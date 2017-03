Get Out! March 27 – April 2

Monday, March 27th

529: King Of Summer; FS; Extrovert

BUCKHEAD THEATRE: William Singe; Alex Aiono

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Leyla McCalla (12:30pm); Chouk Bwa Libete; Leyla McCalla; Dom Flemons

CITY WINERY: Virginia Schenck

FAT MATT’S RIB SHACK: The Pork Bellys

GEORGIA THEATRE (Athens): Material Girls; High Waisted (rooftop)

MASQUERADE: We The Kings; Cute Is What We Aim For; Plaid Brixx; Astro Lasso; The Everyday Anthem (Hell); The Rumjacks; In For A Penny; The Muckers; The Sawed Offs (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Shelli Delgado (upstairs); Levi Lowrey; Jon Latham; Al Shelton; Sally Jaye (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Skye Paige’s Songwriter Showcase (downstairs)

VARIETY PLAYHOUSE: The Magnetic Fields

Tuesday, March 28th

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Dom Flemons (12:30 pm); Foghorn String Band

THE EARL: Six Organs of Admittance; Duet for Theremin and Lap Steel

EDDIE’S ATTIC: Brian Elmquist; Old Salt Union; Jenni Lyn Gardner

FAT MATT’S RIB SHACK: Gray & The Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Saved By The Band

MASQUERADE: Enter Shikari; Being As An Ocean (Hell)

SMITH’S OLDE BAR: Wilkes; California Prayerbook (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO (upstairs)

TRINITY UNITED CHURCH (Savannah): Stewart Goodyear

VARIETY PLAYHOUSE: The Magnetic Fields

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, March 29th

529: Caveman Cult; Strategic War Heads; Ritual Knife; Repulsory

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Caleb Klauder & Reeb Williams (12:30pm); Joey DeFrancesco & the People; Ike Stubblefield Trio

CITY WINERY: Damon Sumner

EDDIE’S ATTIC: Davin McCoy

FAT MATT’S RIB SHACK: The Hollidays

THE FOUNDRY (Athens): Jeff Solileau; Kelly Hoyle; Hannah Zale; Emily Hansford; Julianna Money; Eric Hangartner; Layne Denton

GEORGIA THEATRE (Athens): Allah-Las; The Babe Rainbow (theater)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Los Redd (upstairs)

STAR BAR: Bolos; Black Cat Rising (upstairs)

TERMINAL WEST: Patrick Watson; Trevor Sensor

TRINITY UNITED CHURCH (Savannah): Jan Lisiecki

VISTA ROOM: Vista String Band

Thursday, March 30th

529: Flower; Worlds Greatest Dad; Piss Shy

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Didges Christ Superdrum\

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Ike Stubblefield Trio (12:30pm); Rodney Whitaker & MSU Professors of Jazz; Marcus Printup & Youngbloods

CITY WINERY: Los Lobos

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Carrie Elkin; Danny Schmidt

THE EARL: Xylouris White; White Magic

EDDIE’S ATTIC: Sydney Rhame; Lee DeWyze

FAT MATT’S RIB SHACK: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Wrenn; Zale; Prisca

GEORGIA THEATRE (Athens): Johnnyswim; Bruce Sudano (theater)

THE LOFT: Super Duper Kyle; Cousin Stizz

LUCAS THEATRE (Savannah): Earls of Leicester

MASQUERADE: Strung Like A Horse; Bella’s Bartok (Hell); Stacked Like Pancakes (Purgatory)

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Patrick Watson

SMITH’S OLDE BAR: Dangermuffin; Dead 27’s (upstairs); Eddie Rascal; Rad-isaurus Rex; Cointelpro; The Pellys (downstairs)

STAR BAR: The Hooten Hallers (upstairs)

TERMINAL WEST: Whiskey Myers; The Steel Woods

VENKMAN’S: Jackson County Line

VISTA ROOM: Colonel Bruce Hampton and the Madrid Express

Friday, March 31st

529: The Arcs; The Preakness; Oak House; Love Letter

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Bella’s Bartok

AVONDALE TOWNE CINEMA: Starbenders

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Pippin Duo

CENTER STAGE: A Night At the Symphony

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Marcus Printup & Youngbloods (12:30 pm)

CITY WINERY: Paul Barrere & Fred Tackett; The New Orleans Suspects

THE EARL: Noam Pikelny

EDDIE’S ATTIC: Jack Broadbent; Russel Moore & IIIrd Tyme Out

FAT MATT’S RIB SHACK: Garrett Collins

THE FOUNDRY (Athens): Marcia Ball

GEORGIA THEATRE (Athens): Minnesota; Champagne Drip (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Universal Sigh; I.R.E.

MASQUERADE: Adam Gontier; Keith Walden; Poynte (Hell)

RED LIGHT CAFE: Twirly Whirly Burly-Q

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Travelin McCourys; Jeff Austin Band

SMITH’S OLDE BAR: Radio Birds; Jive Mother Mary; Lauren Barth (upstairs); Casual Cadenza; Stoop Kids; Connor Reed (downstairs)

STAR BAR: Death of Kings; Old Thrones; Ax Attack; Malformity (upstairs)

SYMPHONY HALL: Nitty Gritty Dirt Band

TERMINAL WEST: Allah-Las; The Babe Rainbow

UNDER THE COUCH: Solo Artist Showcase Finals

VARIETY PLAYHOUSE: Yacht Rock Revue

VINYL: The Movement Artist Expo

VISTA ROOM: Drivin’ N’ Cryin’; Five Eight

Saturday, April 1st

40 WATT CLUB (Athens): Effie’s Club Follies

529: W8ING4UFOS; Shawnthony Calypso; 4th Ward Afro-Klezmer Orchestra; Til Someone Loses An Eye

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Custard Pie; Midnight Matinee

AVONDALE TOWNE CINEMA: Dead Affect; Honeywood

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Moncrief and Friends

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Hiss Golden Messenger; Sounds of Kolachi

CITY WINERY: Poi Dog Pondering; Abra Moore

COX CAPITOL THEATRE (Macon): George Clinton & Parliament Funkadelic

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Darrell Scott

DRUNKEN UNICORN: Horse the Band; Graf Orlock

THE EARL: Hawks; Sunglasses; Mutual Jerk

EDDIE’S ATTIC: Michelle Malone; Gareth Asher & Nicki Thrailkill; Khristopher James

FAT MATT’S: Rough Draft

GEORGIA THEATRE (Athens): Gimme Hendrix (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Jacks River Band

JAVA MONKEY Eric Reynolds

JOHNNY MERCER THEATRE (Savannah): Jason Isbell

LUCAS THEATRE (Savannah): Edgar Meyer & Mike Marshall

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Tyler Porch Band

THE MASQUERADE: Combichrist; Dope; September Mourning; Davey Suicide; Inviolate (Hell); KR; Elijah Kent (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Mickey Gilley; The Jim Wood Band

PHILIPS ARENA: Radiohead

RED LIGHT CAFE: Lennon Jones Band; Tales of Yours

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Lurrie Bell; Marcia Ball

SMITH’S OLDE BAR: Tribute: A Celebration of The Allman Brothers Band (upstairs); Whiskey Tango; Blood Oaks; Fortress; Lulu The Giant; Cory Welch (downstairs)

TERMINAL WEST: Minnesota; Champagne Drip

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Some Kids

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Dover Quartet (11am)

TRUSTEES THEATER (Savannah): Chucho Valdes; Marcus Roberts & Danilo Perez (3pm)

VENKMAN’S: Sweetwater Creek Bluegrass Band (1pm); 500 Songs For Kids

VISTA ROOM: Drivin’ N’ Cryin’; Five-Eight

WILDPITCH MUSIC HALL: Derrick Carter

Sunday, April 2nd

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Hiss Golden Messenger; Sounds of Kolachi (5:30pm)

CITY WINERY: Micky Dolenz

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Boomers Gone Wild

THE EARL: Antagonizers ATL; Generators; Drink & Destroy Crew; The Aggravated

EDDIE’S ATTIC: Bailey Coats; Seth Glier; Dom Kelly

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JAVA MONKEY Open Mic Poetry

LUCAS THEATRE (Savannah): Richard Thompson; Sarah Jarosz (3pm)

SMITH’S OLDE BAR: Control Burn; West King String Band; Glumson Brothers (downstairs)

THE TABERNACLE: The Flaming Lips

TEMPLE MICKVE ISRAEL (Savannah): Daniel Hope & Friends; Edgar Meyer & the Dover Quartet

TERMINAL WEST: Travelin’ McCourys; Jeff Austin Band

VENKMAN’S: Chapman and Watters (12:30pm)

