Get Out! July 24 – July 30

Monday, July 24th

529: Swingset; Bad Idols; Dead Selves

AISLE 5 Bellows; Jianna Justice

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Raising Cadence

AVONDALE TOWNE CINEMA: Hamiltunes

CITY WINERY: Todd Sheaffer

EDDIE’S ATTIC: Songwriter’s Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

THE MASQUERADE: School of Rock All Stars (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Blues Jam

SMITH’S OLDE BAR: Shenzi; Mozay; From Earth (Downstairs)

Tuesday, July 25th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CITY WINERY: The Alarm

THE EARL: Cymbals Eat Guitars; Active Bird Community

EDDIE’S ATTIC: The Suitcase Junket; Big Brutus; Chastity Brown

FAT MATT’S: J.T. Speed

FOUNDRY (Athens): Joe Willey & The Movin’ Men

FRONT PAGE NEWS (L5P): Ross Pead & Friends

GEORGIA THEATRE (Athens): :lovesongs; Half Acid (rooftop)

THE MASQUERADE: Crown The Empire; I See Stars; Palaye Royale; Out Came The Wolves (Heaven); This Wild Life; Dryjacket; A Will Away (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

TERMINAL WEST Jimmy Herring & The Invisible Whip

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, July 26th

529: Shantih Shantih; Impossible Vacation; Minorcan; Nikki & The Phantom Callers

CITY WINERY: Matthew Sweet; Tommy Keene

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Tom & Juli

EDDIE’S ATTIC: Steve Poltz

FAT MATT’S: Michael Preston

FOUNDRY (Athens): The Alarm; Dodd Ferrelle

GEORGIA THEATRE (Athens): Jimmy Herring & The Invisible Whip (theater); Blackfoot Gypsies (rooftop)

THE MASQUERADE: Dragonforce (Heaven); Cave of Swimmers (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Whiskerman; Kyle Cox (Downstairs)

VISTA ROOM: Bluegrass & Beyond

Thursday, July 27th

529: King Of Summer; Piss Shy; Pity Clap; Harmacy

CITY WINERY: Matthew Sweet; Tommy Keene

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Jimmy Herring & the Invisible Whip

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Open Mic

THE EARL: Trash Panda; Zale; Man Up, Yancy

EDDIE’S ATTIC: Mark Miller

FAT MATT’S: Chickenshack

FOUNDRY (Athens): Todd Nace & Jerry Joseph

GEORGIA THEATRE (Athens): Rattlesnake Rattlers; Las Pinas (rooftop)

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): The Andrews Brothers

THE MASQUERADE: Raekwon; Javar Rockamore (Heaven); Raven Black (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RED LIGHT CAFE: Savannah Sweet Tease

SMITH’S OLDE BAR: Beitthemeans; Pearl Bottom Radio; Tyler Porch Band (Upstairs); Madam Company; Cure My Enemy; Brandon Whitley & The Plain Janes (Downstairs)

TABERNACLE: Rebelution; Nahko; Medicine for the People

TERMINAL WEST Wyclef Jean; Jazzy Amra

VENKMAN’S: Lilac Wine

Friday, July 28th

529: Jock Gang; In Bath Trashcan; Kate; DJ Kale Svvick

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Gaslight Street

AVONDALE TOWNE CINEMA: Gentle Readers; Blues Jam

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Bearcats

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Howard Jones; The English Beat; Men Without Hats; Modern English; Katrina; Annabella Lwin

CITY WINERY: Rusted Root; Michael Glabicki & Dirk Miller

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Stokeswood; Cedric Burnside Project; Hank Vegas

DARWIN’S: Michael Preston

THE EARL: A Drug Called Tradition; The Difference Machine; Order of the Owl; Wray

EDDIE’S ATTIC: The Bitteroots; Brit La Palm & The Barrel Fever; Georgia Mountain String Band

FAT MATT’S: Courtney Daly

FOUNDRY (Athens): The Highballs

FRONT PAGE NEWS (Midtown): The Spins

GEORGIA THEATRE (Athens): Cosmic Charlie (theater)

THE HIGHLANDER: Air Wolves; Boston Marriage; Dogs in Slow Motion

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Travers Brothership

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Steve Nebraska

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): China Groove; Supernatural

MAMMAL GALLERY: 100 Watt Horse; The Washboard Abs; Shouldies; Haint

THE MASQUERADE: Phora (Heaven); The Rocket Summer; 888 (Hell); Embracer; Aoshi; Of the Vine; Auburn Row (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat; Beverly Watkins

RED LIGHT CAFE: The Raukus Jubilee feat. Gina Maria

SMITH’S OLDE BAR: The Dapper Conspiracy; Hot Sauce & Honey; Blood Oaks; The Darling Heath (Downstairs)

STAR BAR: The Woolly Bushmen; Midnight Larks; Pono AM

TABERNACLE: 311

TERMINAL WEST Interstellar Boys

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Groove Town Assault

TIJUANA GARAGE: Chelsea Shag

TOPGOLF (Alpharetta): DJ Kidd Star

TOPGOLF (Midtown) DJ Rapko

VARIETY PLAYHOUSE: Tim and Eric

VENKMAN’S: Spirk; Atlanta Funk Society

VISTA ROOM: Pylon Reenactment Society; The Swimming Pool Q’s

Saturday, July 29th

529: Georgia Soul Council ; Cadillac Jones ; DJ Alphatrion

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Grown Up Avenger Stuff; Ben Millburn; Sunglass Mustache

AVONDALE TOWNE CINEMA: Silver Scream Spook Show

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Chris Bartlett

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Foreigner; Cheap Trick; Jason Bonham

CITY WINERY: Michelle Shocked

COX CAPITOL THEATRE (Macon): White Denim; Twin Peaks; Family and Friends; Chrome Pony

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Wyatt Espalin’s All-Star Americana Jam

DARWIN’S: Hill Roberts

THE EARL: Future Generations; Private Isalnd

EDDIE’S ATTIC: Lonnie Holley; Minton Sparks; Michelle Malone

FAT MATT’S: Dry White Toast

FRONT PAGE NEWS (Midtown): Hudson Dockett Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boyz (rooftop)

HIGH MUSEUM: Air Wolves; Boston Marriage; Dogs in Slow Motion

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Fly Bye

LUCAS THEATRE (Savannah): Patty Griffin; Lee Ann Womack

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Head Games

MAMMAL GALLERY: Faun and a Pan Flute

THE MASQUERADE: Rozwell Kid; Vundabar; Great Grandpa; Flower (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): The Randall Bramblett Band

RED LIGHT CAFE: The Vaudevillains

SMITH’S OLDE BAR: Maya Neiada; Gurufish; Sempre Soul (Upstairs); Small Time Capone; Koalaville; Identikit; The Sound of Fire; The Hollows; Frisky Monkey (Downstairs)

STAR BAR: Gateway to Hell; Hangin Judge

TABERNACLE: 311

TIJUANA GARAGE: Sketch Bone

TOPGOLF (Alpharetta): DJ Rix

TOPGOLF (Midtown) DJ Kidd Star

VARIETY PLAYHOUSE: Toad the Wet Sprocket; Beta Play

VENKMAN’S: Rodeo Twister (1 pm); Tessa Joy; Elegant Bachelors

VISTA ROOM: Jon Harris Band

WILDPITCH MUSIC HALL: Tony Humphries

Sunday, July 30th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Concepts; The Arbitrary; Deny The Tyrant

CENTER STAGE THEATER: Khalid

CITY WINERY: Band of Heathens

EDDIE’S ATTIC: Emisunshine; Mary Bragg; Tall Tall Trees

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cold Draft Beer

THE MASQUERADE: Robot; Royal Thunder; Old Thrones; Sash the Bash; The Dirty Magazines (Hell); *repeat repeat (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar feat. Eddie Tigner

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Morgan May

SMITH’S OLDE BAR: Star Martin; I-Bari; Justin Ludd; Darius Blues (Downstairs)

VINYL: Spiritual Rez; Chrome Pony

