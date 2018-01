Get Out! January 8 – January 14

Monday, January 8th

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

THE FOUNDRY (Athens): Greg Kihn

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs)

Tuesday, January 9th

529: Heaven

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CITY WINERY: Greg Kihn

DARWIN’S: Poverty Level

FAT MATT’S: J.T. Speed

EDDIE’S ATTIC: Gary Morris; The Yale Alley Cats

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Rhythm Earth; Blackberry Breeze; Sound Culture (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco (upstairs)

Wednesday, January 10th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Riverbend Reunion; Isaac Corbitt

CITY WINERY: Soul Sacrifice

DARWIN’S: The Cazanovas

EDDIE’S ATTIC: David Berkeley; Anthony Peebles

FAT MATT’S: Michael Preston

GEORGIA THEATRE (Athens): Backup Planet

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): The War and Treaty

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Tyler Lee Frush Band

MASQUERADE: U.S. Bombs; The Hanging Judge; Rotten Stitches (Hell); So Soon; The Truth; Icaria (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Acoustic Mudcat

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Jordan Reynolds; Ben Stalets; Emily Braden

STAR BAR: Flashback Flash; The Dround Hounds; Willess (upstairs)

TERMINAL WEST: Collie Buddz; Jo Mersa Marley; The Holdup

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, January 11th

CITY WINERY: Hot Ice Live

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

EDDIE’S ATTIC: Billy Strings; Mia Green

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Cole Swindell; Morgan Evans

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Drivin’ n’ Cryin’

THE HIGHLANDER: DJ Dave Howiestein

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Josh Hoyer & Soul Colossal

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Sweet’shine & Honey; Nathan Evens Fox

SMITH’S OLDE BAR: Andy Frasco & the UN; Chelsea Shag (upstairs); Menu; Handsome Beast; The Hannas (downstairs)

STAR BAR: Moloq; Zigtebra; Dot.s; Post Hunk (upstairs); Weatherly; Victo St. Baloo; Leah Eiland & Jeffrey Butzer (downstairs)

TERMINAL WEST: The War and Treaty

VINYL: Abe Parker; Zach Paradis

Friday, January 12th

40 WATT CLUB (Athens): The Kourtesans

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Free Lance Ruckus

CITY WINERY: Hot Tuna

EDDIE’S ATTIC: Takenobu

FAT MATT’S: The Radio Ramblers

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: Trash Panda

THE FOUNDRY (Athens): Kinchafoonee Cowboys

GEORGIA THEATRE (Athens): Rumours

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Howl; Fooligans

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Steve Nebraska

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): LOL Action; Mag Jackson; Rockforce

MASQUERADE: The Breaks; Five O’Clock; The Breaknecks; Rotten Stitches; Eliminate Earth; Blue Tower (Hell); Macseal; Retirement Party (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Beverly “Guitar” Watkins

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Cliff Eberhardt; Louise Mosrie

RED LIGHT CAFÉ: The Rainmen

SMITH’S OLDE BAR: Heavy Petty; Cody Marlowe; Jessica & Big Daddy (upstairs); The Sagas; It’s What’s for Breakfast; Board of Whores; Frisky Monkey (downstairs)

STAR BAR: DJ Pete Morcey; DJ Gonzo; DJ Gerard; DJ Logan Jones (upstairs)

TERMINAL WEST: Too Many Zooz

TIJUANA GARAGE: Hunter Callahan

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Tinsley Ellis; Rosey

VENKMAN’S: Yacht Rock Schooner

VINYL: Young Edison; Cougar Sweat; Youth as Gold; Clap for Daylight

Saturday, January 13th

40 WATT CLUB (Athens): The Steel Woods; Jobe Fortner

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Custard Pie; The Woofs

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Swain & the Highway Souls

CITY WINERY: Wasabassco Burlesque

COBB ENERGY CENTRE: Darci Lynne

DARWIN’S: Hill Roberts

THE EARL: Death of Kings; Malformity; Repulsory; Cesspool

EDDIE’S ATTIC: Matt Mayes; Gin’s Request

FAT MATT’S: Ron Cooley & the Hard Times

THE FOUNDRY (Athens): Randall Bramblett’s Big Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Turkuaz; Mister Tie Dye

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Orange Constant

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Thom Cash & Cameron Fraley

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Appetite for Destruction

MASQUERADE: Mosura; A Legacy Unwritten; Six (Hell); Jack Harlow (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Doyle Lawson & Quicksilver

NORTHSIDE TAVERN: Grant Green Jr.

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): The Revelers

RED LIGHT CAFÉ: Merritt Ambrose; Mark Johnson; Hayden Childress

SMITH’S OLDE BAR: Rujen; Robot Party; Recycled Shotguns (upstairs); Nezbit (downstairs)

STAR BAR: Noi!se; 45 Adapters; Antagonizers ATL; DDC; Legion 76; Duffys Cut; The Lower Orders (upstairs)

TIJUANA GARAGE: The Spins

TIN ROOF CANTINA: DynaGroove

VARIETY PLAYHOUSE: The Grapes; Kevn Kinney

VENKMAN’S: Ladies of Prince; Rodeo Twister

Sunday, January 14th

AISLE 5: Yung Gravy; Larry League

CITY WINERY: Amy Black

DARWIN’S: Emmaline & the Staley Trio

EDDIE’S ATTIC: Thomas Fountain; Tyler Reeve

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

THE FOUNDRY (Athens): Lingua Franca; Mike Mantione; Laura Carter; Andrea DeMarcus; Keshia Burgess; Steve Almond; Jaclyn Brown; Lennon Harkins; Seth Hendershot; Dave Marr; Dodd Ferrelle; Amanda Kapousouz; A.T. Martin; Jamon Holt; Flynne Collins; Kaliko; Ishues; Minnie Lea; Richard Kennedy; Rick Fowler

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar feat. Eddie Tigner

RED LIGHT CAFÉ: Jon Latham; Nick Nace; Kristen Englenz

TIN ROOF CANTINA: Francisco Vidal Band

VENKMAN’S: Matthew Kaminski Trio

