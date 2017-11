Get Out! November 27 – December 3

Monday, November 27th

CITY WINERY: Fantasia

EDDIE’S ATTIC: Kristian Bush & Friends

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: Ghostemane; Wavy Jone$; Nedarb (Hell); Scream Blue Murder; Altered Perceptions; Vanish (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Gravitation; Sister Sandoz; Low Frequency Messiah (downstairs)

SWAYZE’S: Save the Lost Boys; Goodfella

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

VISTA ROOM: Emerald Empire Band

Tuesday, November 28th

EDDIE’S ATTIC: Brian Revels; Papa John Couch

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

MASQUERADE: Fit For a King; In Hearts Wake; Like Moths to Flames; Phinehas (Hell); Psychostick; Arsonists Get All the Girls; Kissing Candice; Raven Black (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Rotey; Fque Catchems; Mikalott; Bogle (upstairs); Lerogie; Resonant; Josh Robert Purgason (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

Wednesday, November 29th

CITY WINERY: Kurt Elling

THE EARL: Don’t Break Down: A Film About Jawbreaker

EDDIE’S ATTIC: The Secret Sisters

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

MASQUERADE: Pinegrove; Saintseneca; Adult Mom (Heaven); Guordan Banks (Purgatory)

PHILIPS ARENA: Dead and Co.

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Dead Affect (upstairs); Bone Daddys; Back to Memphis; Lindsay Petsch (downstairs)

STAR BAR: Dirty Hands; Ain’t Sisters; Willow Walkers

TERMINAL WEST: The Drums

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Cosmic Charlie

Thursday, November 30th

40 WATT CLUB (Athens): Tommy Pico; Morgan Parker

CITY WINERY: Mike Cooley

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Robert Earl Keen

EDDIE’S ATTIC: Michael Tolcher; The Secret Sisters

FAT MATT’S: Chickenshack

HENDERSHOTS (Athens): Dana Downs; Abe Partridge; Sinners & Saints; The Welfare Liners

THE LOFT: Issa Twaimz

MASQUERADE: Hatebreed; Dying Fetus; Code Orange; Twitching Tongues (Heaven); Aaron West & the Roaring Twenties; Steady Hands; Chase Huglin; Norwegian Arms (Hell); Koo Koo Kanga Roo (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Jose Manuel; Francisco Orozco; Antonio Granjero; Julie Moon

SMITH’S OLDE BAR: Yonrico Scott (upstairs); Mighty Mystic & the Hard Roots Movement; I.R.E. (downstairs)

TERMINAL WEST: Roadkill Ghost Choir

VARIETY PLAYHOUSE: Illenium; Said the Sky; Dabin

VINYL: Allan Rayman

Friday, December 1st

40 WATT CLUB (Athens): Cindy Wilson; Yip Deceiver; Material Girls

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Moncrief & Friends

CITY WINERY: Marc Robarge

DARWIN’S: Nick Hern Band

THE EARL: Lee Bains III & the Glory Fires; Bitter; Hungry Anthem

EDDIE’S ATTIC: Michael Tolcher; Alex Guthrie

THE FOUNDRY (Athens): Grassland Band; Norma Rae

FRONT PAGE NEWS (L5P): New Replicas

GEORGIA THEATRE (Athens): Ray Wylie Hubbard; Kevn Kinney

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Goose

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Joe, Riley & Asher

MASQUERADE: The Reverend Horton Heat; Junior Brown; The Blasters; Big Sandy (Heaven); ATLiens; Jameston Thieves; Debra; Fvckdiamonds; Baels (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Albert White’s Birthday Party

THE ROXY: X Ambassadors; Portugal. The Man; Welshley Arms

SMITH’S OLDE BAR: Memory Dean; Jay & Bubba (upstairs); Antarcticats; Calendar Kids; Tracer Metula; Coy Coyote (downstairs)

STAR BAR: Subsonics; Sit N Spin; Bad Spell; Nikki & the Phantom Callers (upstairs)

SYMPHONY HALL: ASO

TERMINAL WEST: The Districts; The Weeks; Sun Seeker

TIJUANA GARAGE: Julie Holmes

TIN ROOF CANTINA: Last Chance Riders

VARIETY PLAYHOUSE: Cut Copy; Palmbomen II

VINYL: The Welcome Home; Isaac & Joel

VISTA ROOM: Walkin’ Boss

Saturday, December 2nd

40 WATT CLUB (Athens): Kishi Bashi; Tall Tall Trees

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southbound Mojo

BUCKHEAD THEATRE: War

CENTER STAGE THEATER: Imagination Movers

CONNECT LIVE (Acworth): Sawyer & the Toms; The McMansions

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Ray Wylie Hubbard

DARWIN’S: Revelator Hill; Kate Barnette

THE EARL: Roxonian; Parsons Rocket Project

EDDIE’S ATTIC: Diane Durrett; Randall Bramblett

GEORGIA THEATRE (Athens): Illenium; Said the Sky; Dabin

THE HIGHLANDER: Degradation; Dead Register; Die 985

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Voodoo Fix; Two Takes

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Stephan the Blues Dude

MASQUERADE: SonReal; Blaque Keys (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Folk Soul Revival

RED LIGHT CAFÉ: Hard Luck & Trouble; Cedar Hill; Red Clay Poet

SMITH’S OLDE BAR: White Animals; Navajo Joe (upstairs); Tastebud; Jive Revival; Wicked Animal; Todd Prusin Experience (downstairs)

STAR BAR: Tiger! Tiger! Sit N Spin; Catfight! DJ Vikki Vaden

SWAYZE’S: Ricky Troopa; R.J. Owens; Mykeal Knight

SYMPHONY HALL: ASO

TIJUANA GARAGE: Chelsea Shag

VARIETY PLAYHOUSE: The Whiskey Gentry; Cory Branan

VINYL: Alice Merton; Joan

VISTA ROOM: Fare Thee Well Holiday Ball

Sunday, December 3rd

CITY WINERY: Squirrel Nut Zippers

EDDIE’S ATTIC: Glen Phillips; Katie Rose; Lance & Lea; Lindsay Jarman

JOHNNY’S HIDEAWAY: Legacy Music

MASQUERADE: GWAR; Ghoul; He Is Legend; U.S. Bastards; Death of Kings (Heaven); hed(P.E.); Ashes Fall; Samurai Shotgun; Soultrap (Hell); Kyle Lucas; Elijah Kent; D Knowles (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Three Little Birds; Three5Human

SMITH’S OLDE BAR: Theocracy; Fanghorn; Thundershield (upstairs); Moses Mo; Brooks Hubbard Band; Rob Agocs (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Stephen Mulligan (3pm)

TERMINAL WEST: Cucu; Bitter; DJ Esme

VISTA ROOM: Drinks n’ Disney

0