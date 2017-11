Get Out! November 20 – November 26

Monday, November 20th

THE EARL: Unsane; Plaque Marks; NAARC

EDDIE’S ATTIC: Open Mic Monday

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: Manipulator; Crooked Young; Lost at Last; Mirthless; Ritual Summon (Hell)

RED LIGHT CAFÉ: May Tabol; Loi Loi; Sarah and the Safe Word

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

Tuesday, November 21st

CITY WINERY: Majic After Dark

EDDIE’S ATTIC: MyFever

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

MASQUERADE: Slaughter Beach; Dog; Shannon Moser; Bleach Babes (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Caroline Culver

SMITH’S OLDE BAR: The Shoegazers; Eddie Rascal; Twin Birds; The Rovers; Choir of Babble (upstairs); New Mantra; Dirty Bird & the Flu; Hudson Dockett (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VINYL: J.I.D; EarthGang

Wednesday, November 22nd

CITY WINERY: ATL Collective

COBB ENERGY CENTRE: Lindsey Stirling

THE EARL: I Want Whisky; Waller; The Villain Family

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

MASQUERADE: The Weekend Classic; Young Culture; The Hearsay; Resident One (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Celebration Day; Free Hat (upstairs); Willow Walkers; Dirty Hands; Steve Coughlin (downstairs)

STAR BAR: Reverend Hylton; Odd Job Ensemble; Frankie Boots

SYMPHONY HALL: John McLaughlin; Jimmy Herring

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Rumours; The Dirty Doors

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue

VISTA ROOM: Coy Bowles; Earsight; Charlie Starr; Peter Stroud

Thursday, November 23rd

THE EARL: Buzzov-en; Earthride; Toro

FAT MATT’S: Chickenshack

TIN ROOF CANTINA: Ink & Ash

Friday, November 24th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Team Trio

BUCKHEAD THEATRE: Mother’s Finest

CENTER STAGE THEATER: Ken Ford

CITY WINERY: Who’s Bad

COBB ENERGY CENTRE: Dave Koz

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Stewart & Winfield

THE EARL: Battalion of Saints; Nobodys; The Cryptics

EDDIE’S ATTIC: Livingston Taylor

FAT MATT’S: Sly Dog

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Pine Box Dwellers

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Emily Grace

THE LOFT: Scarface

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Brian Moote

MASQUERADE: UnoTheActivist; Thouxanbanfauni; Warhol.SS (Hell)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Open Mic Shootout

RED LIGHT CAFÉ: Glenn Phillips Band

SMITH’S OLDE BAR: In Cahoots (upstairs); Solar Lunartic; Groove Moose; Tyler Lee Frush (downstairs)

STAR BAR: Robot Party; Bleach Garden; Air Wolves; Twin Trances

VENKMAN’S: Dubconscious

VISTA ROOM: Moontower

Saturday, November 25th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Far From Over

CENTER STAGE THEATER: Runway at the Symphony

CITY WINERY: Edwin McCain

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Rumours

THE EARL: K. Michelle DuBois; Love Letter; Moondy

EDDIE’S ATTIC: Ellis Paul

FAT MATT’S: Garrett Collins

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Royal Johnson

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Maggie Sims; Hayden Kopp

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Zaib Khan; High South Band

MASQUERADE: Poptone; Jacuzzi (Heaven); Ne Obliviscaris; Allegation; Proliferation (Hell); Maggie Schneider; Next Year’s End; Survival Kit; Bird Laww (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tinsley Ellis

SMITH’S OLDE BAR: Tribute (upstairs); The Vinyl Suns; Jive Revival; Wet Jeans; Paw Paw’s Medicine Cabinet; The Bantam Breaks (downstairs)

TERMINAL WEST: American Aquarium; Matthew Ryan

TIN ROOF CANTINA: Sojourn

VARIETY PLAYHOUSE: Drivin’ n’ Cryin’; Elizabeth Cook

VENKMAN’S: Pioneer Chicken Stand; Nick Niespodziani & Tim Smith; Trio Deluxe

VISTA ROOM: The Last Waltz Ensemble

Sunday, November 26th

CENTER STAGE THEATER: Christmas Queens

CITY WINERY: Jeff Bradshaw & Friends; Algebra Blessett; Glenn Lewis

EDDIE’S ATTIC: Kristian Bush & Friends

FAT MATT’S: Cody Matlock

JOHNNY’S HIDEAWAY: Mike Veal Band

MASQUERADE: All That Remains; Sons of Texans (Hell)

SMITH’S OLDE BAR: Inglorious Burlesque (upstairs); Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Francisco Vidal Band

VINYL: Robb Bank$

