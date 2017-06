Get Out! June 26 – July 2

Monday, June 26th

529: Nikki & The Phantom Callers; Sean Barna; Ben Trickey; Poison Coats

CITY WINERY: Dave Mason

EDDIE’S ATTIC: The Station Breaks; Hayden Lee

FAT MATT’S: Pork Bellys

GEORGIA THEATRE (Athens): Carly Burruss (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic Music

SMITH’S OLDE BAR: The Broomestix (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, June 27th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Dirty Rotten Snake In The Grass

CHASTAIN AMPHITHEATRE: John Mellencamp; Emmylou Harris; Carlene Carter

CITY WINERY: Jon Cleary

EDDIE’S ATTIC: Sam Lewis

FAT MATT’S: Gray & The Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Benson & Leinweber

GEORGIA THEATRE (Athens): Cracka Pack; Husko Don Wall; Mike D (rooftop)

THE MASQUERADE: The Movement; Kaya’s Embrace (Hell); Chastity Belt; Darren Hanlon (Purgatory)

REGENT COCKTAIL CLUB: Deb Bowman

SMITH’S OLDE BAR: Myfever; Beach Tiger; Mansell (upstairs); Micah Schnabel (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3Po; Quasi Mandisco

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, June 28th

529: Edit Bunker; Wax Paper

AVONDALE TOWNE CINEMA: Blues Jam

CITY WINERY: Syleena Johnson

THE EARL: Pains of Being Pure at Heart; Tony Molina; Ablebody

EDDIE’S ATTIC: Daniel Cowan

FAT MATT’S: The Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzales; :lovesongs; Baghouse (rooftop)

THE MASQUERADE: SayWeCanFly; Call Me Karizma; Marina City (Hell)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

REGENT COCKTAIL CLUB: Garrison Blagg

SMITH’S OLDE BAR: Matthew Curry; Seth Winters Band (upstairs); Micah Scott; Julie Gribble BAnd; Magnolia Wind (downstairs)

SWAYZE’S: Becoming Human

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, June 29th

529: Michael Potter; The Ruination; Cosmic Trigger; Dialogue

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Mike Tappan

CITY WINERY: The Black Lillies

THE EARL: Spiral Stairs; The Preakness; Floral Print

EDDIE’S ATTIC: The Steel Woods

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Little Stranger; Of Good Nature (rooftop)

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Vans Warped Tour (11 am)

RED LIGHT CAFE: Bluegrass Pickin’ Party

SMITH’S OLDE BAR: Alexandria Lushington; Faith Evans Ruch; Esther Kinsaul (downstairs)

STAR BAR: The Toasters; Lloyd’s Rocksteady Revue

TIN ROOF CANTINA: Abby Owens

VENKMAN’S: Lilac Wine

THE VISTA ROOM: The Madrid Express

Friday, June 30th

40 WATT CLUB (Athens): David Barbe; New Madrid; Trycoh

529: Morbid Saint; Dawn Patrol; Sadistic Ritual; Death of Kings

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Chew

AVONDALE TOWNE CINEMA: Heather Luttrell; Skye Paige

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Nik Flagstar

CITY WINERY: Michelle Shocked

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Parker Millsap

DARWIN: Markey Blue

THE EARL: Lee Bains III & the Glory Fires

EDDIE’S ATTIC: Macy Todd; Alex Guthrie; Cody Matlock

FAT MATT’S: The Groove Rockets

FRONT PAGE NEWS (L5P): The New Replicas

FRONT PAGE NEWS (Midtown): 2 AM Band

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Walk Thru Walls; Maryex

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Leroy Smith

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Mock of Ages

THE MASQUERADE: 3TEETH (Hell)

RED LIGHT CAFE: Gold Griffith; Visto; Automajic; Say Whooa; Bejamin Button Experiment

SMITH’S OLDE BAR: Zoso Rising; Cannibal Joe; Lars Nagel (downstairs)

STAR BAR: Bigger MTN

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Goose

TIJUANA GARAGE: Samantha August

TIN ROOF CANTINA: Pussyfoot; Grand Prize Winners From Last Year

Lee Bains III & the Glory Fires photo by Wes Frazer.

