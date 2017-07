Get Out! July 3 – July 9

Monday, July 3rd

529: Tengger Cavalry; Felix Martin; Sicocis; Sog

CITY WINERY: Departure

EDDIE’S ATTIC: Songwriter’s Open Mic

FAT MATT’S: Beverly “Guitar” Watkins

GEORGIA THEATRE (Athens): Dru Hill; DJ Malik (theater); Plastic Pinks; Outersea & Noseeum (rooftop)

THE MASQUERADE Devour The Day; Sons of Texas; TACH; Ashes Fall (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Blues Jam

SMITH’S OLDE BAR: The Delta Troubadours; Meaning of Everything; Max Norton (downstairs)

Tuesday, July 4th

529: Fishmonger; Shepherds; Trashcan; Casual Tiger; Cashmere

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Anchor Fast; Joystick!

CITY WINERY: The Stranger; Mike Santoro

FAT MATT’S: J.T. Speed

FRONT PAGE NEWS (L5P): Ross Pead & Friends

MAMMAL GALLERY: Open Mic

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

Wednesday, July 5th

529: The Sagas; Honey Hips; Seersha; B.E.N Trio

AVONDALE TOWNE CINEMA: Songwriters Open Mic

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Tom & Juli

DRUNKEN UNICORN: Mr. Kitty

THE EARL: Big Business; Power Take Off; The Powder Room

EDDIE’S ATTIC: Erik Dylan

FAT MATT’S: Michael Preston

MAMMAL GALLERY: Dylan Elliott; Gypsy Thug

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

Thursday, July 6th

529: Lord Raja; Deku ; Chris Devoe

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Open Mic

THE EARL: CFM; The Cairo Gang; Paralyzer

EDDIE’S ATTIC: Mishka; C.J. Reid

FAT MATT’S: Chickenshack

FOUNDRY (Athens): Rick Fowler & Friends; The Vinyl Strangers; Aaron Gibson

GEORGIA THEATRE (Athens): DJ Osmose; The Artisanals (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Zac Young

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Mad Margritt; Zangaro; Michael Preston & the Lady Killers

THE MASQUERADE The Bunny The Bear; As Animals Eat My Insides; The Life We Bury; Disareyen (Hell); Alvarez Kings; The Sunsets (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: The Van Lears; Kameron Corvet; The Alchemy; Ryan Calhoun (upstairs); Rocanlover’s; Manyula Dance Club (downstairs)

STAR BAR: Dirty Rotten Snake in the Grass; Deadly Lo-Fi; The Liquors

VENKMAN’S: Lilac Wine

Friday, July 7th

529: The Ides of June; The Warsaw Clinic; Made Ready; Alchemy; Anonymous Stars

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Lazy Lightning

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Hugh; Chris & Lewis

BREWHOUSE MUSIC & GRILL (Rome): Unusual Suspects

CITY WINERY: Rahsaan Patterson

COLUMBIA COUNTY AMPHITHEATRE (Evans): Gretchen Wilson

DARWIN’S: Donna Hopkins Band

THE EARL: Timmy James & The Blue Flames; The Crush; Accidents

FAT MATT’S: The Silver Tones

FRONT PAGE NEWS (Midtown): Tyson Halford

GEORGIA THEATRE (Athens): Tristen; Thayer Sarrano; Trap Snacks (rooftop)

HIGH MUSEUM: Lauren and Jason

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Stone Senate

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Garrett Douglas

THE LOFT: R5; Hailey Knox; Alexander Jean

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Cash Unchained; The Andrews Brothers

THE MASQUERADE Johnny Orlando; Mackenzie Ziegler (Heaven); Trey Monroe; Random Ray; Brodie; Jae Supreme; Fredo; iWurdplay; Depharie; Lewis B. (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Cool John Ferguson

RED LIGHT CAFE: Cyrus Steele; Andrew Stanley; Jerry Farber; Christopher Leete

SMITH’S OLDE BAR: All Band Jam; UltraDrive; Siamese Dream; Rusty Cage; A Slow Boat To China; James Hall & The Steady Wicked; El Scorcho; Nameless Nameless; Stone Tribute Pilots; Suck On Primus; Danny Grady (upstairs); BJ Wilbanks; David Cone; Michael Coons; Caligo (downstairs)

STAR BAR: Givon; Spacecowboii; Honey Hips; Alexis Vinette; T.Mason

TERMINAL WEST Unknown Hinson; Clownvis Presley

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Augusta’s Most Wanted

TIJUANA GARAGE: Mike Ferrera

TOPGOLF (Alpharetta): DJ Rapko

TOPGOLF (Midtown) DJ Silver Knight

VENKMAN’S: Thor’s Hammer; Please Please Rock Me

VISTA ROOM: Atlanta Funk Society

Saturday, July 8th

529: Illegal Drugs; NAARC; Multicult; Vincas

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Xuluprophet

AVONDALE TOWNE CINEMA: Gr8ful Dude & Frenz; Capt. Trips & The Sunstroke Serenaders

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Stone Senate

CITY WINERY: The Verve Pipe

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Unknown Hinson

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Lari White

DARWIN’S: JP Soars & the Red Hots

THE EARL: Undergang; Necrot; Repulsory; Earthling; Old Thrones

EDDIE’S ATTIC: Cody Marlowe; Emmy Law; Hannah Thomas

FAT MATT’S: Sana Blues

FRONT PAGE NEWS (Midtown): Kelly Cheats Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Clavvs; Booty Boyz (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Maradeen; Rachel Hillman Band

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Ben Cartoon

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Appetite for Destruction

THE MASQUERADE I The Victor; Mansell; Next Year’s End (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tribute

RED LIGHT CAFE: West Evans; Paul Sponaugle; Kyle Jarrard

SMITH’S OLDE BAR: The Orange Constant; Captain & The Kid (upstairs); Suspicious Package (downstairs)

STAR BAR: White Buffalo Shaman

TERMINAL WEST Joshua Radin; Rachael Yamagata; Brandon Jenner

THE THIRSTY TURTLE (Macon): 2 Finger Jester

TIJUANA GARAGE: Rogue Tones

TOPGOLF (Alpharetta): DJ Rix

TOPGOLF (Midtown) DJ Q-Tip

VARIETY PLAYHOUSE: ATL Collective

VENKMAN’S: Saved By The Band

VERIZON AMPHITHEATRE (Alpharetta): Brantley Gilbert; Tyler Farr; Luke Combs

VINYL: Sir Sly; Shaed

VISTA ROOM: Papa J Sez

Sunday, July 9th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Samm Bones

CHATTAHOOCHEE NATURE CENTER (Roswell): Bob Bakert’s All Star Band

CITY WINERY: Dweezil Zappa

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Whistlin Rufus & Friends (3 pm)

THE EARL: Roselit Bone; Rollfast Ramblers

EDDIE’S ATTIC: The Krickets; Michael Logen; Lance and Lea

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cosmic Gypsies

THE MASQUERADE Five O’Clock Devil; The SideBurners; The Stoneberrys (Hell); Rage Quit; Crabbhamer; Picture Perfect Skylines; Anger Within; Actual Garbage (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar feat. Eddie Tigner

PARK TAVERN: Blair Crimmins and the Hookers; Darnell Boys; Connor Reed

RED LIGHT CAFE: Brian Revels; The Singing Butcher; The Boy Jones

SMITH’S OLDE BAR: Sun-Dried Vibes; The Instructors; AndLove (upstairs); Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

SUN TRUST PARK: Metallica; Avenged Sevenfold; Volbeat

VENKMAN’S: Shakta Jazz Trio (1 pm)

