Get Out! April 16 – April 22

Monday, April 16th

AISLE 5: Thank You Scientists; Identikit; Spurge

CITY WINERY: Dave Davies

THE EARL: HIDE; Anticipation

EDDIE’S ATTIC: Dan Layus

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Gillian Welch (theater); The Copper Children; Hawk Proof Rooster (rooftop)

MASQUERADE: Carnifex; Oceano; Spite; Buried Above Ground; Shadow of Intent; Vacant; Shyme (Heaven); Saba; Joseph Chilliams; Jean Deaux (Hell); Screaming Females; Thou; HIRS (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Stephen Jay; Jim West; Logan Magness

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VARIETY PLAYHOUSE: Christopher Cross

Tuesday, April 17th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Mike Tappan

CITY WINERY: The Subdudes; Vance Gilbert

THE EARL: Dick Dale; The Buzzards of Fuzz

EDDIE’S ATTIC: Nina Nesbitt; Davina & the Vagabonds

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Kevin Scott’s Tuesday Night Jam Session

FAT MATT’S: J.T. Speed

THE FOUNDRY (Athens): Dead Horses; Michael Coast

GEORGIA THEATRE (Athens): Hayride; The Arcs (rooftop)

THE LOFT: Third Story; Grace Weber

MASQUERADE: Boston Manor; Free Throw; Homesafe; Hot Mulligan; Save Face (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Tom Willner & Friends

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VERIZON AMPHITHEATRE (Alpharetta): Jimmy Buffet

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Riley Biederer

Wednesday, April 18th

CITY WINERY: The Subdudes; Vance Gilbert

THE EARL: Kevin Morby; Hand Habits

EDDIE’S ATTIC: Mother’s Finest

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Dreambrother Band

FAT MATT’S: Art Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): The Main Squeeze; Now Hertler (theater); Faux Ferocious; Jay Gonzalez (rooftop)

MACON CITY AUDITORIUM (Macon): Jamey Johnson

MASQUERADE: Jake Miller; Deven Hayes; Sam Maxfield (Hell); Celestial Inferno; Umibozu; Dopegoat; Crispin Wah; Smoochyface (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: Vito Romeo; Joyride

TERMINAL WEST: Old 97’s; Jaime Wyatt

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Ty Segall & the Freedom Band; GG King

VINYL: Steve Everett & Paul Pfau

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Richard & Patrick

Thursday, April 19th

40 WATT CLUB (Athens): Jameson Rodgers; Hunter Phelps

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Justin Moore

CITY WINERY: Ryan Bingham

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Open Mic

THE EARL: Negative Gemini; George Clanton; Common Blood

EDDIE’S ATTIC: Mother’s Finest

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Eric Dodd Band; Jordan Rowe; Josh Brannon Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Jamey Johnson; Molly Stevens (theater); Truett (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): North Mississippi Allstars

MASQUERADE: Smooky MarGielaa; Jelly Gang; Ung Mal; Lil Quil; Lil Mosey (Hell); PLS&TY (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tim Easton; Tyler Jarvis

RED LIGHT CAFÉ: Savannah Sweet Tease Burlesque Revue

STAR BAR: Timmy James & the Blue Flames; The Crush; Til Someone Loses an Eye

SYMPHONY HALL: ASO; Mattias Pintscher; Nicola Benedetti

TERMINAL WEST: Toubab Krewe; Africa Unplugged; Lassine Kouyate

Friday, April 20th

40 WATT CLUB (Athens): Lydia Loveless

529: Wreckless Eric; Gentleman Jesse

AISLE 5: Voodoo Visionary; The Groove Orient; PK.Kid

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): West Virginia Slims; Divided by Zero

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Some Kids

BUCKHEAD THEATRE: Smokepurpp

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Roger Wilson

CENTENNIAL PARK: The String Cheese Incident; Sturgill Simpson; The Record Company; The Motet; Stick Figure; Spafford; Southern Avenue; Cofresi; The Mantras; The Vegabonds; Los Colognes; Emma’s Lounge; Universal Sigh; Bird Dog Jubilee (1pm)

CENTER STAGE THEATER: Christopher Titus

CITY WINERY: Bruce Cockburn

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Darrell Scott

THE EARL: Surfer Blood; Winter

EDDIE’S ATTIC: Eric Dodd; Charlie Robison

FALANY PERFORMING ARTS CENTER (Waleska): Nicola Benedetti

FAT MATT’S: Dani Mac & Co.

GEORGIA THEATRE (Athens): Jamey Johnson; Molly Stevens (theater); Kelly Swindell (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Jimmy Hall Birthday Bash

HIGH MUSEUM: Emanuel “Chops” Smith

THE HIGHLANDER: American Dischord; Radio Cult; Forsaken Profits; The Breaks

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Good Nature; Little Stranger

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Ben Cartoon

THE LOFT: Yung Gravy

MASQUERADE: Tenth Row; Blurry; The Callous Daoboys; Stay Here (Purgatory)

MICHAEL C. CARLOS MUSEUM (Emory): David Coucheron & William Ransom (12pm)

PHILIPS ARENA: Bon Jovi

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Glen Phillips; Hoot & Holler

RED LIGHT CAFÉ: The Arcadian Wind; Steel City Jug Slammers; Cool Hand Hayes

RIALTO CENTER: René Marie

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory University Symphony Orchestra & Chorus

SMOKETREE CELLARS (Cleveland): Jeff Coffey

STAR BAR: Dex Romweber; Mark “Porkchop” Holder & MPH; Bad Friend

TERMINAL WEST: Southern Avenue; Brandon “Taz” Niederauer

TIN ROOF CANTINA: Free Hat; Halem Albright Band

VARIETY PLAYHOUSE: Spafford

VENKMAN’S: Blair Crimmins & the Hookers

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Denim Arcade

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): BandX

Saturday, April 21st

AISLE 5: The Nth Power; The 4 Korners

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): South Hill Banks

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Daddy & Co.

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): 3 Left Standing

CENTENNIAL PARK: Tedeschi Trucks Band; Joe Russo’s Almost Dead; Soja; Anders Osborne; Funk You; Ghostland Observatory; The Infamous Stringdusters; Brandon “Taz” Niederauer; Marco Benevento; Durand Jones & the Indications; Walden; Hedonistas; Luthi; The Orange Constant; Derlee; Bennett Wales & the Relief (12pm)

CENTER STAGE THEATER: Minus the Bear; The Coathangers

CITY WINERY: The Verve Pipe

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Crooked Mile

THE EARL: Liza Anne; Ian Ferguson; Bantug

EDDIE’S ATTIC: Ink & Ash; Lindi Ortega; Hugh Masterson

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Bird City Revolutionaries

FAT MATT’S: Juke Joint Dukes

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Michael Johnathon; The Lost Boys

GEORGIA THEATRE (Athens): Wolf Alice; The Big Pink (theater); Airpark (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): M. Ward

HIGH MUSEUM: Vega String Quartet feat. Emory Clements (3pm)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Emma’s Lounge

JOHNNY’S HIDEAWAY: BandX

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Dandy D

MASQUERADE: D’ussePalooza (Heaven); The Garden; Tijuana Panthers; Cowgirl Clue (Hell)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Herman’s Hermits; Jim Wood Band

MOJO VINYL (Roswell): Seven Sons (1pm)

PHILIPS ARENA: Pink

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Mary Fahl

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory University Symphony Orchestra & Chorus

STAR BAR: Elzig; Bigfoot; B.S.O.L.; DJ Howenstein

SWAYZE’S: Midnight Voltage; Dreamt Blue

SYMPHONY HALL: ASO; Mattias Pintscher; Nicola Benedetti

TABERNACLE: Nick Swardson

TERMINAL WEST: Brendan Bayliss & Jake Cinninger

TIN ROOF CANTINA: Zac Sanders Band

VENKMAN’S: John Driskell Hopkins

WILD ADVENTURES (Valdosta): RaeLynn

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Klaus Band Camp

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Rock Force

Sunday, April 22nd

AISLE 5: Bird Dog Jubilee; Super Jam Allstars

CENTENNIAL PARK: Umphrey’s McGee; Vulfpeck; Greensky Bluegrass; Sister Sparrow & the Dirty Birds; Bennett Wales & the Relief; Papadosio; Tauk; Hirie; Maddy O’Neal; Hourglass; The Fritz; The Trongone Band; Quaildogs; Migrant Worker; Dr. Stranglove (12pm)

CITY WINERY: Kevin Whalum

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Mulligan Brothers

THE EARL: Nicole Atkins; Indianola; Mishka Shubaly

EDDIE’S ATTIC: Mo Pitney

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

THE FOUNDRY (Athens): John Dunn & Friends

MASQUERADE: Panicwolf; Avail the Lost; Corinth Without Columns; Icaria; Downcast (Hell); Hovvdy (Purgatory)

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Chamber Ensembles

TABERNACLE: Eric B. & Rakim

TERMINAL WEST: Darlingside; Henry Jamison

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VARIETY PLAYHOUSE: Tauking McGee

VENKMAN’S: Jarrod Lawson

