Get Out! April 2 – April 8

Monday, April 2nd

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Sullivan Fortner (12:30pm)

CITY WINERY: EWF Tribute

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Back City Woods; Katherine Ball (rooftop)

LUCAS THEATRE (Savannah): Diego El Cigala

MASQUERADE: Turnover; Mannequin Pussy; Summer Salt (Hell); Good Tiger; Icarus the Owl; Megosh; Satyr (Purgatory)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Kristian Bezuidenhout

Tuesday, April 3rd

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Mike Tappan

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Chris Pattishall (12:30pm); Alphonso Horne, Chris Pattishall & Brianna Thomas; Terell Stafford Quintet

CITY WINERY: Kalenna; Althea Heart; Natt Taylor

EDDIE’S ATTIC: Casey Abrams; Cub Sport

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Kevin Scott’s Tuesday Night Jam Session

FAT MATT’S: J.T. Speed

THE FOUNDRY (Athens): Saved by the Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Rainbow Kitten Surprise; Caamp (theater); Little Bird (rooftop)

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Slam

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Jazz Combos

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: Khruangbin; The Mattson 2

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Stile Antico

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Dave McPherson

Wednesday, April 4th

40 WATT CLUB (Athens): Japanese Breakfast; Snail Mail; Art School Jocks

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Hawktail; The Barr Brothers

CITY WINERY: Bill Frisell Trio

THE EARL: Primitive Man; Spectral Voice; Encoffination

EDDIE’S ATTIC: Maggie Rose; Madison Parks

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Sal Gentile Trio

FAT MATT’S: Art Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): Aspen Anaconda; Xanny P; Property of Bolton (rooftop)

LUCAS THEATRE (Savannah): Maria Schneider Orchestra

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: A Very Loud Death; Eddie Rascal; Monk Tesh

SWAYZE’S: Set Your Anchor; Feverwar

SYMPHONY HALL: Jonathan Biss

TERMINAL WEST: Fortunate Youth; Ballyhoo!; Tatanka

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Marc-André Hamilton

VINYL: Taylor Bennett; KAMI; Melo Makes Music

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Richard & Patrick

Thursday, April 5th

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Lonnie Smith Trio; Sullivan Fortner Trio

CITY WINERY: Phil Vassar

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Open Mic

THE EARL: Ayo River; Blanko; Suede Cassidy; Bornstars

EDDIE’S ATTIC: RYLY; Max Gomez; Lilly Winwood

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Michelle Malone

GEORGIA THEATRE (Athens): Dylan Scott; Seaforth (theater); Josh Bricker; Heathen Sons (rooftop)

LUCAS THEATRE (Savannah): Manual Cinema

MASQUERADE: 3Teeth; Ho99o9; Sugar Virus (Hell); Maggie Schneider; Revel in Romance; Southview; Honest Goodbye (Purgatory)

SHIPS OF THE SEA (Savannah): Marty Stuart & His Fabulous Superlatives

STAR BAR: PLS PLS; The Bygods; The Boy Jones

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Robert McDuffie

TERMINAL WEST: Rogue Wave; Dear Boy

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Zuckerman Trio

VENKMAN’S: Keisha & Kourtney Jackson

Friday, April 6th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Cordovas; Machinist

AVONDALE TOWNE CINEMA: Led Zepplified; St. Sitra Chamber

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Monkey’s Foot

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Darlington Road

CENTER STAGE THEATER: Lil Skies; Landon Cube; YBS Skola

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Rodney Jordan All-Star Jazz Jam

CITY WINERY: Wishbone Ash

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Blue Mother Tupelo

THE EARL: Bit Brigade; The Bronzed Chorus; Double Ferrari

EDDIE’S ATTIC: Bob Sima; Kyle Clark; Megan Moroney

ELLIOTT STREET DELI & PUB: The Electromatics

FAT MATT’S: The Blues Hearts

THE FOUNDRY (Athens): Holman Autry Band; Creston Maxey Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Gimme Hendrix (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Chris Knight

HENDERSHOT’S (Athens): Bill Frisell Trio

HIGH MUSEUM: DJ Kemit

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Back City Woods; Uncle Son

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Parker Marlow

LUCAS THEATRE (Savannah): Marcus Roberts; Stomping the Blues

MASQUERADE: Richie Wess; Yung Dred; OG Maco; Swag Hollywood; Reggie Mills; Yung Mal; Lil Quil (Hell); The Funeral Portrait; Awake at Last; Sarah and the Safe Word; The Keepsake; Turf Wars (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): ESOEBO; The Mosleys

SHIPS OF THE SEA (Savannah): Lúnasa with Tim O’Brien

STAR BAR: Canopy; The Asound; Ritual Summon

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Robert McDuffie

TABERNACLE: Big K.R.I.T.

TERMINAL WEST: Mattiel; Rose Hotel; Glove

TIN ROOF CANTINA: Concrete God; Howling Star

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Zuckerman Trio; Daniel Hope & Friends

VARIETY PLAYHOUSE: Andy Grammer; TW

VENKMAN’S: Mountain Heart

VINYL: Trash Panda; The Get Right Band; Glass House Point

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Fantabulous Band

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Jump Cat

Saturday, April 7th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Ground Hum

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Simply Southern

CENTER STAGE THEATER: Joe Torry; Chris Thomas; Bruh Man

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Bill Frisell Trio; Julian Lage Trio

CITY WINERY: Kenny Lattimore

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): EG Kight

THE EARL: Curtis Harding

EDDIE’S ATTIC: Jacob Davis; Drew Wilmesherr; Roxie Watson

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Patrick Arthur & the PBR Band (3pm)

THE FAMILY DOG: Velveteen Pink; Dot.s; Wasted Potential Brass Band

FAT MATT’S: Kerry Hill

GEORGIA THEATRE (Athens): Abbey Road Live

GRANGE HALL (Serenbe): Sarah Potenza

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Drake White & the Big Fir

HERITAGE GREEN PARK (Sandy Springs): The Howling Tongues; Battlefield Collective; Wet Jeans; Beau + Luci (2pm)

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Scotty Krieg

LUCAS THEATRE (Savannah): ASO; Robert Spano; Robert McDuffie

MASQUERADE: Skizzy Mars; Oliver Tree (Heaven); The Scars Heal in Time; The Simple; Youth as Gold; The Warsaw Clinic; Wicked Animal (Hell); Glass Mansions; Survival Kit; IAmDynamite; Blood Oaks (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): The Isaacs; The Diplomats

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Kim Richey Band; The Skipperdees

RED LIGHT CAFÉ: Collins Drive; The Brookses; Lindsay Petsch

SCHWARTZ CENTER (Emory): Rachel Chon (2pm); Haley Matthews (5pm)

SHIPS OF THE SEA (Savannah): Lee Fields & the Expressions; The James Hunter Six

SOUTHEAST CLARKE PARK (Athens): Elf Power; Linqua Franqa; Five-Eight; Juan de Fuca; Cosmo Jr.; Nuclear Tourism (11am)

STAR BAR: Los Macuanos y Agyn; DJ Esme; DJ Juampasoul!

TABERNACLE: Big K.R.I.T.

TERMINAL WEST: The Russ Liquid Test; Modern Measure; Pure Colors

TIN ROOF CANTINA: The Spins

TRUSTEES THEATER (Savannah): Audra McDonald (2pm)

VARIETY PLAYHOUSE: Dweezil Zappa

THE VISTA ROOM: Marcia Ball

WILD ADVENTURES (Valdosta): Little Texas

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Justin Borgman

Sunday, April 8th

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Moira Smiley; Anna & Elizabeth

CITY WINERY: The James Hunter Six

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

THE EARL: Bob; Hayride (2pm); Withered; Wake

EDDIE’S ATTIC: Dylan LeBlanc; Dave Hause

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Dweezil Zappa

JOHNNY’S HIDEAWAY: Home Bruh

MASQUERADE: Sirenia; Threat Signal; Valinor Excelsior; Niviane (Hell); Twitching Tongues; True Love; Vamachara; Void Eater; Until Mourning (Purgatory)

PHILIPS ARENA: Kevin Hart

RED LIGHT CAFÉ: Kevin Daniel; Ben Friedman

TABERNACLE: Tom Segura

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends (5pm)

0