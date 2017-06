Get Out! June 12 – June 18

Monday, June 12th

529: Scorched Moon; Shryne; Ritual Summon; The Callous Daoboys; Holy Quit

CITY WINERY: Gordon Chambers

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Pork Bellys

GEORGIA THEATRE (Athens): Albatross; C2; The Brothers Reed (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic Music

SMITH’S OLDE BAR: Jarabe de Palo (upstairs); Sweetbay; Beach Casino; Cody Oliver; How to Fly (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, June 13th

529: Gunpowder Gray; Illegal Drugs; GT

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jen Anders

THE EARL: Little Hurricane

EDDIE’S ATTIC: Joan Shelley; Jake Xerxes Fussell

FAT MATT’S: Gray & The Bad Boys

GEORGIA THEATRE (Athens): Cree Mo (rooftop)

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Dead & Company

THE MASQUERADE: Up From Here; Beggars; Pushover; A Year In Review; CAP (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Tease Tuesday Burlesque

REGENT COCKTAIL CLUB: Deb Bowman

SMITH’S OLDE BAR: Nai Br..xx; Lukr; CadeWTF

STAR BAR: DJ MP3Po; Quasi Mandisco

SWAYZE’S: Cut Throat Freak Show; Sykosis

TERMINAL WEST: A-WA

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Kolars & The Sh-Booms; Sash the Bash

Wednesday, June 14th

529: The Murder Junkies; The Mentors; Rotten Stitches

AVONDALE TOWNE CINEMA: Blues Jam

CITY WINERY: Brandon Williams

COBB ENERGY CENTRE: Travis Wall’s Shaping Sound

THE EARL: Coco Hames; Little Bandit; Nikki & the Phantom Callers

FAT MATT’S: The Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): Major & The Monbacks; Night Fever (rooftop)

MAMMAL GALLERY: Points-Needlepoints; Lunar Vacation; Pinkest

THE MASQUERADE: The Birthday Massacre; Army of the Universe; Sumo Cyco (Heaven); Girlpool; Snail Mail (Hell); Strawberry Girls; Comrades; Belle Noire; Tir Asleen; Things Amazing (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

REGENT COCKTAIL CLUB: Garrison Blagg

SMITH’S OLDE BAR: Distopia; Miss Mojo; Jazz Hands Ski Ball (upstairs); Void Luna; By Small Ruin; Hayley Gray & the Medicine (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Micah Kiyo; Tasha B; D-Ray; Brie The Vamp; Kendre Nichole

Thursday, June 15th

40 WATT CLUB (Athens): Lee Ranaldo; Steve Gunn; Meg Baird

529: Rays; Cashmere; The Mall

AISLE 5: Kevin Garrett

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Justin Moore

CITY WINERY: Edwin McCain

COBB ENERGY CENTRE: Neil deGrasse Tyson

THE EARL: Black Marble; Body of Light; Pyramid Club

EDDIE’S ATTIC: Kelly McFarling; John Elliot

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Kip Jones & Friends

GEORGIA THEATRE (Athens): Hardy and The Hardknocks; Thayer Sarrano; Dave Marr (rooftop)

JAVA MONKEY: Jordyn Pepper

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Andrews Brothers

THE MASQUERADE: Pumpkinseed; Farseek (Purgatory); Miss May I; Upon A Burning Body; Kublai Khan; Currents (Hell)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Shaun Hopper

SMITH’S OLDE BAR: Roger Clyne & The Peacemakers; Andrew Leahey & the Homestead ; Nobody’s Darlings (upstairs); Emy Law; Brave Holiday; Taylor Chaffin & The 505 (The Atlanta Room)

STAR BAR: Freak Out; Mammabear; Ricci; Twin Criminal

TIN ROOF CANTINA: Bo Spring Band

VENKMAN’S: Nick Niespodziani & Tim Smith

VINYL: The Last Bandoleros; The Van Lears

THE VISTA ROOM: Tommy Thompson Band

Friday, June 16th

40 WATT CLUB (Athens): Roger Clyne & the Peacemakers; Andrew Leahey

529: T.Hardy Morris; Dave Marr; Thayer Sarrano

AISLE 5: Universal Sigh; Dr. Strangelove; The Night Shift

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jen Anderes & Friends

AVONDALE TOWNE CINEMA: Escape Vehicle; Honey Sliders; Daybreaker

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Far From Over

CITY WINERY: JFly; Frank McComb; Phillipia Ryan Kilgore; DJ Naturel

COBB ENERGY CENTRE: DanTDM

DARWIN’S: Mike Lowry & Rev. Freakchild

THE EARL: Aldous Harding; Jock Gang; Love Letter

EDDIE’S ATTIC: Marc Scibilia; Josie Dunne; Seth Walker

FAT MATT’S: Deja Blues

THE FOUNDRY (Athens): Mother’s Finest

FRONT PAGE NEWS (L5P): Chip McGuire Band

FRONT PAGE NEWS (Midtown): The Jonglars

GEORGIA THEATRE (Athens): The Gypsy Wildcats; Belle Adair (rooftop)

HIGH MUSEUM: Faith Carmichael

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Back City Woods

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Kevin Llarena

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Ink & Ash; Laughlin

THE MASQUERADE: Mutoid Man; Helms Alee; Lazer/Wulf (Hell); Free Throw; Homesafe; Heart Attack Man; Worlds Greatest Dad (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Paul Byrom

RED LIGHT CAFE: Angela Durden; Marina Frolova-White

SMITH’S OLDE BAR: Steve Gunn: Lee Ranaldo; Meg Baird (upstairs); Katie Belle; Andrew Carter; The Bumbs; DeepSleep (downstairs)

STAR BAR: The Blair-Pongracic Band; The Mystery Men?; The Surge

TABERNACLE: Dave Chappelle

TERMINAL WEST: ATL Collective

THE THIRSTY TURTLE (Macon): The Moonrakers

TIJUANA GARAGE: Chelsea Shag

TIN ROOF CANTINA: Vices of Vanity; Sister Moon; Cinematica

VARIETY PLAYHOUSE: The Producers

VERIZON AMPHITHEATRE:: Luke Bryan; Brett Eldredge; Lauren Alaina

VINYL: Isaac & Joel; Jordy Searcy; The Brook & The Bluff

THE VISTA ROOM: Donna Hopkins; Voodoo Visionary

Saturday, June 17th

40 WATT CLUB (Athens): Cinematic; Kayla Berrie; Vices of Vanity; Milyssa Rose; BAST; Prisca; Concrete God; Sydney Rhame

529: Natural Velvet; Shepherds; Nihilist Cheerleader; Lois Righteous

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Universal Sigh

AVONDALE TOWNE CINEMA: The Rainmen; Kitten Fontaine

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Moncrief & Friends

CENTER STAGE THEATER: Keke Wyatt; Glamour

CHASTAIN AMPHITHEATRE: Gipsy Kings

CITY WINERY: Packway Handle Band; Cicada Rhythm

DARWIN’S: Rockin’ Jake

THE EARL: All Them Witches; Handsome Jack

EDDIE’S ATTIC: Garrison Starr; PJ Pacifico; Zach Seabaugh

FAT MATT’S: Rockoholics

THE FOUNDRY (Athens): Randall Bramblett Band; Seth Walker Trio

FRONT PAGE NEWS (Midtown): Pistol Town

GEORGIA THEATRE (Athens): The Booty Boyz (rooftop)

HOFFMAN FARM (Chattahoochee Hills): The Mosleys; Von Strantz

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Jacob Stiefel Band; Trade Day Troubadours

JAVA MONKEY: Sonia Tetlow

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Tony Marchetti

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Rolling Thunder; The Wildflowers

THE MASQUERADE: The Regrettes; Stef Chura (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): John Anderson; Logan Brill

SMITH’S OLDE BAR: The Vinyl Suns; votive; Dirty Rebel Band (upstairs); Tony Levitas & The Levitations; Atria; Amber Rose (downstairs)

STAR BAR: Black P$ssy; Timmy James & The Blue Flames

SWAYZE’S: Enfold Darkness; Invoking the Abstract; Aborning; The Konvalescent

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Station 7

TIJUANA GARAGE: Auction The Secret

VARIETY PLAYHOUSE: James McMurtry; Jonnu Burke

VENKMAN’S: Banjolicious (1 pm)

VERIZON AMPHITHEATRE: Luke Bryan; Brett Eldredge; Lauren Alaina

VINYL: Keke Wyatt; Glamour; Greco; Rantings of Eva; Jude

THE VISTA ROOM: Harraway Brothers; Bradley Cole Smith Band

Sunday, June 18th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Cut Throat Freak Show

CITY WINERY: Norman Connors

EDDIE’S ATTIC: Francine Reed; Lily Winwood

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

THE FOUNDRY (Athens): Frankie’s Blue Mission

JAVA MONKEY: Open Mic Poetry

THE MASQUERADE: Brown Paper Bag (Hell); Merchandise; B Boys (Purgatory)

PARK TAVERN: Meg Mac; Noah Kahan; The Georgia Flood

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jason Wilber; Julie Gribble

THE ROXY: T.I.

SMITH’S OLDE BAR: Paula Boggs Band; Ella St. Clair (downstairs)

TABERNACLE: Dave Chappelle

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VENKMAN’S: Bob Bakert Quartet (1 pm)

VINYL: Air Traffic Controller; Fast Romantics

Coco Hames photo by Rachel Briggs.

