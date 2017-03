Get Out! March 6 – March 12

Monday, March 6th

529: Foster Care; Flesh Mother; Fishmonger

CITY WINERY: Robert Ellis; Courtney Hartman

THE EARL: Allison Crutchfield and the Fizz; Vagabon

FAT MATT’S RIB SHACK: The Pork Bellys

SMITH’S OLDE BAR: Sweetbay; Glass House Point; Replica; How to Fly (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Skye Paige’s Songwriter Showcase (downstairs)

Tuesday, March 7th

529: Walker Lukens; Bornstars; Cruise Director

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner & Mike

CITY WINERY: KT Tunstall; Kelvin Jones

THE EARL: Flatfoot 56; Mickey Rickshaw

EDDIE’S ATTIC: Tim O’Brien; Xenia Rubinos

FAT MATT’S RIB SHACK: Gray & The Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Saved By the Band

MASQUERADE: Deafheaven; This Will Destroy You; Emma Ruth Rundle (Hell); Waterparks; Too Close To Touch with Chapel; Survival Kit (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Greg Hester; Caleb Hawley; Mansell (upstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO (upstairs)

SYMPHONY HALL: The Chieftains

TABERNACLE: Cold War Kids; Middle Kids

TERMINAL WEST: Thundercat; Zack Fox

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, March 8th

529: MC Lars; Mega Ran; Big O

AVONDALE TOWNE CINEMA: Nick & The Grooves

CENTER STAGE: Vince Staples; Kilo Kish

THE EARL: Chain of Flowers; Uniform; Mutual Jerk; Nag

EDDIE’S ATTIC: Dan Baird & Homemade Sin

FAT MATT’S RIB SHACK: The Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): Amos Lee (theater); The Artisinals (rooftop)

MASQUERADE: Born of Osiris; Volumes; Oceans Ate Alaska; Within The Ruins; Fire From The Gods (Heaven); You Blew It; All Get Out; Free Throw (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Jennifer Hall; Carver Commodore; Mountains Like Wax; Hindsight (downstairs)

STAR BAR: Voodoo Glow Skulls; Casket Creatures; Burns Like Fire (upstairs)

TABERNACLE: Travis Greene; Anthony Brown & group therAPy; Jonathan McReynolds

TERMINAL WEST: Sleigh Bells; Tunde Olaniran

THE VISTA ROOM: Vista String Band

Thursday, March 9th

529: Shadow Band; Weird Sin; Little Rituals

BUCKHEAD THEATRE: Dwight Yoakam

CITY WINERY: Cold Hard Cash

CLUB ONE (Savannah): Gibbz; Wolkoff; San Soma

COBB ENERGY CENTRE: Garrison Keillor

CONGRESS STREET SOCIAL CLUB (Savannah): Major & the Monbacks; Communist Daughter; Isaac Smith

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Luke Combs; Josh Philips

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Blues Jam Session

THE EARL: Captured! by Robots; Lazer/Wulf; Michael Myerz

EDDIE’S ATTIC: Nick Edelstein; Foad Naraghi; Sarah Aroeste

EL-ROCKO LOUNGE (Savannah): Ezra Furman; Alex Cameron; pronoun; Taze Daze

FAT MATT’S RIB SHACK: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): The Redstone Ramblers

THE JINX (Savannah): JEFF the Brotherhood; Daddy Issues; Chain of Flowers

MAMMAL GALLERY: Michael Hollis

MASQUERADE: The Expendables; RDGLDGRN; Tribal Theory (Hell); Potty Mouth; PARTYBABY; Mighty (Purgatory)

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Kishi Bashi; The Dig; Garden Giant

SMITH’S OLDE BAR: Edison; Martin Joseph (upstairs); Carrington Kelso; Paige Williams; Karlie D (downstairs)

STAR BAR: DJ Sha (upstairs)

TABERNACLE: Young the Giant; Lewis Del Mar

TERMINAL WEST: Big Sam’s Funky Nation

VENKMAN’S: Valley Queen

WILD WING CAFE (Savannah): Hockey Dad; repeat repeat; Kane Strang

Friday, March 10th

529: Fantasy Guys; Operator Music Band; Tamarron; Sad Fish; DJ Kale Svvick

ATLANTA COLISEUM (Duluth): Luke Combs; LANco; John King

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Some Kids

BREWHOUSE MUSIC & GRILL (Rome): Luke Pell

BUCKHEAD THEATRE: The Naked Magicians

CITY WINERY: Sandra Bernhard

CLUB ONE (Savannah): A Tribe Called Red; Deantoni Parks; Floco Torres; Miggs Son Daddy

COBB ENERGY CENTRE: MJ Live

CONGREGATION OR HADASH: Sarah Aroeste

CONGRESS STREET SOCIAL CLUB (Savannah): DTCV; Cusses; High Waisted; The Paperhead; McLeod; Upright Man

COX CAPITOL THEATRE (Macon): City and Colour; Greyhounds

CREMA ESPRESSO GOURMET: Rabbi Brian Glusman; Drew Cohen

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Mike Aiken

THE EARL: Deep Sea Diver; Shantih Shantih; Oak House

EDDIE’S ATTIC: Jimmy Webb

EL-ROCKO LOUNGE (Savannah): Walker Lukens; Vita & the Woolf; Frances Cone; ESS SEE

FAT MATT’S RIB SHACK: Brown Dog

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: Bridges

THE FOUNDRY (Athens): Rick Fowler Band; Beverly “Guitar” Watkins

GEORGIA THEATRE (Athens): Drivin’ N’ Cryin’; Dan Baird & Homemade Sin (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): repeat repeat; WRAY

THE JINX (Savannah): Allison Crutchfield & the Fizz; Hoops; Vagabon; Wreckless Eric; Tall Tall Trees

LUMPKIN STREET STATION (Valdosta): Cory Branan; Mike Tappan

MASQUERADE: Breaking Wheel; Invoke; Overwhelmed; Revenge Season; Kerberos (Hell); The Dig; Communist Daughter; Antbrain (Purgatory)

OPERA: DVBBS

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck Brodsky; John McCutcheon & Matthew Kaminski

SERENBE INN (Chattahoochee Hills): April Verch Band

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah):Lee Fields & the Expressions; Alanna Royale; Lawrence; Ambrose

SMITH’S OLDE BAR: Ballbreakers; Cherry Bomb; Sash The Bash (upstairs); Shrunken Head; Map of the Moon; Plan Z (downstairs)

STAR BAR: Highriders; Skin Jobs; Black Cat Rising (upstairs)

TABERNACLE: Young the Giant; Lewis Del Mar

TERMINAL WEST: Son Volt

TRINITY UNITED CHURCH (Savannah): Ruby Amanfu; Gracie and Rachel; Lillie Mae; Becca Mancari

VARIETY PLAYHOUSE: The Steeldrivers; Kelsey Walden

VENKMAN’S: Cindy Wilson

THE VISTA ROOM: Bogey & the Viceroy

WILD WING CAFE (Savannah): Curtis Harding; Valley Queen; Clouds & Satellites

WILDPITCH MUSIC HALL: Doorly

Saturday, March 11th

529: Pallas; Yucky Duster; Nice Try; Floral Print

AISLE 5: Electric Guest; Chaos Chaos

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Big Shoals

AVONDALE TOWNE CINEMA: Jackson County Line

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Hairy Monster

BUCKHEAD THEATRE: The Naked Magicians

CITY WINERY: Taj Mahal

CLUB ONE (Savannah): GGOOLLDD; The Underwater Dream Lovers; Half Waif

COBB ENERGY CENTRE: Jim Jefferies

CONGREGATION OR HADASH: Sarah Aroeste

CONGRESS STREET SOCIAL CLUB (Savannah): Country Mice; Say Brother; Big Mama Shakes; Nellie Pearl; Cicada Rhythm; Lyn Avenue

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Hindsight

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Circus No. 9

THE EARL: Old Sea Brigade; MyFever

EDDIE’S ATTIC: Livingston Taylor

EL-ROCKO LOUNGE (Savannah): Weaves; Ron Gallo; Ian Sweet; Charly Bliss; The Britanys; Best Behavior

FAT MATT’S RIB SHACK: Courtney Daly

THE FOUNDRY (Athens): Honeychild

THE GREY (Savannah): Kelsey Walden (12 pm

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Alanna Royale

THE JINX (Savannah): Crocodiles; AJ Davila; Dirty Dishes; Rude Dude & the Creek Freaks; Damon & the Shitkickers; The Bones of J.R. Jones; Saw Black

MASQUERADE: Sense Fail; Counterparts; Movements; Like Pacific (Hell)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): The Bellamy Brothers; The Mike Aiken Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Ellis Paul

SHIPS OF THE SEA MUSEUM (Savannah): Lewis Del Mar; Caveman; Belle Game; Yoke Lore

SMITH’S OLDE BAR: Parker Smith & The Bandwith; Station 7; Captain & The Kid (upstairs); This Apparition; When Particles Collide; Lady of the Lake; Alabama Rose; Royal & Toulouse (downstairs)

STAR BAR: Rozamov; Canopy; Hot Ram; Bigger Mountain (upstairs)

TABERNACLE: Jauz

TERMINAL WEST: Lee Fields & The Expressions

TRINITY UNITED CHURCH (Savannah): Julian Baker; Christopher Paul Stelling; Tall Heights; River Whiles; Lulu the Giant

UNDER THE COUCH: Wiley; Jazz Ingram; ezra; Yung Demo

VARIETY PLAYHOUSE: City and Colour; Greyhounds

VENKMAN’S: Banjolicious (1 pm); Smithsonian; Lawrence Trailer

VINYL: Hello Cobra; Square Peg Round Hole; Night Idea; Tantrum

THE VISTA ROOM: Diane Durrett & Soul Suga

WILD WING CAFE (Savannah): Splashh; Tim Darcy; Molly Bruch

Sunday, March 12th

AISLE 5: Kevin Abstract; Bearface

CITY WINERY: David Bromberg; Chandra Currelly; Youngblood; Uncle Joe

COBB ENERGY CENTRE: Celtic Woman

CRIMSON MOON CAFE (Dahlonega): Steven Pelland & Sam Gleaves

THE EARL: Delicate Steve; Tim Darcy; Molly Burch

EDDIE’S ATTIC: Buddy O’Reilly Band

FAT MATT’S RIB SHACK: 10,000 Pontiacs

IRON HEIGHTS (Augusta): So This is Suffering; Depths of Hatred; Lorelei

MARCUS JEWISH COMMUNITY CENTER: Sarah Aroeste (10 am)

MASQUERADE: Looming; After Care (Hell); Anvil; Night Demon; Graveshadow; HellBent (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TABERNACLE: The Head and the Heart; Mt. Joy

TERMINAL WEST: Alina Baraz

UNDER THE COUCH: Captain Concerts

VARIETY PLAYHOUSE: Madeleine Peyroux & Rickie Lee Jones

VENKMAN’S: Nico Lembo Trio (12:30 pm)

VINYL: River Whyless; Tall Heights

0