Get Out! April 3 – April 9

Monday, April 3rd

529: Pallas; Jepeto Solutions; Jake Tobin’s Loose Organization

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Gaffer Project

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Sutton; Holt & Coleman; Noam Pikelny

CITY WINERY: Big Bad Voodoo Daddy

THE EARL: Street Sects; Bataille; NAARC; Gergorio Franco

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Vinyl Suns (rooftop)

JAVA MONKEY Open Mic Music

THE MASQUERADE: Jude; LeAnder; The Young and the Elder; Fooshee’s Forecast (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Macy Todd; Brytly (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Skye Paige’s Songwriter Showcase (downstairs)

SYMPHONY HALL: Il Volo; ASO

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): David Finckel & Wu Han

VISTA ROOM: Emerald Empire Band

Tuesday, April 4th

529: Tiny Scissors; Get Damned; Branches

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

AVONDALE TOWNE CINEMA: Perimeter Flutes

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Mairtin O’Connor Trio; Molsky’s Mountain Drifters

CITY WINERY: Coco Montoya

DRUNKEN UNICORN: Kilo Ali

EDDIE’S ATTIC: Birds of Chicago; Heart Hunters

FAT MATT’S: J T Speed

THE FOUNDRY (Athens): The Broken String Band

GEORGIA THEATRE (Athens): JD McPherson; Lindsay Jarman (theater); No Ice; The Regrets (rooftop)

JAVA MONKEY Josh Preston

THE MASQUERADE: Thursday; Basement; Touche Amore; Wax Idols (Heaven); R.LUM.R. (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Art Amok Slam!

SMITH’S OLDE BAR: Blake Rainey; Joshua Powell & The Great Train Robbery; 19 Hands (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO

TERMINAL WEST: Rusted Root

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, April 5th

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Molsky’s Mountain Drifters (12:30pm)

CITY WINERY: Henry Cho; Jerry Farber

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Tab Benoit

THE EARL: The Roomsounds; Roadside Glorious

EDDIE’S ATTIC: Ben Sollee; Madison Lewis

FAT MATT’S: Georgia Flood

GEORGIA THEATRE (Athens):Funk You; Universal Sigh (theater); Mister Tie Dye (rooftop)

LUCAS THEATRE (Savannah): Hermeto Pascoat; Danilo Brito Quintet

THE MASQUERADE: Missio; 888; Coast Modern (Hell); Carousel Kings; Abandoned by Bears; Bad Case of Big Mouth; Like Mike; Over the Edge (Purgatory)

STAR BAR: Black Pussy; BSOL (upstairs)

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Lawrence Power

Thursday, April 6th

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Julian Lage & Chris Eldridge; Aofie O’Donovan

CITY WINERY: Justin Townes Earle; Elise Davis

COBB ENERGY CENTRE: Marsha Ambrosius; Eric Benet

THE EARL: Aaron Lee Tasjan; Jon Latham

EDDIE’S ATTIC: Sarah Potenza & David Robert King; Ben Sollee

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Tab Benoit; Josh Roberts & the Hinges (theater

LUCAS THEATRE (Savannah): Che Malambo

THE MASQUERADE: Sundressed Nominee; Cutcard; Cutting Teeth (Purgatory)

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Nikki Lane; Parker Milsap

SMITH’S OLDE BAR: Hayseed Dixie; The Vaginas (upstairs); Floored; Big Murder; Red Tyde Rising (downstairs)

STAR BAR: The Living Deads; V8 Death Car; Hot Rod Walt; Crypt 24

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Sebastian Knaur (11am)

TRUSTEES THEATER (Savannah): Bruce Hornsby & the Noisemakers

VENKMAN’S: Rumpke Mountain Boys

Friday, April 7th

440 FOUNDRY PAVILION (Athens): Old Dominion

529: Omni; Jock Gang; Background; DJ Mannequin Lover

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Dangermuffin; Eggwater Palace

AVONDALE TOWNE CINEMA: Bas Clas

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Free Lance Ruckus

CENTER STAGE THEATRE: The Whiskey Gentry; Ruby Velle & The Soulphonics; Darnell Boys

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Geno Delafose & French Rockin’ Boogie

CITY WINERY: Lee Ann Womack

COBB ENERGY CENTRE: Three Dog Night

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Folk Soul Revival

DRUNKEN UNICORN: The Octopus Project; Jeffrey Butzer & the Bicycle Eaters

THE EARL: Shannon and The Clams; Small Reactions

EDDIE’S ATTIC: Kristy Lee

FAT MATT’S: Denise Kirkland

FOX THEATRE: Jerry Seinfeld

THE FOUNDRY (Athens): Darrell Scott; Levi Lowrey

GEORGIA THEATRE (Athens): JJ Grey; Cicada Rhythm (theater); The Artisanals (rooftop)

THE HIGHLANDER: The Goodies; Bully; Pyrokleptics

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Bearcats; Stoop Kids

LUCAS THEATRE (Savannah): Stringband Spectacular

THE MASQUERADE: Viva La Hop (Purgatory); Young Dubliners; Ivory Williams; The Muckers (Hell)

OPERA: Uz; Oski; Atliens

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Anne McCue; Becky Warren

RED LIGHT CAFE: Jerry Farber

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Justin Townes Earle

SMITH’S OLDE BAR: 500 Songs For Kids (upstairs); New Terminus; Eureka Failure; The Sunset District (downstairs)

STAR BAR: Blackfoot Gypsies; Stacktone Slims; Phil Reynolds (upstairs); Jonah Swilley’s Soul Dance Thing (downstairs)

THE TABERNACLE: Kehlani; Ella Mai; Jahkoy; Noodles

TERMINAL WEST: Lambchop

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Stereotype

TRUSTEES THEATER (Savannah): Gerald Clayton

VARIETY PLAYHOUSE: Leo Kottke & Keller Williams

VENKMAN’S: Atlanta Funk Society; Thor’s Hammer

VINYL: The Unlikely Candidates; Cemetery Sun; The Fame Riot; Trash Panda

Saturday, April 8th

40 WATT CLUB (Athens): The Whiskey Gentry; The Darnell Boys; Folk Soul Revival

529: Gunpowder Gra; Red Dead Flowers; Twin Criminal

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Devyl Nellys

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Yesterdaze

BUCKHEAD THEATRE: JoJo; Stanaj

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Oak House

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Sanam Marvi (3pm)

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Duran Duran

CITY WINERY: Taylor Hicks

COBB ENERGY CENTRE: Ron White

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Colby Dee

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): EG Kight

DRUNKEN UNICORN: Deantoni Parks; Slug Christ; Bitter; Victor; WREKing Crew All Stars

THE EARL: Big Jesus; Motherfucker; MTN ISL

EDDIE’S ATTIC: Cody Marlowe; Austin Coleman; Ray Scott

FAT MATT’S: Willy Jackson

THE FOUNDRY (Athens): The Original Splitz Band

GEORGIA THEATRE (Athens): The Lacs; Almost Kings (theater)

HERITAGE SANDY SPRINGS: Larkin Poe; The Georgia Flood; All the Locals; Sailing to Denver; Wrenn (1pm)

THE HIGHLANDER: Red Rocket Deluxe; Ledfoot Messiah; El Zig; DJ General Jack-Assit; DJ Capt’n Action Jackson

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Josh Roberts; The Hinges

LUCAS THEATRE (Savannah): ASO; Stephen Hough

THE MASQUERADE: Supreme the DJ (Heaven); Nonsense DWNTWN (Hell); Blurry; Hindsight; Stay Here; Teddy Westside (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): The Collingsworth Family

MJQ CONCOURSE: Brodinski

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Mary Fahl

RED LIGHT CAFE: Travis Smith; Greg Fortune; Konner Scott; Chris Senador

THE ROXY: Glass Animals; Jagwar Mar

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): The Wood Brothers

SMITH’S OLDE BAR: 500 Songs For Kids (upstairs); Sunny Ledfurd; Bantam Breaks; Black Sheep Ensemble; Sehwe Village Percussion (downstairs)

STAR BAR: Daikaiju; Lazer/Wulf; Pirato Ketchup (upstairs)

SYMPHONY HALL: Leela James & Daley

THE TABERNACLE: Drew Holcomb & The Neighbors

TERMINAL WEST: WHY?

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Albatross

UNDER THE COUCH: Vanilla Envelope

VARIETY PLAYHOUSE: The Zombies

VENKMAN’S: Banjolicious (1pm); The Elegant Bachelors

VISTA ROOM: Electric Avenue

Sunday, April 9th

BUCKHEAD THEATRE: Passenger; The Paper Kites

CITY WINERY: One Woman Sex and the City

COBB ENERGY CENTRE: Olivia Newton-John

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Ray Scott (5pm)

THE EARL: Strand of Oaks; Mount Moriah

EDDIE’S ATTIC: Lily Rose; Trey Broussard; Boy Named Banjo

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JAVA MONKEY Open Mic Poetry

THE MASQUERADE: Get Those Nerds; The Burger Queens; Avoid The Spiral; Radio Decay; Cardiac Half (Hell); KeithCharles Spacebar; Stefan Ringer; JABBAR; ROBOLU; Trashcan (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Molsky’s Mountain Drifters

SMITH’S OLDE BAR: Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TERMINAL WEST: Mr. Carmack; Rexx Life Faj; Mike Gao; octbr

VENKMAN’S: The Tray Dahl Jazz Quintet (12:30 pm)

VINYL: Taylor Bennett

