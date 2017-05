Get Out! May 1 – May 7

Monday, May 1st

529: Social Studies; The Hell Hole Store; Torito

BUCKHEAD THEATRE: Nao

CITY WINERY: Algebra Blessett

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

FOX THEATRE: Bruce Hampton 70 Celebration

JAVA MONKEY: Open Mic Music

MASQUERADE: Black Map; a slow boat to china; Kings Peak (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: ScriptKididie; Theadora

TERMINAL WEST: The Zambi All Stars

Tuesday, May 2nd

529: Period Bomb; Hannie and The Slobs; Dendera Bloodbath

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

BUCKHEAD THEATRE: Silversun Pickups

CITY WINERY: BoDeans

THE EARL: Russel Howard

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

MAMMAL GALLERY: Open Mic

MASQUERADE: All That Remains; American Sin; As Animals Eat My Insides (Hell); NARRA; King of Summer; Stay Here; Eager Lungs (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Laughing Skull Comedy Festival (downstairs)

TABERNACLE: Coheed & Cambria

THE FOUNDRY (Athens): Jim Breuer; Paul Ollinger

VARIETY PLAYHOUSE: The New Pornographers; Waxahatchee

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VERIZON AMPHITHEATRE: A Perfect Circle

Wednesday, May 3rd

529: Joules; Jennifer Chung; Sam Ock; James Han; DJ Mikkoh

AVONDALE TOWNE CINEMA: Nick & The Grooves

THE EARL: Sweet Crude; Motel Radio; The Artisanals

EDDIE’S ATTIC: Laughing Skull Comedy Festival

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

FOX THEATRE: Soundgarden; The Pretty Reckless

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Def Leppard; Poison; Tesla

THE LOFT: Mick Jenkins

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Chelcie Rice

MASQUERADE: State Champs; Against The Current; With Confidence; Don Broco (Heaven); Flaw; Righteous Vendetta; Brace 4 impact; As A Leper; 4 Daze Dead (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: The Trongone Band; Whiskey Dixie; Famous By February (upstairs); Laughing Skull Comedy Festival (downstairs)

Thursday, May 4th

529: I Was Afraid; Kudzu Kids; Michael Cera Palin; Drowning Lessons

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tri County Terror

CENTER STAGE THEATER: Playboi Carti

CITY WINERY: Raheem DeVaughn & Wes Felton

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Susto; Parker Gispert

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Bluegrass Open Jam

THE EARL: Andy Shauf; Julia Jacklin

EDDIE’S ATTIC: Laughing Skull Comedy Festival

FAT MATT’S: Chickenshack

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Andrew Brothers

MAMMAL GALLERY: The Organ Machines; Identikit; Sex Farm

MASQUERADE: Ocean; Slaughter to Prevail; Aversions Crown; SPITe; No Zodiac; Sustenance (Hell); A Lot Like Birds; Household; Hearts Like Lions; OWEL; Stay the Sea (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Shannon McNally

RED LIGHT CAFE: Emmy Law, Katie Kuffel and Paige Hargrove

SMITH’S OLDE BAR: The Night Shift.; Miles High Davis Superjam; Ego Aside (upstairs); Laughing Skull Comedy Festival (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Nicholas McGegan

THE FOUNDRY (Athens): Jordan Rowe; Tyler Cullens

Friday, May 5th

529: Virginia Plane; K Michelle Dubois; Lucis Flux

AISLE 5: Stop Light Observations; Georgia Flood

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Carly Burress; Ryn Crider; Traci Maddox; Faith Jackson; Jen Anders

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Some Kids

CENTENNIAL PARK: Griz; RL Grime; Bonobo; Alison Wonderland; Claude Vonstroke; Snails; The Knocks; Party Favor; Boombox Cartel; Ganja White Night; Crywolf; Ekali; Said the Sky; ARMNHMR (4 pm)

CENTER STAGE THEATER: Eric Roberson

CITY WINERY: Black Violin

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Blues Traveler

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Rob Ickes & Trey Hensley

THE EARL: Low Cut Connie; Scantron; Pony League

EDDIE’S ATTIC: Susan Werner

FAT MATT’S: Swap Raw Deal

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Angela Perley and The Howlin’ Moons; Roxy Roca

JAVA MONKEY: Heather Luttrell

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Future; Young Thug; Tory Lanez; Kodak Black; Zoey Dollaz

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): James Hatem and the Transfers

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Signs of Life

MASQUERADE: illenium; Said The Sky (Heaven); Snails (Hell); Ganja White Night; Pleasure (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Gwen Hughes; Melissa Ellen

RED LIGHT CAFE: Greg Presmanes and the FOG

SMITH’S OLDE BAR: Dead Affect; Kindread (upstairs); Laughing Skull Comedy Festival (downstairs)

SWAYZE’S: New Clear Lawn Chairs; Raps Moran; R.J. Owens

SYMPHONY HALL: ASO; Nicholas McGegan; Daniel Laufer

TABERNACLE: WALE

TERMINAL WEST: Jimmy Edgar; Treasure Fingers; Double Nil

THE FOUNDRY (Athens): The Grains of Sand

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Shawty Slim; Roger Riddle; Big Mike and the Booty Papas; Scott Pallott and Friends

VERIZON AMPHITHEATRE: Chris Stapleton

Saturday, May 6th

529: The Pinx; El Capitan & The Reluctant Sadists; HeY!ALLigator

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Forlorn Strangers

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southern Outlaws

BUCKHEAD THEATRE: Laughing Skull Comedy Festival

CENTENNIAL PARK: Kaskade; Flosstradamus; Galantis; Gramatik; Faltbush Zombies; Slushi; Ephwurd; Mija; Pouya; Haywyre; Joyride; Bad Royale; Young Bombs; Cid; Kaiydo; Modern Measure; Lost Seekers; Illenium

CENTER STAGE THEATER: Midnight Oil; Dave Franklin

CITY WINERY: Booker T. Jones; Zach Deputy

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Tommy Emmanuel

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Steve Bryson Band

THE EARL: NE-HI; Background; Drew Beskin

EDDIE’S ATTIC: Sean Rowe; Faye Webster; AJ Ghent Band; Kyshona Armstrong

ELLIJAY ELEMENTARY AUDITORIUM (Ellijay): John Jorgenson & J2B2

FAT MATT’S: The Juke Joint Jukes

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Hindsight; The Stir

JAVA MONKEY: Vanessa Silberman

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Alter Eagles

MASQUERADE: Little Dragon; Abjo (Heaven); Slushii (Hell); Mija (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): John Conlee; Katie Deal

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Mayberry Moments

RED LIGHT CAFE: May-Day! Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Goat Rodeo (upstairs); Laughing Skull Comedy Festival (downstairs)

SWAYZE’S: Chin Up Kid; Victorian Halls; Future Reliks; Not All 10s; Maheeta

SYMPHONY HALL: ASO; Nicholas McGegan

TABERNACLE: Ben Harper & The Innocent Criminals

TERMINAL WEST: Kaskade; Echos

THE FOUNDRY (Athens): Unknown Hinson; Flat Duo Jets

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Stoopgrass

VARIETY PLAYHOUSE: Rhiannon Giddens; Amythyst Kiah

VENKMAN’S: The Family Portrait (1 pm); Gurufish; Michael Magno

VERIZON AMPHITHEATRE: Chris Stapleton

VINYL: Eric Stanley; Glamour; Anaya Cheyenne

Sunday, May 7th

CENTENNIAL PARK: The Chainsmokers; Zeds Dead; Girl Talk; Getter; Little Dragon; Slander; Lost Kings; Rezz; Vanic; Mutemath; Loudpvck; Grandtheft; Mayhem; Echos; Wingtip; Mantis; DJ Canvas (2 pm)

CENTER STAGE THEATER: Suicidegirls Blackheart Berlesque

CITY WINERY: The Bad Plus

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

EDDIE’S ATTIC: K Phillips; Melodime; Matt Hires

FAT MATT’S: Dr. Dixon & the Operators

JAVA MONKEY: Open Mic Poetry

MADISON MORGAN CULTURAL CENTER (Madison): ASO; Nicholas McGegan; Daniel Laufer

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Channing Wilson

PARK TAVERN: San Fermin; Low Roar; Shy Layers

SMITH’S OLDE BAR: Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

SWAYZE’S: Tourneforte; Bad Year; Birdperson; Total Bummer; Insomnia

SWEET MELISSA’S: Alex Commins & Todd Prusin (10:30 am)

THE FOUNDRY (Athens): John Jorgenson Bluegrass Band

VENKMAN’S: The Tray Dahl Jazz Quintet (1 pm)

VERIZON AMPHITHEATRE: Kidz Bop

