Get Out! November 6 – November 12

Monday, November 6th

40 WATT CLUB (Athens): Local H; SheHeHe

BUCKHEAD THEATRE: HIM

CITY WINERY: Rami Kleinstein

DRUNKEN UNICORN: Chase Atlantic

THE EARL: Camera; Brainworlds

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: EMA; The Blow; Hommeboy (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Eliminate Earth; Mock Execution; Lethal Tender; Product; The Breaknecks (downstairs)

TERMINAL WEST: The Strumbrellas; Noah Kahan

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

VINYL: Jesse Royal

Tuesday, November 7th

40 WATT CLUB (Athens): Hippo Campus; Remo Drive

THE EARL: Ariel Pink; Clang Quartet

EDDIE’S ATTIC: Mishka

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

GEORGIA THEATRE (Athens): Craig Brown Band; Sonic Graffiti (rooftop)

THE LOFT: Lil Peep; Gothboiclique; Bexey

MASQUERADE: Hinder; Josh Todd & the Conflict; Adelitas Way; Wayland; Sojourn (Heaven); Boris; Mutoid Man; Endon (Hell); Cold Specks; LA Timba (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Slam

THE ROXY: alt-J

SMITH’S OLDE BAR: Jordan Armstrong Band; Shelby, Texas; SondorBlue (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VINYL: Poppy; DJ Charlotte

Wednesday, November 8th

40 WATT CLUB (Athens): Japandroids; Cloud Nothings

AISLE 5: The Wrecks; Mainland; The Technicolors

CENTER STAGE THEATER: H.E.R.

CITY WINERY: DeadPhish Orchestra; Maradeen

THE EARL: The Rural Alberta Advantage; Yukon Blonde

EDDIE’S ATTIC: Whitney Rose; Grace Weber

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Heavy Petty & Friends

THE LOFT: Goblin; Morricone Youth

MASQUERADE: Saint Motel; Gibbz (Heaven); Snow Tha Product; AJ Hernz; Castro Escobar (Hell); Barb Wire Dolls; Svetlananas; 57; The Breaknecks (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

THE ROXY: alt-J

SMITH’S OLDE BAR: SIMO; Honey Strikes (upstairs); Foster; Jessie Litwin; Jeff Kujan (downstairs)

TERMINAL WEST: Snakehips; STWO; Promnite

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Lostboycrow; Prelow; DYSN

Thursday, November 9th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Barb Wire Dolls; Svetlanas; 57

CITY WINERY: Kandace Springs

THE EARL: Earthling; Knight Terror; Ecryptus; Cesspool

EDDIE’S ATTIC: The Ballroom Thieves; Chris Smither

FAT MATT’S: Chickenshack

FOX THEATRE: Bon Iver

GAJA KOREAN BAR: Black Linen; Rod Hamdallah; Black Cat Rising

GEORGIA THEATRE (Athens): Iration; Fortunate Youth; Through the Roots (theater); DJ Osmose (rooftop)

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Wyatt Durrette; Levi Lowrey; Tyler Reeve

MASQUERADE: Cattle Decapitation; Revocation; Full of Hell; Artificial Brain; Control the Devastator (Hell); Tera Melos; Speedy Ortiz; Skin Jobs (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: The Good Graces; Chickens and Pigs; Jphono1; Emily Backus

SMITH’S OLDE BAR: Austin Allen (upstairs); The Ultimate Aldean Experience (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Steven Isserlis

TERMINAL WEST: Reckless Kelly; The Trongone Band

TIN ROOF CANTINA: Justin & Logan

VARIETY PLAYHOUSE: Justin Townes Earle; Joshua Hedley

VENKMAN’S: Nick Niespodziani & Tim Smith

VINYL: Tall Heights

VISTA ROOM: Bill Withers Tribute

Friday, November 10th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Daddy & Company

BLISS LOUNGE (Jones Creek): Kranium

CENTER STAGE THEATER: Hoodie Allen; Myles Parish; Luke Christopher

CITY WINERY: Wasabasso Burlesque

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Who’s Bad

THE EARL: Cindy Wilson; Olivia Jean; Material Girls

EDDIE’S ATTIC: Patrick Davis & His Midnight Choir

FAT MATT’S: R ‘n’ B Revue

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: The Hobohemians

THE FOUNDRY (Athens): Southern Avenue

GEORGIA THEATRE (Athens): Yacht Rock Revue (theater); Timothy Eerie; Soapbox Soliloquy (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Hot Rod Walt & the Psycho Devilles

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Emily Grace

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Rod Stewart Experience

MASQUERADE: Whitechapel; Carnifex; Rings of Saturn; Entheos; So This is Suffering (Heaven); Tayla Parx (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): The SteelDrivers; The Kris Youmans Band

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Suzanne Slair; Caroline Aiken Trio

RED LIGHT CAFÉ: Joe M. Turner; Lee Earle

THE ROXY: Griz

SMITH’S OLDE BAR: Patrick Sweany; Rod Hamdallah; Truett (upstairs); Paul Warner; Erath Old; Suburban Love Junkies (downstairs)

SWAYZE’S: A Light Divided; The Scars Heal in Time; A Very Loud Death; My Last Years

SYMPHONY HALL: Tori Amos

TABERNACLE: Niall Horan

TERMINAL WEST: Arkells; Irontom

VARIETY PLAYHOUSE: Darrell Scott & Jim Lauderdale

VENKMAN’S: Wasted Potential Brass Band

VINYL: Andrew Belle; Praytell

VISTA ROOM: Delta Moon

Saturday, November 11th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Marty Manous

CLASSIC CITY THEATRE (Athens): Ray LaMontagne

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Dawes

THE EARL: Majeure

EDDIE’S ATTIC: Robyn Hitchcock

FAT MATT’S: Skye Paige

GEORGIA THEATRE (Athens): Stop Light Observations; Walden; Little Stranger (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Grass is Dead

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Brian Hoyer

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Sail On

MASQUERADE: Troiboi (Heaven); Wish Makers; Hannah Murphy; Katie Belle; Revel in Romance; Daywik; Marty (Hell); Jenny O; Meiko (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Trackside Hootenanny

RED LIGHT CAFÉ: The Presmanes Brothers

THE ROOKERY (Macon): The Dustbowl Revival

THE ROXY: Gary Allan

SERENBE INN (Chattahoochee Hills): Callaghan; Jesse Terry

SMITH’S OLDE BAR: The Bitteroots; Steve Baskin; Moody Hollow (upstairs); Alchemy Sky Foundation (downstairs)

SWAYZE’S: Jerry Fels and the Jerry Fels; Not All Tens; The Private Pageant

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Steven Isserlis

TERMINAL WEST: Luna; Eleanor Friedberger; Boogie T; Squinto

TIN ROOF CANTINA: I.R.E.

VARIETY PLAYHOUSE: Lukas Nelson & Promise of the Real; Nikki Lane

VENKMAN’S: The Carmonas; Alyssa & Peter Olson; Saved by the Band

VINYL: Greco; Zale; Three Star Revival; Arc & Stones

Sunday, November 12th

CITY WINERY: Badfinger Straight Up

THE EARL: The Dustbowl Revival; Amythyst Kiah

EDDIE’S ATTIC: Robyn Hitchcock; The Black Lillies

FAT MATT’S: The Vipers

GAJA KOREAN BAR: Midnight Larks; Groovy Movies

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cold Draft Beer

THE LOFT: Simply Three

MASQUERADE: Cousin Stizz; Levi Carter; Big Leano; Given (Hell)

RED LIGHT CAFÉ: Aaron Lebos Reality; The Dround Hounds

SYMPHONY HALL: John Cleese

TERMINAL WEST: Ekali; Josh Pan; Y2K

VARIETY PLAYHOUSE: The Jesus and Mary Chain; Mark Rozer and the Rels

VENKMAN’S: Django Earnhardt; Atlanta Jazz Orchestra; Orquestra MaCuba

0