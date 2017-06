Get Out! June 5 – June 11

Monday, June 5th

529: Fuiste; Media Jeweler; Blessed; WF Addams

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Pork Bellys

GEORGIA THEATRE (Athens): Charley Crockett; Austin Darnell (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic Music

THE MASQUERADE: Mayor Hawthorne; Jake One (Hell); Animal Flag; Choir of Babble; Twin Birds (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Katie Martin; Brown Kid; Joe Garner (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, June 6th

529: Extended Hell; Nurse; Disable; Hyena

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

BUCKHEAD THEATRE: Ann Wilson

THE EARL: Nest Egg; Hidden Ritual; A Drug Called Tradition

EDDIE’S ATTIC: Bobby Whitlock; Coco Caramel; Reeve Carney; Seth Winters

FAT MATT’S: Gray & The Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Gypsy Wildcats

GEORGIA THEATRE (Athens): The Vinyl Suns; Choir of Babble (rooftop)

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Muse; Thirty Seconds to Mars; PVRIS

MAMMAL GALLERY: Open Mic

THE MASQUERADE: Freddie Gibbs; JACE (Heaven); (Sandy) Alex G; Japanese Breakfast; Cende (Purgatory)

REGENT COCKTAIL CLUB: Deb Bowman

SMITH’S OLDE BAR: Eryn Woods; Catrell; Sagas (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3Po; Quasi Mandisco

SWAYZE’S: The Millenium; Messenger Down; Sink In; Honesty Again; American Boyfriend; Coyote Legs

TABERNACLE: Russ

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, June 7th

529: You Bred Raptors; Michael Myerz; Zurda; Tiny Scissors

AVONDALE TOWNE CINEMA: Open Mic

CITY WINERY: Bumpin’ the Mango

THE EARL: Jake Shears

EDDIE’S ATTIC: Suzy Bogguss

FAT MATT’S: The Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): Happyness; Jay Gonzales (rooftop)

LITTLE TREE STUDIOS: David J; The Hot Place

THE MASQUERADE: Otep; The Convalescence; The World Over; Sickness in the System; Dead Reckoning (Hell)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Gaelynn Lea; Heart Hunters

RED LIGHT CAFE: Burris; Jack Jones Quartet; Gordon Vernick Quartet

REGENT COCKTAIL CLUB: Garrison Blagg

SMITH’S OLDE BAR: Swingin Hammers; Sainte Jane; Banjaline (downstairs)

STAR BAR: Scott Reynolds

TERMINAL WEST: The Orwells; The Walters

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, June 8th

40 WATT CLUB (Athens): White Rabbit; Space Dragon; Couchlocked; Lucky Kitty

529: Substance; Fetish; Harmacy

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Girls Night Out The Show

CITY WINERY: Delta Rae; Lauren Jenkins

THE EARL: The Split Squad; Dressy Bessy

EDDIE’S ATTIC: Suzy Bogguss

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): ZydeFunk feat. Charlie Wooton

GEORGIA THEATRE (Athens): Fat Sun; DJ Osmose (rooftop)

JAVA MONKEY: Mark Karell

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Beatles Tribute

MAMMAL GALLERY: Art Contest; We Roll Like Madmen; Fuiste; Floral Print

THE MASQUERADE: H09909; Injury Reserve (Hell); Worshipper; Great Electric Quest; Echoes of Savages; Stoneman (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Rod Picott

RED LIGHT CAFE: Bay Station; Ryan Taylor Band

SMITH’S OLDE BAR: Andy Frasco & The U.N.; Dead 27’s (upstairs); Foxtrot & the Get Down; The Ghost Wolves; Bantam Breaks (downstairs)

STAR BAR: Southern Ska Syndicate; The Hanging Judge; The Hooliganz; Spray Tan

TERMINAL WEST: Aaron Watson; Tyler Reeve

TIN ROOF CANTINA: Fire & The Knife

VARIETY PLAYHOUSE: Eric Johnson Electric Band; Arielle

VENKMAN’S: Lilac Wine

THE VISTA ROOM: The Madrid Express

Friday, June 9th

40 WATT CLUB (Athens): Dressy Bessy; The Split Squad; Eureka California

529: Mannequin Lover; Lois Righteous; Trash Can

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Grass is Dead; Pine Box Boys

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Pippin Duo

CHASTAIN AMPHITHEATRE: Maze feat. Frankie Beverly; The O’Jays

CITY WINERY: The Subdudes

DARWIN’S: Charlie Wooton

THE EARL: White Reaper

EDDIE’S ATTIC: Porter Nickerson; Bruce Robinson; Elise Davis

FAT MATT’S: Atlanta Boogie

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: The Georgia Flood

THE FOUNDRY (Athens): Dangfly; Ty Manning & Friends; Betsy Franck

FRONT PAGE NEWS (L5P): Ga Red Clay

FRONT PAGE NEWS (Midtown): Hudson Dockett Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Daniel Lee Band; Charlie Farley (theater); David J; The Hot Place; Crowe & Wardaddy (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Ben Sparaco; Bonnie Blue

JAVA MONKEY: Jared Woodruff

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Tom Bratton

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Nevermind

THE MASQUERADE: Trap Karaoke (Heaven); Torch Drum and Bass (Purgatory)

PARK TAVERN: Yacht Rock Schooner

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Winston Slade

SMITH’S OLDE BAR: Deadphish Orchestra; Jessie Albright & The Foster Blues (upstairs); Breakthrough Even; 4 Daze Dead; Days To Come (downstairs)

STAR BAR: Hot Rod Walt & The Psycho Devilles; Cigar Store Indians

SWAYZE’S: Dead Seas

SWEETLAND AMPHITHEATRE (La Grange): Vince Gill

SYMPHONY HALL: ASO; Jack Everly

TERMINAL WEST: Michael Kiwanuka; Cloves

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Field Creeps

TIJUANA GARAGE: Alex Guthrie

TIN ROOF CANTINA: The Bloodplums; The Sagas; The Story Continues

VENKMAN’S: The Jazz Prince

THE VISTA ROOM: Captain Trips and the Sunstroke Serenaders

Saturday, June 10th

40 WATT CLUB (Athens): Radiolucent; Have Gun, Will Travel; The Pony League

529: Bishops; SWOTS; Skin Jobs; Black Cat Rising

AISLE 5: Jared & The Mill

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Bonnie Blue; Ben Sparraco Band

AVONDALE TOWNE CINEMA: Jontavious Willis; Donnie Picou

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Daddy and Company

BUCKHEAD THEATRE: Banks

CITY WINERY: Crystal Bowersox

CLASSIC CENTER: Ronnie Milsap

DARWIN’S: Bridget Kelly Band

THE EARL: Hank & Cupcakes; Damn The Witch Siren; Cousin Dan

EDDIE’S ATTIC: Open Mic Shootout

FAT MATT’S: Dr. Dixon & The Operators

FRONT PAGE NEWS (Midtown): RTW Live

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boyz (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Matt Pippin Band

JAVA MONKEY: Out Of Smoke

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Shawn Haney

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): O.D.D.; Dead Affect

MAMMAL GALLERY: Cilla Vee; Evan Lipson; Davey Williams

THE MASQUERADE: Heatwave 3; Sleeping Bear (Heaven); Skinlab; IKILLYA; Product of Hate (Hell); Great Good Fine OK; morgxn (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jennifer Knapp

RED LIGHT CAFE: Mark Miller Band; The Justin Sams Band

SMITH’S OLDE BAR: Nameless Nameless; Blank 281; Robot Party (upstairs); Kevin Dunbar; Eli Potter; Daniel Lieving; Sam Koon; Brooks Dixon (downstairs)

STAR BAR: Clashinista; The Cherry Bomb

SWAYZE’S: Dessie Maggie; As A Leper

SYMPHONY HALL: ASO; Jack Everly

TABERNACLE: Billy Currington; Ghost

TERMINAL WEST: James Vincent McMorrow

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Sunbelt Revolution

TIJUANA GARAGE: 2 Broke Kings

TIN ROOF CANTINA: Shotgun Orchestra

VENKMAN’S: Dusty Roads (1 pm); The Jazz Prince

THE VISTA ROOM: Hydra; Radar; the Glenn Phillips Band

Sunday, June 11th

CENTER STAGE THEATER: Paul Shaffer & The World’s Most Dangerous Band

CITY WINERY: Tortured Soul

EDDIE’S ATTIC: Ray Fulcher; Emily Kopp

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): Hall & Oates; Tears for Fears; Allen Stone

JAVA MONKEY: Open Mic Poetry

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Chance the Rapper

THE LOFT: M.FECT

THE MASQUERADE: Blossoms; Wilderado (Hell); To Speak of Wolves; Maker; Icaria; The Canines; Rebirth (Purgatory)

PARK TAVERN: John Paul White; Lera Lynn; Old Sea Brigade

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Songwriters Open Mic (5 pm)

SMITH’S OLDE BAR: Electric Glitterland (upstairs); Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TABERNACLE: Dave Chappelle

TIN ROOF CANTINA: Francisco Vidal Jam

VENKMAN’S: The Hot Club of Atlanta (1 pm)

VINYL: The Holdup

