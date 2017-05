Get Out! May 8 – May 14

Monday, May 8th

529: Wasted Theory; Tokers; Bleach Garden

CITY WINERY: Derek St. Holmes

THE EARL: Mono; Holy Sons

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

THE FOUNDRY (Athens): Creed Bratton; Jake Brannon

JAVA MONKEY: Open Mic Music

MASQUERADE: Holy Golden; The Pellys; Lunar Vacation (Purgatory)

ROXY THEATRE: Lil’ Wayne

SWAYZE’S: Red Tyde Rising; Tomas Gorrio; Josh Padgett; Whiskey Tango

Tuesday, May 9th

40 WATT CLUB (Athens): Shonen Knife; Monsoon

529: Negative Gemeni; George Clanton; No Eyes

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CENTER STAGE THEATER: Citizen Cope

CITY WINERY: Carl Palmer

THE EARL: UV-TV; Brothers; Uniform; Muddle

EDDIE’S ATTIC: Mother’s Finest

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Red Oak Southern String Band

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Future; Migos; Young Thug; Tory Lanez; Kodak Black; Zoey Dollaz

MASQUERADE: The Sword; Cory and the Boys (Heaven); The Bernard Lakes; The Life and Times; PLS PLS (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Tease Tuesday Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Branches; the Ain’t Sisters (downstairs)

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, May 10th

529: The Bristol Hills; Crispin Wah; Spencer Pope

AVONDALE TOWNE CINEMA: Singer Songwriter Open Mic

CITY WINERY: Joe Purdy

THE EARL: Shonen Knife; Starbenders; Floral Print

EDDIE’S ATTIC: Mother’s Finest

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

FOX THEATRE: Bastille

MASQUERADE: The Elevators; Rhythm Earth; Kaya’s Embrace (Purgatory)

RED LIGHT CAFE: Gordon Vernick Quartet

ROXY THEATRE: Bush; The Kickback

SMITH’S OLDE BAR: The New Up; Atom & the Molecules; John the Fruitman (downstairs)

TERMINAL WEST: Wavves; Shepherds; Mighty

VINYL: Smino; Monte Booker; Bari; Jay2

Thursday, May 11th

40 WATT CLUB (Athens): Brandy Clark; Charlie Worsham; Jenn Thornton

529: Death Stuff; DiCaprio; Nag (9 pm)

AVONDALE TOWNE CINEMA: Teresa Lynne Band feat. George Price

CITY WINERY: Carbon Leaf; Me and My Brother

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Greensky Bluegrass

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Blues Jam Session

THE EARL: The Obsessed; Karma To Burn; Lo-Pan

EDDIE’S ATTIC: Alasdair Fraser; Natalie Haas; Tony Furtado

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Grant Cowan; Lingua Franca; Cicada Rhythm; Cortez Garza; T. Hardy Morris

JAVA MONKEY: Mark Karell

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Kings of Leon; Deerhunter

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Roshambeaux; Truett; Touchfire

MASQUERADE: The Damned; The BellRays (Heaven); Jesus Piece; Malice At The Palace; Bind; Revenge Season; Threat Level (Hell); Toni Romiti; Xay Zoleil (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tim Easton; Alex Hall

RED LIGHT CAFE: Lennon Jones Band; Aaron Lebos Reality

SMITH’S OLDE BAR: Elliot Holden (upstairs); The Vagabond Summer; Kareen Lomax; Hank & Brendan; Linnie & Amy Joy (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; David Daniels; Susanna Phillips; Janai Brugger

TABERNACLE: Blackbear

TERMINAL WEST: Fidlar; Twin Peaks; Ron Gallo

VARIETY PLAYHOUSE: Slowdive; The Casket Girls

VINYL: The Wind + the Wave; Justin Kawika Young; The Native Sibling

Friday, May 12th

40 WATT CLUB (Athens): Oak House; Five-Eight

529: Material Girls; Jock Gang; Subsonics; Sash The Bash

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Bonnie Blue

AVONDALE TOWNE CINEMA: The Deep

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Hairy Monster

BUCKHEAD THEATRE: Abbey Road Live!

CENTENNIAL PARK: LCD Soundsystem; Cage the Elephant; Pixies; Portugal. The Man; Highly Suspect; Fidlar; Wolf Parade; The Growlers; Car Seat Headrest; Twin Peaks; Temples; Rainbow Kitten Surprise; Pup; Preoccupations; Pinegrove; Lo Moon; The London Souls; Margaret Glaspy; Cymbals Eat Guitars; Zipper Club; Tyler Bryant & the Shakedown; Frank Carter & the Rattlesnakes (12 pm)

CITY WINERY: Heather McDonald

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Old Salt Union

THE DRUNKEN UNICORN: Whores.

THE EARL: Anderson East; Great Peacock

EDDIE’S ATTIC: Charlie Mars

FAT MATT’S: Dani Mac & Co

THE FOUNDRY (Athens): The Highballs

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Balkun Brothers; Greco

JAVA MONKEY: Diego Davidenko

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Andrew Coleman

THE LOFT: DJ Matt Shultz

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Douglas Cameron Orchestra; Domino

MAMMAL GALLERY: Cza Kalu

MASQUERADE: Highly Suspect; And The Kids (Heaven); The Bronx; Burns Like Fire (Hell); Cloud Nothings; Preoccupations (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jacob Harshman; Many Mammals; Ayo River

RED LIGHT CAFE: West Evans; Mark Johnson; Dan Garrett

SMITH’S OLDE BAR: Chase Mitchell; Audrey Morgan; Ashley Walls (upstairs); Casual Cadenza; My Ninja; The Paper Arcadia (downstairs)

TABERNACLE: Ali Wong

TERMINAL WEST: Wolf Parade; Cymbals Eat Guitars

THE THIRSTY TURTLE (Macon): Mustache the Band

VARIETY PLAYHOUSE: Sylvan Esso

VENKMAN’S: ATL Collective

VERIZON AMPHITHEATRE: Zac Brown Band

VINYL: The Main Squeeze; The London Souls

Saturday, May 13th

529: Subsonics; Material Girls; Borzoi

ART FARM (Chattahoochee Hills): Tony Furtado

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jen Anders Trio

AVONDALE TOWNE CINEMA: Kitten Fontaine

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): 2 Finger Jester

CENTENNIAL PARK: The xx; Nick Murphy; X Ambassadors; Moon Taxi; Sylvan Esso; Dr. Dog; Catfish & the Battlemen; Shovels and Rope; The Revivalists; Anderson East; Bishop Briggs; The Record Company; Lewis Del Mar; Run River North; Family and Friends; Fantastic Heights; Mariachi El Bronx; foreign Air; Mondo Cozmo; Quaker City Nights Hawks; Public Access TV; Flagship (12 pm)

CENTER STAGE THEATER: Benyamin Bahadori

CITY WINERY: Vivian Green

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Abbey Road Live!

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Sons N Britches

THE EARL: Temples; Lo Moon

EDDIE’S ATTIC: “Mama Jan” Smith; Peter Vogl; Hunter Callahan; BJ Barham

FAT MATT’S: Ron Cooley & the Hard Times

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Big Hairy Monster

JAVA MONKEY: For the Adjuncts

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Steve Nebraska

THE LOFT: Sampha; Pauli

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Roger “Hurricane” Wilson & the Hurricane Homeboys; 42

MASQUERADE: Rainbow Kitten Surprise w/ Run River North (Heaven); Car Seat Headrest; Margaret Glaspy (Hell); PUP; Prawn (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Chubby Checker & the Wildcats

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Emmett O’Hanlon

RED LIGHT CAFE: Artimus; Ivory Williams; Burnin’ Truck

SMITH’S OLDE BAR: Kween & Nu Experience; Ayinde & The Light (upstairs); 3 People; Farm Dog; Heathen Sons; The Dirty Soul Revival; Ideas of June; The Buzzards of Fuzz (downstairs)

SWAYZE’S: Jim Swayzee

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; David Daniels; Susanna Phillips; Janai Brugger

TERMINAL WEST: Portugal.The Man; Mariachi El Bronx

THE THIRSTY TURTLE (Macon): African Americana

VERIZON AMPHITHEATRE: Zac Brown Band

VINYL: Arkells; Roadkill Ghost Choir; Cobi

Sunday, May 14th

CENTENNIAL PARK: Phoenix; The Shins; Ryan Adams; Third Eye Blind; Bleachers; J. Roddy Walston & the Business; Saint Motel; Warpaint; Hamilton Leithauser; Cloud Nothings; Whitney; Pond; Fruit Bats; Arkells; Hoops; Con Brio; Ron Gallo; Great Peacock; Amythyst Kiah (12 pm)

CITY WINERY: Ed Roland and the Sweet Tea Project

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Tony Furtado

EDDIE’S ATTIC: Secret Sisters; Cheyenne Medders; Joe Hertler & The Rainbow Seekers

FAT MATT’S: Garrett Collins

JAVA MONKEY: Open Mic Poetry

MASQUERADE: A Bookie; Losso Loaded; Lotto Savage (Heaven)

PARK TAVERN: Sweeet Tea Trio; The Band Lovett

SMITH’S OLDE BAR: Wolves Among Ravens; Radiator King; Jesse Mariah (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASYO; Joseph Young; Raffi Besalyn (3 pm)

VENKMAN’S: Django Earnhardt (12:30 pm)

Slowdive photo by Ingrid Pop.

0