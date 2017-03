Get Out! March 20 – March 26

Monday, March 20th

529: Clap! Clap!; D2T

CITY WINERY: M. Ward

THE EARL: Oathbreaker; King Woman; Jaye Jayle

FAT MATT’S RIB SHACK: The Pork Bellys

MASQUERADE: The Regrettes; Active Bird Community (Purgatory)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Skye Paige’s Songwriter Showcase (downstairs)

VINYL: Powers; Bridgit Mendler; Nick Leng

Tuesday, March 21st

529: Dude York; Paws; The Hotels; The Hernies

AISLE 5: The Japanese House; Blaise Moore

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Dave Nelson

CITY WINERY: Robert Earl Keen

DRUNKEN UNICORN: Cosmonauts; The Molochs

THE EARL: Chicano Batman; SadGirl; DJ La Choloteca

EDDIE’S ATTIC: James McCartney

FAT MATT’S RIB SHACK: Gray & The Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Saved By The Band

MASQUERADE: Simple Plan; Set It Off; Seaway (Heaven); Envy On The Coast; Limbs; Henrietta (Hell); Saba; Sylvan LaCue; Caleborate (Purgatory)

STAR BAR: DJ MP3PO (upstairs)

VARIETY PLAYHOUSE: Minus the Bear; Beach Slang; Bayonne

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, March 22nd

40 WATT CLUB (Athens): Selector Dub Narcotic; Pylon Reenactment Society

529: The Mystery Lights; The Nude Party; Reverends; DJ Jonah Swilley

AISLE 5: Sofi Tukker

AVONDALE TOWNE CINEMA: Nick & The Grooves

CITY WINERY: Robert Earl Keen

DRUNKEN UNICORN: Flasher

THE EARL: Mothers; Big Thief

EDDIE’S ATTIC: Caroline Spence; Brian Revels; Mike Love, Sol Seed

FAT MATT’S RIB SHACK: The Hollidays

THE FOUNDRY (Athens): Secret City Burlesque

GEORGIA THEATRE (Athens): Blue October (theater); The Orange Constant (rooftop)

MASQUERADE: The Menzingers; Jeff Rosenstock; Rozwell Kid (Heaven); After The Burial; Emmure; Fit For A King; Fit For An Autopsy; Invent Animate (Hell); No Joy; Twin Studies (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Clayton English; Karlous Miller; DC Young Fly (upstairs); Evan Taylor Jones; Buckle Up For Safety (downstairs)

STAR BAR: Alex Picca & Friends (upstairs)

TABERNACLE: Jeezy; Lil Durk; YFN Lucci

TERMINAL WEST: SOHN; William Doyle

VINYL: Hayley Kiyoko; flor

THE VISTA ROOM: Vista String Band

Thursday, March 23rd

40 WATT CLUB (Athens): Mothers; Big Thief; Jianna Justice

529: Sacred Leather; Sadistic Ritual; Gunpowder Gray

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Russell Moore & IIIrd Tyme Out (12:30 pm)

CITY WINERY: Paul Thorn

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Cracker

THE EARL: PLEASURES; Cinema Novo

EDDIE’S ATTIC: Pierre Bensusan

FAT MATT’S RIB SHACK: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Ray Wylie Hubbard; Darrin Bradbury

GEORGIA THEATRE (Athens): City and Colour; Greyhounds (theater); The Mystery Lights; The Nude Party (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Weston Hill

JOHNNY MERCER THEATRE (Savannah): The Avett Brothers

MASQUERADE: The Lox; Uncle Murda (Heaven); Hippo Campus; Magic City Hippies (Hell); Stolas; Myles; Icarus The Owl; Sir Asleen; Leia (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Le Vent du Nord

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Russell Moore & IIIrd Tyme Out; Flatt Lonesome

SMITH’S OLDE BAR: Southern Avenue (upstairs); Ex Wives; Angela Perley; Ashley Rivera (downstairs)

STAR BAR: La Choloteca (upstairs)

TERMINAL WEST: Tortoise; Tara Jane O’Neil

VARIETY PLAYHOUSE: Conor Oberst; The Felice Brothers

VENKMAN’S: Secondhand Swagger

VINYL: Blackalicious

THE VISTA ROOM: Colonel Bruce Hampton & the Madrid Express

Friday, March 24th

529: Howling Star; Young Sirens; See Through Dresses; Ten Hit Combo

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Rumjacks; New Mantra

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Brantley Band

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): T’Monde (12:30 pm); Feufollet; Pine Leaf Boys

CITY WINERY: Wasabassco Burlesque

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Andy Hull & Dustin Kensrue; Gobotron

THE EARL: Miles Nielsen & the Rusted Hearts

EDDIE’S ATTIC: Loudon Wainwright III

FAT MATT’S RIB SHACK: Kerry Hill

THE FOUNDRY (Athens): Paul Thorn Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Dinosaur Jr.; Easy Action (theater); Blue Blood (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Backup Planet; Jahman Brahman

JOHNNY MERCER THEATRE (Savannah): The Avett Brothers

MASQUERADE: Nana Grizol; Bitter; Heavy Eyes; Madeline (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Ray Wylie Hubbard

RED LIGHT CAFE: Keith Harkin

SMITH’S OLDE BAR: Star Martin; iBari; Justin Ludd; Darius Blues; Zae The Future (downstairs)

STAR BAR: Rodney (The Pie Man) Henry; Western Star; Sash The Bash; DJ Poppin’ Pietro (upstairs)

TABERNACLE: Bring Me the Horizon; Underoath; Beartooth

TERMINAL WEST: Stokeswood; Jean Kelley; Dreambrother

VARIETY PLAYHOUSE: Michal Menert & the Pretty Fantastics; Push/Pull Strikes Brass; Cobrayama

VENKMAN’S: Charles Walker Band; Wasted Potential; Brass Band

Saturday, March 25th

40 WATT CLUB (Athens): Muscadine Bloodline; Patrick Britt

529: The Platinum Boys

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): 21 Blue; Longineau Parsons III

AVONDALE TOWNE CINEMA: Silver Scream Spook Show

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Session Road

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Chief Scout; Neighbor Lady; Drew Beskin; Blanko

CENTER STAGE: Hippie Sabotage

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): German Lopez; Joel Savoy & Kelli Jones (12:30 pm); Le Vent Du Nord; De Temps Antan

CITY WINERY: Amel Larrieux

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Andy Bruh & Robbie Dude; DJ Bootz; DJ Katz

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Chuck Cannon

THE EARL: Mathis Hunter; Lucis Flux; Lightnin’ Ray

EDDIE’S ATTIC: Leyla McCalla; Loudon Wainwright III

FAT MATT’S RIB SHACK: Juke Joint Jukes

THE FOUNDRY (Athens): Welfare Liners; Clay Leverett; Monday’s Alibi; Reverend Connor Tribble & The Deacons; Rachel O’Neal & Sara O’Brien (2 pm)

GEORGIA THEATRE (Athens): Local Natives; Little Scream; Muscadine Bloodline; Patrick Britt (theater)

THE HIGHLANDER: Crypt 24; Drop Dead Nasty; Cherry Bomb

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Radio Birds

LUCAS THEATRE FOR THE ARTS (Savannah): Dakhabrakha (3 pm)

MASQUERADE: Thunder/Struck (Heaven); Architects; Stray From The Path; Make Them Suffer (Hell); Cherry Glazerr; Ian Sweet; Lala Lala (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Forever Abbey Road

RED LIGHT CAFE: Tony Levitas and The Levitations; Roadkill Debutante

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): William Bell

SMITH’S OLDE BAR: Taj Motel Trio; Dylan Michael & The Family; Ferris & The Wheels; Bullmoose (downstairs)

STAR BAR: Hank & Cupcakes; The Pinx; The Stir; Buzzards of Fuzz (upstairs)

TERMINAL WEST: von Grey; Cicada Rhythm

VARIETY PLAYHOUSE: Dinosaur Jr.; Easy Action

THE VISTA ROOM: The Sundogs; Dynomite

Sunday, March 26th

CITY WINERY: Cracker

COLUMBUS CIVIC CENTER: Charlie Wilson; Fantasia; Johnny Gill

EDDIE’S ATTIC: Catie Curtis; John Thrasher

FAT MATT’S RIB SHACK: 10,000 Pontiacs

MASQUERADE: Hope County; Levi Brilles; RYN; Paige Hargrove (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Electric Glitterland (upstairs); Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TRINITY UNITED CHURCH (Savannah): Ebene Quartet; Daniel Hope; Simon-Crawford Phillips

VENKMAN’S: Coy-Norris Plus (12 pm)

