Get Out! February 6 – February 12

Monday, February 6th

529: Fairlane; King of Summer; Cuddlefish; Piss Shy

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jucifer; Square Up; Dying Whale; Cutting Teeth

CITY WINERY: Tamar Davis

EDDIE’S ATTIC: Pat McGee

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: Chad Valley; Computer Magic; EchoMaestro (Hell); William Control; Palaye Royale; Remnants of Hope; Young Mind (Purgatory)

TERMINAL WEST: Bear’s Den

THE VISTA ROOM: The Emerald Empire Band

Tuesday, February 7th

529: Death Stuff; Mutual Jerk; Muddle; Caesium Mine

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland & Friends

CITY WINERY: Stephen Kellog; Harrow Fair

THE EARL: Striker; Paladin; Crazy Bull; The Crown of Sorrow

EDDIE’S ATTIC: Carly Burruss; Justin Dukes

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

MASQUERADE: August Burns Red; Protest The Hero; In Hearts Wake; ’68 (Heaven)

RED LIGHT CAFE: Art Amok Slam

SMITH’S OLDE BAR: Q-Dot Davis & Friends (downstairs)

TERMINAL WEST: Tchami

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, February 8th

529: Big Sant; Redcoat

CITY WINERY: Uli John Roth

THE EARL: Airpark; Liz Cooper & the Stampede

EDDIE’S ATTIC: Esme Patterson; Neighbor Lady

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Bob Gruen

MADLIFE STAGE AND STUDIOS (Woodstock): Chelcie Rice

MASQUERADE: Marduk; Incantation; Svart Crown (Heaven); Young and Heartless; Museum Mouth; Kississippi; worlds greatest dad (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet; Charlie Hunter Trio

SMITH’S OLDE BAR: Emmy Law; Christy Hays; Kristen Ford (downstairs)

VINYL: Lovesweat

Thursday, February 9th

529: Mall Prowler; Mannequin Lover; Tann Jones; DJ Anticipation; DJ Kale Svvick

CENTER STAGE THEATRE: Rick Astley; Harry Kipner

CITY WINERY: Justin Furstenfeld

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Jason Childs’ Blues Jam

THE EARL: Tedo Stone; Mail The Horse; Palace Doctor

EDDIE’S ATTIC: Sean McConnell; Alyssa Bonagura; Aaron Gibson; Austin Allsup; Brendan Fletcher

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Athens A- Train Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Zoso; Magic City Hippies

MADLIFE STAGE AND STUDIOS (Woodstock): Sunset Strip; Grey Sunday

MASQUERADE: Speedealer; Mothership; Against The Grain (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Hot Rize

SMITH’S OLDE BAR: Jessie Albright & the Foster Blues; Maya Neiada; Sempre Soul (upstairs); Chase Mitchell; Kyle Cox; The Brook & The Bluff (downstairs)

STAR BAR: SodaJerk; The Scragglers; Reconciler

TERMINAL WEST: Blind Pilot

VARIETY PLAYHOUSE: Al DiMeola

VENKMAN’S: Greg Lee Band; Sazerac

THE VISTA ROOM: Colonel Bruce Hampton & the Madrid Express

Friday, February 10th

40 WATT CLUB (Athens): Hiss Golden Messenger; The Dead Tongues

529: All The Saints; Thousandaire; Pyramid Club

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Grandpa’s Cough Medicine; Joe Smothers

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Teem Trio

CENTER STAGE THEATRE: Chris D’Elia

CITY WINERY: Packway Handle Band; Forlorn Strangers

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Natti Love Joy

EDDIE’S ATTIC: Sean McConnell; Alyssa Bonagura; Michel Tolcher

FAT MATT’S: The Wild Hares

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: Chelsea Shag

THE FOUNDRY (Athens): Bobby Compton Brand; Creston Maxey Band

FRONT PAGE NEWS (Little Five Points): Chip McGuire Band

FRONT PAGE NEWS (Midtown): 2AM Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Perpetual Groove

THE HUMMINGBIRD STAGE AND TAPROOM (Macon): The Mammoths; People Exist

THE LOFT: Chuck Brown Band

MADLIFE STAGE AND STUDIOS (Woodstock): Rush Hour

OPERA: Yellow Claw

PHILIPS ARENA: Bon Jovi

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Muriel Anderson

RED LIGHT CAFE: Mary and Friends

SMITH’S OLDE BAR: Rumours; Stardust Memories; Beautiful Losers (upstairs); Kevin Dunbar; Daniel Leiving; Bryan McPherson (downstairs

STAR BAR: Kenny Howes and The Wow; Jeffrey Butzer & The Compartmentalizationalists; Navajo Joe; Steve Baskin

TERMINAL WEST: Manic Focus

TIJUANA GARAGE: NuXperience

VARIETY PLAYHOUSE: Zoso; Vegabonds

VENKMAN’S: ATL Collective; Braxton O’Neal

THE VISTA ROOM: Kingsized Trio

Saturday, February 11th

40 WATT CLUB (Athens): COIN; Keeps

529: All The Saints; Nurse; Glare

AISLE 5: P.O.S.; Ceschi

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Sumilan

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Daddy and Company

BUCKHEAD THEATRE: AFI

CENTER STAGE THEATRE: Beth Hart; Rachael Sage

CITY WINERY: Wasabassco Burlesque

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Abbey Road Live!

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Jennifer Daniels

THE EARL: Hank & Cupcakes; Cusses; CHEW

EDDIE’S ATTIC: Andy McKee; Delta Moon

FAT MATT’S: Herman Hitson

THE FOUNDRY (Athens): The Randall Bramblett Band; Packway Handle Band; Dave Marr

FRONT PAGE NEWS (Midtown): The Jonglars

THE HUMMINGBIRD STAGE AND TAPROOM (Macon): Gimme Hendrix; Soul Mechanic

MADLIFE STAGE AND STUDIOS (Woodstock): Austin Allsup; Aaron Gibson; Brenden Fletcher

MASQUERADE: Nonsense DWNTWN (Hell); Gypsy Thug; LordSakima; RobOlu; Aye+; Lil Drip (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: The Atlanta Rock n’ Roll All-stars

SMITH’S OLDE BAR: Rumours; Stardust Memories; Beautiful Losers (upstairs); Sarah Simmons; Jake Decker; Small Time Capone; Rude!; Priam; Koalaville (downstairs)

THE TABERNACLE: Yonder Mountain String Band; G. Love & Special Sauce

TERMINAL WEST: Parquet Courts; Mary Lattimore

TIJUANA GARAGE: Mike Veal

VARIETY PLAYHOUSE: Zoso; The Mammoths

VENKMAN’S: Banjolicious (12:30 pm)

THE VISTA ROOM: Donna Hopkins & Friends

Sunday, February 12th

CENTER STAGE THEATRE: Isaiah Rashad; Lance Skiiwalker; Jay IDK

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): The Tom & Juli Show

EDDIE’S ATTIC: Lucy Kaplansky

FAT MATT’S: Dr. Dixon

THE FOUNDRY (Athens): Andy McKee; Seth Winters

MASQUERADE: Mickey Avlon; Nicx Alexander; P Gizzle (Hell)

VENKMAN’S: Nico Lembo Trio (12:30 pm); Yacht Rock Revue

VINYL: Common Kings; Mayday!; Makua Rothman

THE VISTA ROOM: Next Generation Jam

0