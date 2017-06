Get Out! May 29 – June 4

Monday, May 29th

529: Deaf Poets; Buzzards of Fuzz; Bleach Garden

CITY WINERY: Ken Ford

THE EARL: Vader; Internal Bleeding; Sacrificial Slaughter; Voices of Ruin; Micawber

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

JAVA MONKEY: Open Mic Music

MASQUERADE: Hot Mulligan; Belmont; Survival Kit; Ghost Grip (Purgatory)

Tuesday, May 30th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CENTER STAGE THEATER: Todd Rundgren

CITY WINERY: Michael Tolcher; Kevn Kinney

THE EARL: CRUD; Holly Hunt; Junior Bruce; Day Old Man; JohnDenver DeathPlane

EDDIE’S ATTIC: Michael Magno; Kevin So; Anita Aysola

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Pullin’ Strings

MASQUERADE: Rian Adkinson; Sumilan; Advent Horizon; Sarah and the Safe Word (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Dee Villain; Rod McCoy; J-Coop; Lingua Franca (downstairs)

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, May 31st

529: Wildhoney; Twin Studies; Fake Flowers; After Care

AVONDALE TOWNE CINEMA: Nick & The Grooves

CITY WINERY: Roomful of Blues

THE EARL: Kikagaku Moyo; Al Lover

EDDIE’S ATTIC: DAYSHAWNx; Chelsea Shag; Kameron Corvet

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

MASQUERADE: Zakk Sabbath; Beastmaker (Hell)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

SWAYZE’S: Sondorblue

TERMINAL WEST: Cory Harper

VERIZON AMPHITHEATRE: Dave Matthews & Tim Reynolds

VINYL: Danny Black; Mel Washington; Julian Dente

Thursday, June 1st

40 WATT CLUB (Athens): Olde World Monkeys; The Good Looks; The Mercury Arcs

529: Cusses; Double Ferrari; Motherfucker

CITY WINERY: Arrested Development; Jahah

THE EARL: Koden; Loudermilk & Moon; Shy Layers

EDDIE’S ATTIC: Tom Russell; Leif Vollebekk; Riley Pinkerton

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Cordovas; Radio Birds

GEORGIA THEATRE (Athens): Perpetual Groove; Funk You (theater)

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Ex Wives; Aree and the Oure Heart

MAMMAL GALLERY: Shadowgraphs; The Hernies; Curt Castle

THE MASQUERADE: Hail The Sun; Capsize Eidola; Limps; Extrovert (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Truett; Dreambrother; Kara Kole

SMITH’S OLDE BAR: Nick Moss Band; Tyler Porch Band (upstairs); The Dround Hounds; HDSPC; Whiskey Tango (downstairs)

STAR BAR: The Bohannons; Vito Romeo; Pussy Laucher; The Gumps

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Twyla Robinson; Clinton Forbis; Daniel Sumegi

TERMINAL WEST: JMSN

TIN ROOF CANTINA: Justin & Logan

VENKMAN’S: Alyssa Olsen & Peter Olson

THE VISTA ROOM: The Madrid Express

Friday, June 2nd

40 WATT CLUB (Athens): That Disco Party; Zumba After Dark

529: Dee Belvedere

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Hot Rod Walt & The Psycho Devilles

AVONDALE TOWNE CINEMA: Trey Broussard; David Cone; Alannah McCready; Sean Johnson; Chad Paetznick

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southbound Mojo

CANDLER PARK: Railroad Earth; Matisyahu; Ripe; Chelsea Shag (5 pm)

CHASTAIN AMPHITHEATRE: Paul Simon

CITY WINERY: Arrested Development; Jahah

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Perpetual Groove; Funk You

DARWIN: Rae & the Royal Peacocks

THE EARL: The Music of David Lynch; The Compartmentalizationalists

EDDIE’S ATTIC: Joe Gransden; Annie Sellick

FAT MATT’S: Mr. Chapman’s Quarterly Revue

THE FOUNDRY (Athens): Creston Maxey Band; Coal Mountain Bird

FRONT PAGE NEWS (L5P): Jacob Darrow Band

FRONT PAGE NEWS (Midtown): The Orange Walls

GEORGIA THEATRE (Athens): Flux Pavilion; Dieselboy; JayKode (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Some Kids

JAVA MONKEY: Kihouti

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Train; O.A.R.; Natasha Bedingfield

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Garrett Douglas

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Blizzard of Ozzy

THE MASQUERADE: Karin; AlienxKid; Dogs In Slow Motion; Holders (Hell)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Bill Hart Band

RED LIGHT CAFE: John Gordon; Kendrick Dopp; Hayley Tarkenton

SMITH’S OLDE BAR: El Schorcho; Stone Tribute Pilots; Mermer (upstairs); Cloudland; Tastebud; Ben Grant; The Todd Prusin Experience

STAR BAR: Metroscene; Slowearth; Antic Clay

SWAYZE’S: Rosedale; The Private Pageant; Shayne Goss; The Wicked Within; December Eleventh

TERMINAL WEST: Lady Parts Justice League

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Back City Woods

TIJUANA GARAGE: Hunger Callahan

TIN ROOF CANTINA: The First Stone; By Small Ruin; Simeon Felicien

VARIETY PLAYHOUSE: Blue October; Northern National

VENKMAN’S: Rapture

THE VISTA ROOM: The Muckers; Tan and Sober Gentlemen

Saturday, June 3rd

40 WATT CLUB (Athens): Athens Face/Off

529: Alex Falk; Maroje T; Amourette; Twins

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Cordovas

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Bearcats

CANDLER PARK: Joe Russo’s Almost Dead; The Motet; Lake Street Drive; The Marcus King Band; Pigeons Playing Ping Pong; Webster (12:30 pm)

CITY WINERY: Paula Cole

DARWIN: George Price Band

THE EARL: Last Podcast on The Left

EDDIE’S ATTIC: Michelle Malone; Delta Moon

FAT MATT’S: Willy Jackson

FRONT PAGE NEWS (Midtown): Andrew Velez Band

GEORGIA THEATRE (Athens): The Hernies; Deep State; Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: New Mantra; Led Foot Messiah; Halcyon Way

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Royal Johnson; The Pine Box Dwellers

JAVA MONKEY: Marcus Taylor

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Ben Cartoon

MAMMAL GALLERY: Rob Olu; Yung Baby Tate; Shac; The Arsenal

THE MASQUERADE: Trap Karaoke (Heaven); Doyle; Davey Suicide; The Casket Creatures; Kamikaze Zombies (Hell); Lost Stars; Mansell; Sale (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Barry Waldrep; Jimmy Hall

RED LIGHT CAFE: The Radiomen (4:30 pm)

ROSWELL RIVERSIDE PARK: Ben Sollee

SMITH’S OLDE BAR: Birddog Jubilee; Lennon Jones Band; Jack’s River Band (upstairs); Recycled Shotguns; The Heatbunnies; Bottle Kids; Automatic Slim Blues Band; Lahar (downstairs)

STAR BAR: Burns Like Fire; Wolves Wolves Wolves Wolves; Resident One; Spray Tan

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Twyla Robinson; Clinton Forbis; Daniel Sumegi

TERMINAL WEST: Electric Avenue

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Rock Kandy

TIJUANA GARAGE: sketchbone

TIN ROOF CANTINA: Interstellar Echoes

VENKMAN’S: La Terza Classe (1 pm); Kermit Ruffins & The Barbeque Swingers

VIRGINIA HIGHLAND SUMMERFEST: The New Respects; Israel Nash; The Unlikely Candidates; Waker; The Alex Guthrie Band; Tessa Joy; Manny Cortes; Belle Gray; Joe Garner; Sanjayy Kothari; Kim Bates; Tyler Goforth; Paige Hagrove; American Hope; Ian & Sky; Hannah Murphey (12 pm)

THE VISTA ROOM: John Driskell Hopkins; Alex Guthrie Band

Sunday, June 4th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Square Up; Up From Here; Beggers; Cutting Teeth

CITY WINERY: Howard Hewett

EDDIE’S ATTIC: Muscadine Bloodline

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

THE FOUNDRY (Athens): J. Henry Jazz

JAVA MONKEY: Open Mic Poetry

JOHNNY’S HIDEAWAY: Legacy Music

THE MASQUERADE: Destruction; Jungle Rot; Warbringer; Demons Within (Hell); We The Hope; Maggie Schneider; Misty Eyed; Broken City Sky; Get Those Nerds (Purgatory)

PARK TAVERN: Jamestown Revival; Colter Wall; Cody Huggins

RED LIGHT CAFE: Jim Driscoll; Howie Marmer; Arthur Atsma

SMITH’S OLDE BAR: Burning Alter; Goodfires; Silver Tounged Devilz; Soultrap (downstairs)

SWAYZE’S: Vagora; Robby Bloodshed; Remnants of Hope

TIN ROOF CANTINA: Francisco Vidal Jam

VENKMAN’S: The Tray Dahl Jazz Quintet (1 pm)

VIRGINIA HIGHLAND SUMMERFEST: Stokeswood; Banditos; Dyland LeBlanc; Kate Barnette; Jesse Mariah; Ella Collier; Julie Gribble (1 pm)

