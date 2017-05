Get Out! May 15 – May 21

Monday, May 15th

529: Messa; Witchcryer; Celestial Inferno; Canopy

CITY WINERY: S.O.S Band

EDDIE’S ATTIC: Ruth B

FAT MATT’S: Dry White Toast

JAVA MONKEY: Open Mic Music

THE LOFT: Kings Kaleidoscope; Citizens & Saints

MASQUERADE: New Found Glory; Trash Boat (Heaven); Veil of Maya; A Legacy Unwritten; Mirthless (Hell); Art of Dying; Alchemy; Azreal; Trainfight (Purgatory)

Tuesday, May 16th

529: Doug Tuttle; Shantih Shantih; Grand Vapids

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

EDDIE’S ATTIC: Anis Mojgani; Nelson Patton

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): BorderHop Trio

MASQUERADE: X (Hell); PEARS; Ganges Phalanges; Total Bummer (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: The Antarticats; Those Manic Seas; The Texas KGB; The Pussywillows (downstairs)

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, May 17th

529: California Prayer Brook; Isaac Smith; Brandon Clark

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Stephen Chopek

AVONDALE TOWNE CINEMA: Nick & The Grooves

THE DRUNKEN UNICORN: Terror; God’s Hate; Abuse of Power

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

MAMMAL GALLERY: Curved Light; Dux; Feast of Violet; Rin Larping

MASQUERADE: Atlas Greene; IntelliGENT x Freshman; Rotey; Bob-E; Bogle; LJin (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Reckless Kelly; Blue Water Highway

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Peter Ciluzzi (downstairs)

SWAYZE’S: Sun & Flesh; End The Empire; Aoshi

TERMINAL WEST: Kiefer Sutherland; Rick Brantley

VARIETY PLAYHOUSE: Victor Wooten Trio

VINYL: The Classic Crime; Matt & Toby; Civilian; Walk Her Arms; Nambil Mas; Jacob Harshman

Thursday, May 18th

529: Elf Power; Tobin Sprout; Mathis Hunter

AVONDALE TOWNE CINEMA: Tango Orchestra Club

CITY WINERY: Joe Gransden’s Big Band

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Ann Whitley-Singleton & Friends

EDDIE’S ATTIC: Kip Winger; Jim Richey; Hass Kowert Tice

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): DJ RE>Ron

JAVA MONKEY: Stephen Chopek

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Drew Dixon; The Texas KGB; Joe Robinson

MAMMAL GALLERY: Andron; Johanna Warren; Mick Mayer

MASQUERADE: The Sonics; Flat Duo Jets (Hell)

RED LIGHT CAFE: Donna Hopkins Band; Robert Bidney; Heidi Pollyea

SMITH’S OLDE BAR: David Mayfield Parade; The Railsplitters; Death Beard (upstairs); FOXTRAX; Son & Thief (downstairs)

TABERNACLE: Korn

TERMINAL WEST: Chris Knight

VARIETY PLAYHOUSE: Delain; Hammerfall

VENKMAN’S: The Deer

Friday, May 19th

529: Little Rituals; Crown Larks; Wieuca; Newark Wilder; Sad Fish

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Kenny George Band; Jen Anders Trio

AVONDALE TOWNE CINEMA: Cypress South; Cindi Lou Harrington

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Free Lance Ruckus

CENTER STAGE THEATER: Damien Escobar

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: John Legend

CITY WINERY: ATL Collective

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Beau & Luci; Threadbare Skivvies

THE EARL: Saint Pé; MammaBear

EDDIE’S ATTIC: Maggie Rose; Madison Parks; Barry Waldrep & Friends

FAT MATT’S: Rockin’ Blues Revue

THE FOUNDRY (Athens): Packway Handle Band

THE HIGHLANDER: Darling Machine; The Ladies of…

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Sanctified Revival

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Tom Bratton

THE LOFT: Vamps; Palaye Royale; Darke Complex

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Dirty Doors; Greener Daze

MAMMAL GALLERY: Sister Sai; Ben Ricketts; Cuntry

MASQUERADE: Teebs; Free The Robots; LEFTO (Heaven); Vallis Alps; Kweku Collins (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Speakeasy Electro Swing

SMITH’S OLDE BAR: Avenue of the Giants; A Slow Boat to China; Alchemy (upstairs); Vices of Vanity; Slumberjack; LJ3 (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Michael Krajewski; Dave Bennett; Allison Blackwell

TABERNACLE: Rüfüs Du Sol; Slow Magic; Dena Amy

TERMINAL WEST: Dead Man Winter; War Machine

THE THIRSTY TURTLE (Macon): I.R.E.

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue

VINYL: Town Mountain

Saturday, May 20th

40 WATT CLUB (Athens): Is/Ought Gap; Flash to Bang Time

529: Art School Jocks; US Weekly; Fat Spirit; Femignome; Yankee Roses

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Trae Pierce & the T-Stones

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Sanctified Revival

CENTER STAGE THEATER: NF

CITY WINERY: Brandy Clark & Charlie Worsham

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Lazer Lloyd

THE EARL: Face to Face; The Attack

EDDIE’S ATTIC: The Bitteroots; Cereus Bright

FAT MATT’S: The Sole Travellers

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Jim Sharkey; New Harvey Family Singers

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Tesheva

JAVA MONKEY: Cullen Slim Brown

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Ben Cartoon

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Electric Avenue

MASQUERADE: Quentin Miller; Skooly (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Collins Drive; Russian Roulette Band; The Brookses

SMITH’S OLDE BAR: Dan Baird & Homemade Sin; Ray Dafrico; 68-75; Bryce Clifford (upstairs); Live By Satellite; Cody Marlowe; Ricky Thade Cole; Michael C. Smith; Jordan Armstrong (downstairs)

SWAYZE’S: Like Mike; A Story Told; Pro Wrestlers; Gutburst; Genkni Genki Panic

SYMPHONY HALL: ASO; Michael Krajewski; Dave Bennett; Allison Blackwell

TABERNACLE: Mac DeMarco

TERMINAL WEST: Perfume Genius; Serpentwithfeet

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Kerchief; Cory Taylor Cox

VARIETY PLAYHOUSE: North Mississippi Allstars; Alvin Youngblood Hart; Rev. Sekou

VENKMAN’S: The REMakes

VINYL: Crane; Charge The Atlantic

Sunday, May 21st

CITY WINERY: Richie Kotzen

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Wyatt Espalin; Austin Coleman; Cody Marlowe

THE EARL: Deicide; Nordjevel; Imperial Triumphant

EDDIE’S ATTIC: Jenny & Tyler; Annie Lawrence; The Harmaleighs; Oh, Jeremiah

FAT MATT’S: Garrett Collins

JAVA MONKEY: Open Mic Poetry

MASQUERADE: In Flames (Heaven)

PARK TAVERN: Trae Pierce & The T- Stones; Sazerac; Peter Searcy

SMITH’S OLDE BAR: Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TABERNACLE: Trey Songz

TERMINAL WEST: Adrian Belew Power Trio; Saul Zonana

