarosa; Chapel; Cedar Green; Revel In Romance; I The Victor; The Sunsets (Purgatory)

PARK TAVERN: Atlas Road Crew; Disco Tendencies; The Gypsies

PHILIPS ARENA: Neil Diamond

SMITH’S OLDE BAR: Leisure McCorkle; Margolius & Rowen

VENKMAN’S: Coy-Norris Plus (12:30pm)

Black Angels photo by Alexandra Valenti.

