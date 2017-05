Get Out! May 22 – May 28

Monday, May 22nd

529: Imaginary Tricks

CITY WINERY: Aziza Miller

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

GEORGIA THEATRE (Athens): The Harmaleighs; Cortez Garza (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic Music

SMITH’S OLDE BAR: Luke Wade; Wesley Cook (upstairs)

TERMINAL WEST: The Mountain Goats; the Hot At Nights

Tuesday, May 23rd

529: Compa; Clerks; Section 8

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CITY WINERY: Asleep at the Wheel

THE EARL: Bash & Pop

EDDIE’S ATTIC: Angie Aparo

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Hog-Eyed Man; The Moonshine

MASQUERADE: Real Friends; Have Mercy; Tiny Moving Parts; Broadside; Nothing Nowhere (Heaven); Okilly Dokilly; Beatallica; The Callous Daoboys (Hell); Deal Casino; dollys; Sugar On the Dashboard (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Juliana Finch; Kittens Slay Dragons

SMITH’S OLDE BAR: J Tubbs; Loyalty is Famous; Golden Boi Rocky; NuTaxi; Loyal-T; B.Russ (downstairs)

TABERNACLE: Ninja Sex Party

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: LP

Wednesday, May 24th

AVONDALE TOWNE CINEMA: Singer Songwriter Open Mic

EDDIE’S ATTIC: Angie Aparo

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): The Pussywillows; Laughlin; Michael Gerard Levasseur & Rachael Renee Levasseur; O’Connell & Parke

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Tigers Jaw; Saintseneca; Smidley (Heaven); As It Is; Roam; Grayscale; Sleep On It; Capstan (Hell)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Aidan Connell; The Love Agenda; The Wild Now (downstairs)

Thursday, May 25th

529: iNDEEDface; Richelle Aka Cornbread; The Txlips; El Capone; So Whild

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Ragbirds

AVONDALE TOWNE CINEMA: Folks to Give

CITY WINERY: Morgan James

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Songwriters Invitational

THE EARL: Doesin; Flower; Cinema Novo; Gas Hound

EDDIE’S ATTIC: David Cone; Alicia McCreedy; Channing Wilson; Dave Kennedy

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Satisfaction

GEORGIA THEATRE (Athens): Faux Ferocious; Hayride; Harry Carey (rooftop)

JAVA MONKEY: Dossey

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Randall Bramblett

MASQUERADE: Morbid Angel; Suffocation; Revocation; Withered (Heaven); Michael Barr; DAYWLK; DK (Hell); Kilroy Kobra; fat neptune; Goodfires; Gross (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Beau; Luci and Robot Jurassic; Horrible Idea; The Ain’t Sisters

SMITH’S OLDE BAR: Lanco; Kira Annalise & the Trainwrecks; Spencer Crandall (upstairs); Rdue!; Brian Rigby Band; Sempre Soul (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Donald Runnicles; Christina Smith; Kim-Lillian Strebel; Matthew Worth

TABERNACLE: David Gray

VARIETY PLAYHOUSE: Pat Green; Daniel Lee Band

VINYL: Brandon Isaiah; D. Horton; DJ Trouble

Friday, May 26th

529: Samothrace; He Whose Ox Is Gored; Order Of The Owl; Toro; Red Necklace

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Little Jake & The Soul Searchers; Dirty Bird & The Flu

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Brantley Band

CITY WINERY: Freddie Jackson

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Rumours

THE DRUNKEN UNICORN: The Music Tapes

THE EARL: The Rock*A*Teens; Bad Sports; All Night Drug Prowling Wolves

EDDIE’S ATTIC: Ryan Horne; Reuben Bidez; Tyler Lyle

FAT MATT’S: The Silvertones

THE FOUNDRY (Athens): The Original Splitz Band

GEORGIA THEATRE (Athens): DJ Reindeer Games (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Swain and The Highway Souls

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Kevin Llarena

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Back N Black

MASQUERADE: Bayside; Say Anything; Hot Rod Circuit (Heaven); Icon For Hire; Assuming We Survive; October Sky; Cinematic (Purgatory)

PIEDMONT PARK: Robert Glasper Experience; The Pedrito Martinez Group

RED LIGHT CAFE: Bill Hart Band; Carl Culpepper Band

SMITH’S OLDE BAR: Groove Fetish; Partials; Lady Love & The Losing Streak (upstairs); Sojourn; The Warsaw Clinic; Harvey Funkwalker (downstairs)

THE THIRSTY TURTLE (Macon): D and A

VARIETY PLAYHOUSE: G Jones; The Widdler; Sayer

VENKMAN’S: Atlanta Funk Society

Saturday, May 27th

40 WATT CLUB (Athens): The Music Tapes

529: Conan; North; Kr’rth; Crawl; Ladybird

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Eggwater Palace

AVONDALE TOWNE CINEMA: Silver Scream Spook Show

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Swain and The Highway Souls

CITY WINERY: Wasabassco Burlesque

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Callaghan

DECATUR SQUARE: Hollis Brown; Chelsea Shag; Paul Melancon; Underhill Rose; The Ain’t Sisters; ConunDrums

EDDIE’S ATTIC: Sami + Sean (of Alchemy); Sonia Leigh; Daphne Willis

FAT MATT’S: Beverly “Guitar” Watkins

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boyz

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Packway Handle Band

JAVA MONKEY: Joe Smith

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Nicole Fleeman

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): High South Band; The Andrew Brothers

MASQUERADE: Cryptopsy; Decrepit Birth; Rivers of Nihil; The Zenith Passage; The Kennedy Veil (Hell)

PIEDMONT PARK: Macy Gray; Charle Lloyd Sky Trio; Rene Marie & Experiment Truth; Randy Watson’s African Rhythms Quintet; Regine Carter; The Allan Harris Band; Nicholas Payton Afro-Caribbean Mixtape; Nik West; Moonchild; Maquis Hill Blacktet; Dave Mahal; Harriet Tubman Band; Little Tybee (1 pm)

SMITH’S OLDE BAR: DJ Robby Rob (upstairs); Austin Coleman; Wyatt Espalin; Control This!; Taj Motel Trio; Choir of Babble (downstairs)

SWAYZE’S: Indigo Kidd; Jacob Tranter; Jet Phase; Stoni Taylor

SYMPHONY HALL: ASO; Donald Runnicles; Christina Smith; Kim-Lillian Strebel; Matthew Worth

TABERNACLE: Kehlani

TERMINAL WEST: Liquid Stranger

VARIETY PLAYHOUSE: Rumours

ZOO ATLANTA: The Geeks; 8 Second Ride; RTW; Brad Jackson; Dreggae

Sunday, May 28th

CITY WINERY: Rudy Currence (12 pm); Who’s Bad

DECATUR SQUARE: Grant Green Jr.; David McCoy; Cody Matlock; Tray Dahl & the Jugtime Ragland; Sehwe Village Percussion

THE EARL: Tim Kasher

EDDIE’S ATTIC: Tristan McIntosh; Colby Dee

FAT MATT’S: Dr. Dixon & the Operators

FOX THEATRE: Chris Rock

JAVA MONKEY: Open Mic Poetry

MASQUERADE: Natewantstobattle (Hell); Lincoln Durham; Will Varley; South City Riot (Purgatory)

PIEDMONT PARK: Freddy Cole; The Ojeda Penn Experience; Joe Gransden’s Big Band; Kathleen Bertrand & Friends; Joe Jennings & Howard Nicholson’s Life Force; Dwight Andrews; Mausiki Scales & Common Ground; Russell Gunn & Kebbi Williams; Mamanjii Azanyan & Mastery; Julie Dexter & Jacon Deaton Trio; Cleveland P. Jones; Darren English; Kemba Cofield; Frank Houston; Tivon Pennicott Quartet; Brenda Nicole Moorer; Danii Roundtree (1 pm)

SMITH’S OLDE BAR: Shryne; Long Claw; Traitor; Echoes of Savages; Elements of Style; Ashley Rivera & Gary Stone; Jake Brown (upstairs)

TABERNACLE: Imparables

VINYL: Kevin Bryant

0