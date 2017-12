Get Out! January 1 – January 7

Monday, January 1st

EDDIE’S ATTIC: Jared and Amber

FAT MATT’S: Larry Griffith

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

Tuesday, January 2nd

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jen Anders

DARWIN’S: Poverty Level

FAT MATT’S: J.T. Speed

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Mark Strokes; Estuarie; Malachi Mills (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco (upstairs)

Wednesday, January 3rd

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): A Sunday Fire; Falling for Insanity; The Superelavators

DARWIN’S: The Cazanovas

EDDIE’S ATTIC: Adron; Faye Webster

FAT MATT’S: Michael Preston

MASQUERADE: Organik; GG Wallin; Permatrip; Anodic (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Emmaline & Mudcat

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: The Howlin’ Brothers; Adam Klein & the Wild Fires; Oh Jeremiah (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, January 4th

40 WATT CLUB (Athens): Ari Shaffir

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Living Deads

CITY WINERY: Steve Earle; Mike Mattison

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

EDDIE’S ATTIC: The Babys

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Charlie Starr; Levi Lowrey

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Suburban Angst

MASQUERADE: Capital Arms; Motherborg; Kucoshka; Moon Chief (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: gr8FLdüde & frenz; Justin Sams Band; Alex & Todd

SMITH’S OLDE BAR: Matrixx of Domination; Timothy J. Wilson; Fat Arm Daddy; Ty’Zen (upstairs); Paper Walls; Zoe Child; Lance Brackett (downstairs)

STAR BAR: Useless Against; Last Chance Riders; Dynamite Death Chair (upstairs)

TERMINAL WEST: Indigo Girls

Friday, January 5th

40 WATT CLUB (Athens): DJ Juice Wayne

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Ukulele Russ; Dirty Bird Chamberlain

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Hugh, Chris & Lewis

BLIND WILLIE’S: Watermelon Slim

CITY WINERY: Steve Earle; Lilly Hiatt

DARWIN’S: Colin Alvarez Band

THE EARL: James Hall & the Steady Wicked; Five Eight; Jeremy Ray

EDDIE’S ATTIC: Pat McGee

FAT MATT’S: Tyler Neal

THE FOUNDRY (Athens): Caroline Aiken; Ralph Roddenberry & the B-Sides

HIGH MUSEUM: Source One

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): After Funk; Urban Soil

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Kevin Llarena

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Electric Avenue

MASQUERADE: A Sunday Fire; Sarah and the Safe Word; The Superelevators; Falling for Insanity; Eddie Rascal (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Robert Lee Coleman

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jill Knight, Diane Durrett & Carly Gibson

SMITH’S OLDE BAR: Folk Soul Revival; Waller; Jack’s River Band (upstairs); Blackfox; Boxcar Radio; Kim Ware; Hills & Holler (downstairs)

STAR BAR: The Sideburners; The Breaks; The Muckers (upstairs)

TERMINAL WEST: Eric Gales; Heather Gillis

TIJUANA GARAGE: Chelsea Shag

TIN ROOF CANTINA: Solar Lunarctic; Groove Moose; The Warsaw Clinic

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue

Saturday, January 6th

40 WATT CLUB (Athens): New Sound of Numbers; Ancient Whales; Harey Carey

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Bonnie Blue

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southern Outlaws

THE EARL: Shantih Shantih; Goldyard; Material Girls; Dot.s; Karaoke; Flaming Shadow; Beije; Kenito; Sister Sai; Lois Righteous; Sister Wife

EDDIE’S ATTIC: Delta Moon; Pat McGee

FAT MATT’S: Groove Rockets

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Eric Gales

THE HIGHLANDER: Chunk; Shehehe; Spray Tan; Burrito Banditos

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Head; Hindsight

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Shawn Haney

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Cash Unchained

MASQUERADE: Bishop Lake; Deceiving Eve; Thunder Shield; Echoes of Savages (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings feat. Larry “Doctor” Dixon

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Steve Coughlin; Probable Cause

RED LIGHT CAFÉ: Total Babe; Catherine the Great; Cntry

SMITH’S OLDE BAR: The District Attorneys; Drew Beskin; Zero Beach (upstairs); Goldberg; Unbreakable Bloodline; Gas Hound; David McCoy; John Thrasher (downstairs)

STAR BAR: Hi-Test; The Vipers; Michael Bradley (upstairs)

TIJUANA GARAGE: Mark Bass

TIN ROOF CANTINA: The Original Complex

VARIETY PLAYHOUSE: Jerry Garcia Band Cover Band; Tribute

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue; Sweet Auburn String Band

Sunday, January 7th

CITY WINERY: Dazz Band

EDDIE’S ATTIC: Lily Rose; Paige Hargrove

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

MASQUERADE: Dead Reckoning; Control the Devastator; The Ancient Void; Atlus (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar feat. Eddie Tigner

SMITH’S OLDE BAR: Jason Marcum; Daniel Boonelight; Lara Hersovitch (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VARIETY PLAYHOUSE: Henry Rollins

VENKMAN’S: Coley High Trio

