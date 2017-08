Get Out! August 28 – September 3

Monday, August 28th

529: Breathers; OCHI; Rail Gun; The Pleasure Point

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Space Ghost Coasts

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Songwriter Showcase (downstairs)

VINYL: Donavon Frankenreiter; Matt Grundy

Tuesday, August 29th

EDDIE’S ATTIC: Julie Rhodes; Andrew Hammond

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

GEORGIA THEATRE (Athens): :lovesongs; Ibis (rooftop)

MASQUERADE: The Smith Street Band; Astronautils (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: The Good Graces; Wyatt Espalin (downstairs)

STAR BAR: DJ Quasi Mandisco; DJ MP3PO (upstairs)

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, August 30th

529: John Bender

AVONDALE TOWNE CINEMA: Singer-Songwriter Open Mic

CITY WINERY: Jarrod Lawson

THE EARL: Greta Van Fleet; Goodbye June

EDDIE’S ATTIC: The Sweeplings; Ryan Beaver

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Y2K; The Pussywillows (theater); Caddywhompus; Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Make Them Suffer; Enterprise Earth; Spite; Deadblo (Hell); Tyler Bryant; The Shakedown (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Cruise Director; Brother Oliver; Cougar Sweat (downstairs)

VINYL: He Is We; The Icarus Account; Woven in Hiatus

Thursday, August 31st

529: David Liebe Hart; Nelward

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Goddamn Gallows

CITY WINERY: Groove Centric

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Ben Folds

THE EARL: George Christian Pettis; Casey Hood; Moses Nesh; Madeline Adams

EDDIE’S ATTIC: Gabe Dixon

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Cody Johnson (theater); Sinners and Saints (rooftop)

MASQUERADE: Sahbabii; T3; 4orever (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: NuEnsemble Trio

SMITH’S OLDE BAR: Lanes; Mansell; Infant Richard & the Delta Stones; Never Worn (downstairs)

SWAYZE’S: Pinata Protest

VENKMAN’S: Alyssa Olson & Peter Olson; Lilac Wine

