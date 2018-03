Get Out! March 12 – March 18

Monday, March 12th

40 WATT (Athens): Penelope Bagieu

CITY WINERY: David Archuleta

THE EARL: The Cowboys

EDDIE’S ATTIC: Songwriter’s Open Mic

FAT MATTS: Pork Bellys

HENDERSHOT’S (Athens): Open Mic

MASQUERADE: Frigs; BKGD; Beije (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Keith Harkin

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown Open Mic

Tuesday, March 13th

CITY WINERY: Alex Guthrie ; Jacks River Band

EDDIE’S ATTIC: Stacia Watkins; Derrick Dove

FAT MATTS: Gray & The Bad Boys

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Electric Avenue

MASQUERADE: Starset; Palisades; Grabbitz; Year of the Locust (Heaven); Otherwise; Wayland; Vital Empire (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Phoenix Midnight; Jadynn Starr

THE ROXY: MGMT

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

SWAYZE’S: Hallow Point

TERMINAL WEST: Little Dragon

Wednesday, March 14th

BUCKHEAD THEATRE: Pop Evil

CITY WINERY: Los Lonely Boys; Lisa Morales

THE EARL: Soft Kill; Choir Boy

FAT MATTS: Blues Hearts

MASQUERADE: Attila; Insane Clown Posse; Sylar; Cage; Lil Toenail; Lyte; Ouija (Heaven); Septicflesh; Dark Funeral; Thy Antichrist; Prime Mover (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

SOHO BAR & GRILL (Columbus): Hallow Point

STAR BAR: Dirty Fences; Fast Eddie; Fixed Faces

TERMINAL WEST: Caye; Kid Quill

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, March 15th

BUCKHEAD THEATRE: Lynyrd Skynyrd

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Hallow Point

CENTER STAGE THEATER: Robin Trower; Eli Cook

CITY WINERY: Joshua Radin; William Fitzsimmons

CLERMONT LOUNGE: Paralyzers; Hot Wives; Piss Shy

THE EARL: Ben Trickey & Burnt Sky; W8ing4UFOs; US Prisms

EDDIE’S ATTIC: Theo Katzman

FAT MATTS: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): The Lucky Jones

HENDERSHOT’S (Athens): Jazz Jam

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Departure

MASQUERADE: jPhelpz; Oolacile; Clerks; Zubah; Permatrip; Anodic; Optimal Grime (Hell); Foster; Motherborg; Honey Hips; Youngest (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: The Page Turners; Control Burn

STAR BAR: Daddy’s Beemer; Lunar Vacation; Low Valley Hearts

VARIETY PLAYHOUSE: Angie Stone; Tweet; Y’anna Crawley; Phillippia Williams

VENKMAN’S: Zale; Chana Rothman

Friday, March 16th

40 WATT (Athens): The Kourtesans

ALON’S (Dunwoody): Brian Glusman; Drew Cohen

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): AJ Gaither

CITY WINERY: The Zombies

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Stevie Monce

THE EARL: Jessica Lea Mayfield; T. Hardy Morris

EDDIE’S ATTIC: Charlie Mars

FAT MATTS: Courtney Daly

THE FOUNDRY (Athens): The Grains of Sand

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): CBDB

HENDERSHOT’S (Athens): Green Flag Band

HIGH MUSEUM: Paul Stevens

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Swain and the Highway Souls

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Night Fever

MASQUERADE: Architects; Stick To Your Guns; Counterparts (Heaven); Cloak; Wortreich; Ectovoid; All Hell; Valle Crucis (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chi-Town Transit Authority

RED LIGHT CAFÉ: Deantoni Parks

STAR BAR: Beau & Luci; The Pussywillows; The Ides of June; The Mercury Arcs

TABERNACLE: Carnage

TERMINAL WEST: Th Werks; Mister Tie Dye

TIN ROOF CANTINA: The Warsaw Clinic; Choir of Babble; 1st & First

VARIETY PLAYHOUSE: The Fab Four

VENKMAN’S: Saved By the Band; Pearl & The Kozmic Blues

VINYL: Wild Child

Saturday, March 17th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): 2 Finger Jester

CITY WINERY: Tribute

CLERMONT LOUNGE: DJ Romeo Cologne; DJ Kwasi Mandisco

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jamie Laval

THE EARL: Nameless Nameless; Pretty Please; DeLorean

EDDIE’S ATTIC: AJ Ghent; Buddy O’Reilly Band

FAT MATTS: Willy Jackson

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Nearly Normal String Band; The Irish Brothers

THE FOUNDRY (Athens): Green Flag Band; The Gentry; The Company Stores

THE HIGHLANDER: Kings of Queens; Cherry Bomb; Hyperspace

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Milk Honey

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): UZOO

MASQUERADE: Iced Earth; Sanctuary; Kill Ritual (Heaven); Mac Sabbath; The Callous Daoboys; Get Those Nerds (Hell); The Expanders; Dubbest; SensaMotion (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Sammy Kershaw; Katie Deal

NORTHSIDE TAVERN: Albert White; Chickens and Pigs

RED LIGHT CAFÉ: Lexi Street Band; White Buffalo Woman; Ryan Taylor Band

THE ROXY: Above & Beyond

SCHWARTZ CENTER (Emory): Atlanta Master Chorale

TABERNACLE: Sylvan Esso

TERMINAL WEST: Wick-It The Instigator; Billie Eilish; Reo Cragin

TIN ROOF CANTINA: Cover 2 Cover; Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Ozomatli

VENKMAN’S: Jill Rock Jones; The Laymen

VINYL: Natalie Claro; Jet Black Alley Cat

VISTA YOGA: Flavia & Gershone

Sunday, March 18th

BUCKHEAD THEATRE: Celebrating David Bowie

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Wyatt Espalin

THE EARL: Yamantaka // Sonic Titan; CHEW; Shouldies

EDDIE’S ATTIC: Webb Wilder; Stevie Monce

FAT MATTS: 10,000 Pontiacs

THE FOUNDRY (Athens): D Mack & Friends

HENDERSHOT’S (Athens): Classical Revolution

JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X

MARCUS JEWISH COMMUNITY CENTER: Joe Alterman

MASQUERADE: ¡Mayday!; Little Stranger (Hell); Snail Mail; Shame; Bat Fangs (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PHILIPS ARENA: The King Romeo Santos

VENKMAN’S: Yacht Club Revue

VINYL: Tiffany Gouché

