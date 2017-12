Get Out! December 18 – December 24

Monday, December 18th

CITY WINERY: Avery*Sunshine; Coriology

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

MASQUERADE: Rosedale; Fairshake; The Carolyn; Eager Lungs; The Bystander Effect (Purgatory)

MATHIS CITY AUDITORIUM (Valdosta): John Berry

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Blues Jam

RED LIGHT CAFÉ: Rian Adkinson; Courtney Varney

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs)

VISTA ROOM: Christmas Crooners Karaoke

Tuesday, December 19th

CITY WINERY: Avery*Sunshine; Paula Champion

DARWIN’S: Poverty Level

MASQUERADE: The Number Twelve Looks Like You; Yolo Tomassi; Cryptodira; Fox Wound; Tir Asleen (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Joe M. Turner; Gusto; Ari Slmoka

SMITH’S OLDE BAR: The Dround Hounds; Willess; Jackwagon (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; Quasi Mandisco (upstairs); Songwriter Showcase (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

Wednesday, December 20th

CITY WINERY: Dwele

DARWIN’S: The Cazanovas

EDDIE’S ATTIC: Craig Campbell; Drew Parker

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Jimi Cravity (upstairs)

SYMPHONY HALL: Jennifer Nettles; ASO

TERMINAL WEST: Larry Keel; Rev. Jeff Mosier; Johnny Knapp; Yonrico Scott; Gaurav Malhotra; Bill Fleming; Nick Disebastian; Kevin Thomas; Bobby Miller; Fiddlin’ Faye; Zebulon Bowles; Richie Jones; Jared Womack; Matthew Williams; Ralph Roddenberry; Count M’Butu

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VISTA ROOM: Micah Cadwell

Thursday, December 21st

40 WATT CLUB (Athens): Sleepy Brown; Kilo Ali; DJ Kelly

CENTER STAGE THEATER: Puddles Pity Party

CITY WINERY: Dwele

DARWIN’S: Cody Matlock & the Mothership

EDDIE’S ATTIC: Joshua Fletcher; Casey Harper

THE FOUNDRY (Athens): Physical Jerks; Pan and Flash

HUGH HODGSON CONCERT HALL (Athens): ASO; Norman Mackenzie; Jeanine De Bique; Magdelena Wór; Grant Knox; Gerard Sundberg

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Carly Burruss; Aspen Anonda; Krysta Nick (upstairs); Choir of Babble; Burden Control; Peach Avenue (downstairs)

STAR BAR: Metal McDonald (upstairs); The Waymores (downstairs)

TERMINAL WEST: Larkin Poe; Cicada Rhythm

TIN ROOF CANTINA: Justin & Logan

VISTA ROOM: Mike Veal & Ganesh Lee

Friday, December 22nd

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Skeeterz

CENTER STAGE THEATER: Puddles Pity Party

CITY WINERY: Kris Allen

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Kinchafoonee Cowboy

DARWIN’S: Royal Johnson & Natchez Tracers

THE EARL: New Madrid; David Barbe

EDDIE’S ATTIC: Joe Gransden feat. Francine Reed

THE FOUNDRY (Athens): Monday’s Alibi

THE HIGHLANDER: The Crush; Bleach Garden; Hot Ram

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Free Lance Ruckus

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Hayes Manfred Helsper

MASQUERADE: The APX (Hell); Ryan Buck; The Sagas; Satyr; Chemtrails (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Wasted Potential Brass Band

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Banks and Shane

RED LIGHT CAFÉ: The Brookses

SMITH’S OLDE BAR: Flannel Nation; Running With the Devil; Shake Your Money Maker; Stone Temple Pirates (upstairs); DJ Wes Green; Frank Mayson; Deaux (downstairs)

STAR BAR: Rob Leines Band; The Boy Jones (upstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Norman Mackenzie; Jeanine De Bique; Magdelena Wór; Grant Knox; Gerard Sundberg

TERMINAL WEST: Susto; Great Peacock

TIJUANA GARAGE: One Headlight

TIN ROOF CANTINA: Rhythm Earth; Artizan; Honey Hips

VARIETY PLAYHOUSE: ATL Collective; Bernard Purdie; Fred Wesley; Marcus King; Jennifer Hartswick; Ruby Velle

VISTA ROOM: The Sundogs

Saturday, December 23rd

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): NeSmith & Friends

CITY WINERY: Chinua Hawk

DARWIN’S: Mike Lowry Band

THE EARL: The Pink Spiders; Killing Kuddles

EDDIE’S ATTIC: Will Kimbrough; Skinny DeVille & Fish Scales; FatProfit; Sayso; Jade Passion

THE FOUNDRY (Athens): Basketball Team

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Milk Money

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Kelly Kuhn & Rob Kuehl

MASQUERADE: Hundredth; Spotlights; Tennis System; Gleemer (Hell); Ray Casper; Superbia; Jerome Talea II; Jimmy Tropicana (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): John Berry

NORTHSIDE TAVERN: Tribute

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Joe Gransden’s Big Band Christmas feat. Francine Reed

SWAYZE’S: Danger Woman

TERMINAL WEST: The New Stew; Jimmy Hall

TIJUANA GARAGE: Lyric Lee

VISTA ROOM: Captain Trips & the Sunstroke Serenaders

Sunday, December 24th

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: B.o.B

0