Get Out! July 31 – August 6

Monday, July 31st

CITY WINERY Liver Down the River; Tales of Yours

FAT MATT’S: Larry Griffith

THE MASQUERADE Nite Jewel; Geneva Jacuzzi; Harriet Brown (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Blues Jam

SMITH’S OLDE BAR: Shawn Williams; Guy Marshall; Night Driving In Small Towns (Downstairs)

Tuesday, August 1st

529: Fishmonger; Space Camp; Gloomreach; Sister Sai

CENTER STAGE THEATER: DJ Shadow; Teeko

CITY WINERY: Kevn Kinney; Stevie T; Anna Kramer; David Franklin; Bryan Malone; Laney Strickland

EDDIE’S ATTIC: Mia Green; Andi Kezh

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Driftwood

GEORGIA THEATRE (Athens): Carla Le Fever & the Rays (rooftop)

MASQUERADE: The Black Dahlia Murder; Dying Fetus; The Faceless; Slaughter to Prevail; Origin; Rings of Saturn; Betraying the Martyrs; Loma Shore (Heaven); Dalton Rapattoni; The House on Cliff; Lauren Carnahan; Maggie Schneider (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Schec; Devvy Dub; Miko Payton (downstairs)

STAR BAR: DJ Quasi Mandisco; DJ MP3PO (upstairs)

TABERNACLE: 2 Chainz

VARIETY PLAYHOUSE: Michelle Branch; Haerts

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Jaymes Young; Matt Maeson

Wednesday, August 2nd

529: The 19 Hands; Brad Armstrong; Ben Trickey

AVONDALE TOWNE CINEMA: Singer-Songwriter Open Mic

CITY WINERY: Damon Sumner

EDDIE’S ATTIC: Von Grey

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Young Valley; Jay Gonzalez (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Emmet Cahill

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Ben Provencial; Rujen; Stela (downstairs)

STAR BAR: DJ Rod Hamdallah (upstairs)

TABERNACLE: Van Jones

VERIZON AMPHITHEATRE (Alpharetta): Nickelback; Daughtry; Shaman’s Harvest

Thursday, August 3rd

529: Paralyzer; SWOTS; Highriders; CRANN

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Omni

CITY WINERY: Dishwalla

THE EARL: Waller; Sailing to Denver; Tray Dahl & the Jugtime Ragband

EDDIE’S ATTIC: Aaron Gibson; Brendan Fletcher; Kylie Rothfield; Juli

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Kip Jones & Friends

FOX THEATRE: Bryson Tiller

GEORGIA THEATRE (Athens): Brad Armstrong; DJ Osmose (rooftop)

MASQUERADE: Easy Star All Stars (Hell); 7 Minutes in Heaven; The Millennium; Bearings (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Mike Fiorello; Hank Erwin

SMITH’S OLDE BAR: The Lee Boys; Rick Lollar; 3way (upstairs); Suspended Animation; I Am a Rocketship; The Skylarks (downstairs)

STAR BAR: Black Irish Texas; Pretty Please; Hot Wives (upstairs)

TERMINAL WEST: Petit Biscuit; Daktyl

VENKMAN’S: Lilac Wine

Friday, August 4th

40 WATT (Athens): The Dashboard Saviors; Hayride

529: Wayne Kramer; Peter Holsapple; Bezier; Nick Klein; Pyramid Club; Vicki Powell

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Five Eight

AVONDALE TOWNE CINEMA: Paul Mercer; Ghost Project; Regeana Campbell; Valentine Wolfe; DJ Sereph; VJ Anthony; Empress Kitty Love

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southbound Mojo

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Straight No Chaser; Postmodern Jukebox

CITY WINERY: Jeff Dye; Brian Moote

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Marty Stuart; Cordovas

DARWIN’S: Joel DaSilva & the Midnight Howl

THE EARL: Big Jesus; Illegal Drugs; Blis

EDDIE’S ATTIC: LFO; CEONEO; Aaron Gibson; Brendan Fletcher; Kylie Rothfield

FAT MATT’S: Seminole Jackson

THE FOUNDRY (Athens): Sean Van Meter; Dannette Flint; Matt Chastain

GEORGIA THEATRE (Athens): Young Mister; Rev Tribble & the Deacons (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): New Mantra

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Ben Cartoon

MASQUERADE: Hellyeah; Cane Hill; Kyng (Heaven); The Surfaris; Laramie Dean; Jimmy Dale; Lust (Hell); 404STRESSGIDEON; Sakima; Sound of Rudy; Elijah Kent; Oren Major (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Jontavious Willis

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tanya Oskey

RED LIGHT CAFÉ: Kevin See & His Band

ROME CITY BREWING COMPANY: Muscadine Bloodline

SMITH’S OLDE BAR: Greco; Ides of June; Heathen Sons; Sarah & the Safe Word (upstairs); Mike Fiorello; Zach Cambria; Ian Haddock; Ella St. Clair (downstairs)

STAR BAR: Zruda; The Bronzed; Chorus; Dumb Waiter; Cinema Novo (upstairs)

SWAYZE’S: From the Fall; Satyr

TABERNACLE: August Alsina

TERMINAL WEST: Tinsley Ellis; Captain Trips; The Sunstroke Serenaders

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Sister Sandoz

TOPGOLF (Alpharetta): DJ Rapko

TOPGOLF (West Midtown): DJ Flash

VENKMAN’S: The Groove Orient; Kyshona Armstrong; Jenn Bostic; Sarah Darling

VINYL: Evil Empire; Ill Communication

Saturday, August 5th

529: Palaces; Jet Engine Dragons; Obsolescence; Malefic

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Dirty Bird & the Flu; New Mantra

AVONDALE TOWNE CINEMA: Tommy Talton; Scott Boyer; Bill Stewart; Mike Veal

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southern Outlaws

CITY WINERY: Tribute

DARWIN’S: Heather Gillis Band

THE EARL: Adam Torres; Moses Nesh; Big Brutus

EDDIE’S ATTIC: Travis Meadows; Hunter Callahan; Tessa Joy

FAT MATT’S: Swami

GEORGIA THEATRE (Athens): Cordovas; Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: 15th Summer; Moment 44; Letters to Alan

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Sarah Shook & the Disarmers; Greco

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Rugiet

MASQUERADE: Little Tybee; Chantae Cann; Nse Ufot (Hell); The Casket Creatures; Beyond Fallen; Everthrone; SOG; Doyle Bright; Eternal Mortality (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

THE OFFICE (Athens): Wayne Kramer; Richard Lloyd; Peter Holsapple; The Dashboard Saviors; Michael Guthrie

RED LIGHT CAFÉ: Jon Manos & the Midnight Boys; Shayne Goss; Sawyer & the Toms

SMITH’S OLDE BAR: The Beggars Guild; Navajo Joe; Glen Pridgen Band (upstairs); Charles Walker; See Bright Lights; Normal Norman; Young Mister; Sam Koon; Oh Jeremiah (downstairs)

STAR BAR: Dead Register; Doesin; Smoochy; Hello Crescendo (upstairs)

SYMPHONY HALL: Gillian Welch

TABERNACLE: All Time Low

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Groove Orient

TOPGOLF (Alpharetta): DK Kidd Star

TOPGOLF (West Midtown): DJ Q-Tip

VENKMAN’S: Coyote Anyway (1pm); Talking Dreads

Sunday, August 6th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Big E Show

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Garbage; Blondie; Deep Vally

THE EARL: Dasher; Hyena; Nurse; Nag

EDDIE’S ATTIC: Sarah Shook; Kitty Snyder; Dawn and Hawkes

FAT MATT’S: Stephen the Blues Dude

JOHNNY’S HIDEAWAY: Stephen Lee Band

MASQUERADE: Whores.; ’68 (Hell); Capstan; Belmont; Stay Here; Downcast (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Radio Birds; Cordovas; Foxtrot & the Get Down

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Liberty Circus; The Dappled Grays

RED LIGHT CAFÉ: Cristian Puig; Emrah Koten; Ryan Zenemeno

ROXY: Gov’t Mule

SMITH’S OLDE BAR: New York Stripped 2 (upstairs); Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TABERNACLE: Sabrina Carpenter; Alex Aiono; New Hope Club

VENKMAN’S: Hot Club of Atlanta (1pm)

VINYL: Bird Laww; Milo in the Doldrums; Kid Brother

Dasher photo by Mario Panebianco.

