Get Out! February 19 – February 25

Monday, February 19th

CITY WINERY: Bebel Gilberto

EDDIE’S ATTIC: Songwriter’s Open Mic

MASQUERADE: War of Ages; Convictions; Earth Groans; Deadblo; Thought of Redemption; As Animals Eat My Insides (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Blues Jam

SMITH’S OLDE BAR: FUX; Balkun Brothers; Halem Albright Band (upstairs); Calendar Kids; The Wood Chickens; Coy Coyote; Jenny’s Henchmen (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VISTA ROOM: Jeff Porcaro

Tuesday, February 20th

CITY WINERY: Earls of Leicester; Early James & the Latest

EDDIE’S ATTIC: Aubrey Logan; The Sabor! Brass Band

MASQUERADE: Lights; Chase Atlantic; DCF (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFE: The Laymen; Velvet Caviar; Marla Feeney

SMITH’S OLDE BAR: Sara Borges; Campbell Harrison (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

SWAYZE’S: The God Bombs; Down They Fall; Choir of Babble; Discoverer; The Warsaw Clinic; Wicked Animal

TERMINAL WEST: Two Feet; Absofacto

VINYL: Adrian Marcel

Wednesday, February 21st

40 WATT CLUB (Athens): Jonathan Richman; Ane Diaz

CITY WINERY: Howard Jones; Rachel Sage

DARWIN’S: The Cazanovas

DRUNKEN UNICORN: Uniiqu3 ; Dai Burger

EDDIE’S ATTIC: Chris Knight

THE FOUNDRY (Athens): Mark Teicholz; UGA Guitar Ensemble

GEORGIA THEATRE (Athens): Magic Men Live

THE LOFT: Dizzy Wright

MASQUERADE: Of Mice & Men; Blessthefall; Cane Hill; Fire From The Gods; MSCW (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck McDowell; Michelle Malone; John Cable; Julie Gribble

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

REGENT COCKTAIL CLUB: DJ Grace

SMITH’S OLDE BAR: Elizabeth & The Catapult; Laura Cortese & The Dance Cards; The Good Graces (upstairs); Chantae Cann (downstairs)

SWAYZE’S: Joe Ramsey Presents

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Neil Hilborn; Many Rooms

VISTA ROOM: Damn Truth; Madame Company

Thursday, February 22nd

CENTER STAGE THEATER: Josh Garrels; Wilder Adkins

CITY WINERY: Kick: The INXS Experience

CLERMONT LOUNGE: Tom Hill

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

THE EARL: TAYLOR ALXNDR; Hydrakiss; Haint; BLAMMO; Bitter

EDDIE’S ATTIC: Chris Knight; The Steel Woods

THE FOUNDRY (Athens): Sam Burchfield; Nathan Angelo; Chris Ayer

GEORGIA THEATRE (Athens): Phillip Phillips; Striking Matches

THE HIGHLANDER: Howiestein; Mister Wilson

MASQUERADE: Yung Pinch (Hell); The Stolen; Patternist; MAJ; Lanes; Atlas Orbiter (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RAY’S ON THE RIVER: Nick Rosen Trio feat. Julie Dexter

RED LIGHT CAFE: BadAsh Allstar Team

REGENT COCKTAIL CLUB: DJ Grace

SMITH’S OLDE BAR: Ludwig & The Imaginary Friends; Hayeswho (upstairs); Spray Tan; The Florida Rooms; Thommassons; Ozello (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO plays Star Wars

TERMINAL WEST: Pedro the Lion; Marie Lepanto

VENKMAN’S: Kyshona Armstrong

VINYL: Mako; Night Lights

Friday, February 23rd

40 WATT CLUB (Athens): Morgan Wallen

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Far From Over

CENTER STAGE THEATER: Molotov

CITY WINERY: Brandy Clark; Maggie Rose

DARWIN’S: Zabadodat

THE EARL: Cringe; Degradations; Old Thrones; Anger Within

EDDIE’S ATTIC: Sam Burchfield; Nathan Angelo; Chris Ayer

THE FOUNDRY (Athens): Indigo Girls

GEORGIA THEATRE (Athens): Morgan Wallen; Ray Fulcher

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Mother’s Finest

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Albatross; Vinyl Suns

MASQUERADE: The F@cking Pantera Cover Band (Hell); Flor; Handsome Ghost (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Sierra Hull; The Steed Brothers

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat and the Atlanta Horns

RAY’S ON THE RIVER: Matt Wauchope Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Ethan Phillips; Chasing Lovely; Jonathan Peyton

RED LIGHT CAFE: Brian Revels & The Heat Lightning; Five Shot Jack; Jack Couch

REGENT COCKTAIL CLUB: Joey Casanova

SMITH’S OLDE BAR: Freebird; Led Zepplified; Back Yardbirds; Solar Lunartic (upstairs); Gilbert Lawan; Kiami Nichols; Hiliary Begley; Kite Hale; Jordan Bench (downstairs)

STAR BAR: Heather Luttrell; The Wheel Knockers; Caroline & The Ramblers; Alan Shelton & The Bar Community Stars

SWAYZE’S: Born a New; Bloodline

SYMPHONY HALL: ASO plays Star Wars

TABERNACLE: Ganja White Night

TERMINAL WEST: Andrea Gibson; Chastity Brown

TIN ROOF CANTINA: The Ain’t Sisters; Jess Goggans

VARIETY PLAYHOUSE: Phillip Phillips; Striking Matches

VENKMAN’S: ILLin’ & CHILLin’

VISTA ROOM: Interstellar Echoes

Saturday, February 24th

40 WATT CLUB (Athens): Big Business; Buildings; Cinemechanica

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Daddy & Co.

CENTER STAGE THEATER: Eric Johnson; Arielle

CLERMONT LOUNGE: DJ Romeo Cologne; DJ Kwasi Mandisco

DARWIN’S: The Rainmen

EDDIE’S ATTIC: Larry Campbell & Teresa Williams; Sunny Sweeney

GEORGIA THEATRE (Athens): Randy Rogers Band; Red Shahan

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Phillip Phillips

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Vegabonds; C2 & the Brothers Reed; Baby Baby; Holey Miss Moley; Bootz & Katz; The Twotakes; Gary Lazer Eyes; The Dog Apollo; Atria; One Horse Parade; Choir of Babble; Alec Stanley’s Blues Brigade (4 pm)

MASQUERADE: Diet Cig; Great Grandpa; The Spook School (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat and the Atlanta Horns; Ross Pead

RAY’S ON THE RIVER: Will Scruggs Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Indigo Girls

REGENT COCKTAIL CLUB: DJ Grace

SMITH’S OLDE BAR: El Scorcho; Running Down a Dream (upstairs); Chip McGuire Band; The Bluebird Two; Ezra Jacobs (downstairs)

STAR BAR: Hot Rod Walt & The Psychodevilles; Little Leslie & The Bloodshots

SYMPHONY HALL: ASO plays Star Wars

TABERNACLE: The Revolution

TERMINAL WEST: Rhye; Boulevards

TIN ROOF CANTINA: I.R.E.

VARIETY PLAYHOUSE: Emancipator Ensemble

VENKMAN’S: The Wiseman Brothers; Mark Nelson & Friends

VISTA ROOM: Big Mike Geier & the Kingsized Trio

Sunday, February 25th

BUCKHEAD THEATRE: George Clinton & Parliament Funkadelic

CITY WINERY: Martin Sexton

DARWIN’S: Lebron Scott Memorial Jam

EDDIE’S ATTIC: Francine Reed

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Bone Thugs-N-Harmony

MASQUERADE: AJJ; Shellshag; John Hays (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFE: Super Happy Funtime!

SMITH’S OLDE BAR: JD Wilkes; Nikki & the Phantom Callers; The Waymores (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Francisco Vidal Band feat. Marcus Pretruska & John Driskell Hopkins

VARIETY PLAYHOUSE: Pop-Up Magazine

0