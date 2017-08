Get Out! August 7 – August 13

Monday, August 7th

529: The Veldt; Shepherds; Twin Studies

CITY WINERY: RC & the Gritz

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

GEORGIA THEATRE (Athens): The Broomstix (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Taylor Phelan

SMITH’S OLDE BAR: Jimmy Galloway; Lindsay Petsch (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Songwriter Showcase (downstairs)

Tuesday, August 8th

529: Elysian; VV; Death Stuff; Glare

CITY WINERY: Kevn Kinney; Lenny Kaye; Tim Nielsen; Dave V Johnson

EDDIE’S ATTIC: Jacque Jordan

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): West King String Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Andy Bruh; Night Fever (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: AJ Farley; Matrixx of Domination; JHyfe (downstairs)

STAR BAR: DJ Quasi Mandisco; DJ MP3PO (upstairs)

VARIETY PLAYHOUSE: Michael Franti & Spearhead; Trevor Green

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

WOLF CREEK AMPHITHEATRE: Mary J. Blige

Wednesday, August 9th

40 WATT (Athens): Elf Power; The Veldt; Feather Trade; Kleenex Girl Wonder; Rat Fancy; Happy Abandon; White Violet

529: Fantasy Guys; Del Sur; Lunar Vacation

AVONDALE TOWNE CINEMA: Singer-Songwriter Night

CITY WINERY: Jeff Mosier; The Migrant Workers; Inside Out; TnS

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Emily Saliers

EDDIE’S ATTIC: Daphne Willis

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Liquid Dynamite; Jay Gonzalez (rooftop)

LITTLE KINGS SHUFFLE CLUB (Athens): Divine Feed; Coeds; The Forresters ; Emileigh Ireland (2pm)

MASQUERADE: Chase Huglin; Casey Bolles; Bogues; Dogs in Slow Motion; Emmy Law (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Cloudland; All the Rest; Sweetbay (upstairs)

SWAYZE’S: Southview; Like Mike; Kid Macho; A Year in Review

SYMPHONY HALL: Stephen Stills; Judy Collins

Thursday, August 10th

529: Deep State; Growl; R.Ring; Femignome

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Humdinger

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Lucinda Williams; Mary Chapin Carpenter

CITY WINERY: N’Dea Davenport

THE EARL: Homeshake; Moon Diagrams; Pallas

EDDIE’S ATTIC: Emily Saliers

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Diablo Sandwich & the Doctor Peppers

GEORGIA THEATRE (Athens): The Apples in Stereo; Waxahatchee; Antlered Aunt Lord; Marshmallow Coast; The Gotobeds; Outer Spaces; Palehound; Red Pony Clock

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: John Mayer

LITTLE KINGS SHUFFLE CLUB (Athens): Outer Spaces; Heavenly Creatures; Diealps; Ancient Whales (2pm)

MASQUERADE: Fixate (Heaven); Moment 44; Rhythm Earth; Artizen (Hell); Stage and Stereos; Rookie of the Year; Kyle Lucas (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: The Coma Kids; Honey Hips; The Carolyn

SMITH’S OLDE BAR: Electric Sea Dance Party (upstairs); All Kanye Dance Party (downstairs)

STAR BAR: Skin Jobs; Florid Man; Delorean (upstairs)

TABERNACLE: Farruko

VENKMAN’S: Lilac Wine

THE WORLD FAMOUS (Athens): Casper & the Cookies; Precedure Club (5pm)

Friday, August 11th

40 WATT (Athens): Zumba After Dark

529: The Gotobeds; DieAlps!; Schizo; JesusHoney; Shepherds

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Kick the Robot; The Brown Goose

AVONDALE TOWNE CINEMA: Atlanta Brass Cats

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Woofs

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Air Supply

CITY WINERY: The Stranger

COBB ENERGY CENTRE: 3 Doors Down; Thomas Wynn & the Believers

DARWIN’S: Bobby Messano

THE EARL: In the Valley Below

EDDIE’S ATTIC: Atlanta Rhythm Section

FAT MATT’S: Atlanta Boogie

THE FOUNDRY (Athens): Creston Maxey Band; Five Speed; Jordan Rowe

GEORGIA THEATRE (Athens): Superchunk; Eureka California; Laetitia Sadier; R. Ring; Big Quiet; Einschlagen

THE HIGHLANDER: Malformity; Ecryptus; Quinta Essentia; Scorched Earth

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Baby Baby; Howl

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): J. Cole

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): newRealm

LITTLE KINGS SHUFFLE CLUB (Athens): Big Fresh; Tres Oui; Schande; Growl (2pm)

MACON COLISEUM: Jason Aldean

MASQUERADE: The Callous Daoboys; Yurp; Sarah and the Safe Word; The Sunsets; Cinematic; Abide by Lies (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Eddie Tigner; Uncle Sugar

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Matt Pitt

RED LIGHT CAFÉ: Mary and Friends

SMITH’S OLDE BAR: Dead Affect; Jessie Albright & Foster Blues (upstairs); Cody Marlowe; Jesse Teer; Austin Coleman (downstairs)

STAR BAR: The Pinx; Bleach Garden; Buzzards of Fuzz; Hot Ram (upstairs)

TERMINAL WEST: Waxahatchee; Palehound Outer Spaces

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Humdinger

TOPGOLF (Alpharetta): DJ Flash

TOPGOLF (West Midtown): DJ Rapko

VENKMAN’S: Bret Busch; Tenement Halls; Hadley Kennary

VINYL: All the Locals; AJ Ghent Band; Mac McComb

THE WORLD FAMOUS (Athens): Claire Cronin; Matt Harnish (5pm)

Saturday, August 12th

40 WATT (Athens): The Grawks; SheHeHe; Palace Doctor; Twinkie

529: Dot.s; Flamingo Shadow; MonteQarlo

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Lazy Lightning

AVONDALE TOWNE CINEMA: Led Zep Jam

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): 2 Finger Jester

BUCKHEAD THEATRE: MattyB; The Haschak Sisters

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Australian Pink Floyd

CITY WINERY: Mary Black

COX CAPITOL THEATRE (Macon): B3; Wet Paint; Salty Structure

DARWIN’S: Ally Venable Band

THE EARL: Sweet Knives; GG King; Black Cat Rising

EDDIE’S ATTIC: Ink + Ash

FAT MATT’S: Willy Jackson

GEORGIA THEATRE (Athens): ESG; Tunabunny; Pylon Reenactment Society; Noon:30; Lingua Franca; Superbody

HARMONY PARK (Decatur): Farewell Angelina; Beverly “Guitar” Watkins; The Georgia Flood; Grizzly Goat; Vista String Band; Donna Hopkins Band; Greg Humphreys Electric Trio; Porch Bottom Boys (2:30pm)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Dog Apollo; Analog Existence

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: The Isley Brothers; Keith Sweat; Kid ‘N Play; Evelyn Champagne King

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Tom Bratton

LITTLE KINGS SHUFFLE CLUB (Athens): Scooterbabe; Seafang; Dump Him; Saline (2pm)

MASQUERADE: Nyck at Knight (Hell); Over All; Fortress; Lost at Last; Ryan Buck; Apothecary; Athegus (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Oak Ridge Boys

NORTHSIDE TAVERN: Madrid Express

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Kim Richey Band

RED LIGHT CAFÉ: Darcy Malone & the Tangle

SMITH’S OLDE BAR: Escape Vehicle; Kindred; Station 7 (upstairs); Russ Still & the Moonshiners; Mic Harrison & the High Score; Blake Rainey & His Demons; Sarah Simmons; Jake Decker (downstairs)

STAR BAR: The Woggles; Tiger! Tiger!; Bad Spell; DJ Vikki V (upstairs)

SWAYZE’S: Happy Tuesday; Ashes Fall; Gizzle; Jukebox

SYMPHONY HALL: Mystery Science Theater 3000 Live

TABERNACLE: Gucci Mane

TERMINAL WEST: Eric Nam; Alec Benjamin

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Dirty Bird & the Flu

TOPGOLF (Alpharetta): DJ Urbanite Disco

TOPGOLF (West Midtown): DJ Rix

VARIETY PLAYHOUSE: Leslie Odom Jr.

VENKMAN’S: Sweetwater Creek Bluegrass Band (1pm); How and Why

THE WORLD FAMOUS (Athens): Harlot Party; Peyote Coyote (5pm)

Sunday, August 13th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Square Up

CITY WINERY: Alejandro Escovedo; Joe Ely

THE EARL: Ayo K; The Stacktone Slims

EDDIE’S ATTIC: Brian Collins; Van Lears; Son of Town Hall; CBH String Ensemble

FAT MATT’S: Garrett Collins

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): Lionel Richie; Mariah Carey

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cosmic Gypsies

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Matchbox Twenty; Counting Crows

MASQUERADE: Zeus Trappin; Daywik; Brandon Thomas; Regnault Monday; Roe; LordKillSwitch (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Suga

PARK TAVERN: Thomas Wynn & the Believers; Marshall Ruffin

RED LIGHT CAFÉ: A Place Both Wonderful and Strange; Dendera Bloodbath; Silk Wolf

SMITH’S OLDE BAR: David T & Friends; the Presmanes Bros (upstairs)

SWAYZE’S: Dyneside; The Forsaken Prodigy; December 11th

TABERNACLE: Tig Notaro

TERMINAL WEST: Eric Nam; Alec Benjamin

VENKMAN’S: Django Earnhardt (1pm)

