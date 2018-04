Get Out! April 23 – April 29

Monday, April 23rd

BUCKHEAD THEATRE: Trixie Mattel

CITY WINERY: Richie Kotzen

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Queens of Hip Hop (rootop)

MASQUERADE: Magna Carda; Wiley; Chrystel (Purgatory)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Shinyribs; Caleb Caudle

Tuesday, April 24th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Charley Crockett; Nikki Hill

CENTER STAGE THEATER: Joey Bada$$; Buddy & Boogie

CITY WINERY: Hadag Nahash

THE EARL: Hank Wood & the Hammerheads; Uniform; Hyena

EDDIE’S ATTIC: Dead Horses

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Kevin Scott’s Tuesday Night Jam Session

FAT MATT’S: J.T. Speed

THE FOUNDRY (Athens): Parker Gispert; Don Chambers

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Shinyribs

MASQUERADE: Powerman5000; Lullwater; Inviolate; Hellbent (Hell); Sure Sure; Lunar Vacation (Purgatory)

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Big Band

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Sean Thomason

Wednesday, April 25th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Justin Moore

CENTER STAGE THEATER: Ministry; Chelsea Wolfe; The God Bombs

THE EARL: Charley Crockett; Nikki Hill

EDDIE’S ATTIC: Fatai

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Ede Wright

FAT MATT’S: Art Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay-Z Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: TesseracT; Plini; Astronoid (Heaven); My Life With the Thrill Kill Kult (Hell); Layne; Selfish Things; Troubled Teeth (Purgatory)

PERFORMING ARTS STUDIO (Emory): Sam Pluta & Peter Evans

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

TERMINAL WEST: Frankie Ballard

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Stars; Dan Mangan

VINYL: Social Club Misfits; Riley Clemmons

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Richard & Patrick

Thursday, April 26th

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Open Mic

THE EARL: Loma; Jess Williamson

EDDIE’S ATTIC: Jobe Forner; Jordan Rowe; Caitlyn Smith; Andrea Davidson

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Deer Tick; John Moreland (theater); Wieuca (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Anderson East

THE HIGHLANDER: Mister Wilson; DJ Howiestein

MASQUERADE: Memphis May Fire; Fire From the Gods (Heaven); Texas Hippie Coalition; Kobra and the Lotus; Brand of Julez; Granny 4 Barrel (Hell); Skinny Lister; The Muckers; Blood on the Harp (Purgatory)

STAR BAR: Sash the Bash

SYMPHONY HALL: ASO; Carlo Rizzi; Elizabeth Koch Tiscione

TERMINAL WEST: Superchunk; The Rock*A*Teens

VARIETY PLAYHOUSE: Jeremy Camp; Micah Tyler

VENKMAN’S: The Atlanta Latin Jazz Orchestra

Friday, April 27th

40 WATT CLUB (Athens): Jobe Fortner; Jordan Rowe

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Machine Funk

BAILEY PERFORMANCE CENTER (KSU): ASO; Carlo Rizzi; Elizabeth Koch Tiscione

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Free Lance Ruckus

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Six Strings South

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Dirty Red & the Soul Shakers

DRUNKEN UNICORN: Stick To Your Guns; Abuse of Power; Magnitude; Except; Treason

THE EARL: Subsonics; Paint Fumes; Bad Spell

EDDIE’S ATTIC: Erick Baker; Jeffrey Foucault; Kristin Andreassen

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Candy Box Burlesque Revue

FAT MATT’S: Swap Raw Deal

THE FOUNDRY (Athens): The Highballs

GEORGIA THEATRE (Athens): Pigeons Playing Ping Pong; Funk You (theater); Groove Fetish; Animal Years (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Yacht Rock Schooner

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Sanctified Revival

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Tanner Carlson

THE LOFT: Wally Sparks + Work Crew

MASQUERADE: Hollywood Undead (Heaven); Soulfly; Nile; Mosura; Anger Within; Drenched in Sin (Hell); Tyler Bryant & the Shakedown (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jon Chambers; Chris Watts; Benjamin Jason Douglas

THE ROXY: Billy Currington; LOCASH

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Wind Ensemble

STAR BAR: Illegal Drugs; Model Zero; Death Panels

SWAYZE’S: Church Tongue; Wolf King

SYMPHONY HALL: Rob Lowe

TABERNACLE: Dita Von Teese; The Copper Coupe

TERMINAL WEST: The Main Squeeze; Joe Hertler and the Rainbow Seekers

TIN ROOF CANTINA: Mixed Tribe

VARIETY PLAYHOUSE: Paul Thorn Band; The Blind Boys of Alabama; The McCrary Sisters

VENKMAN’S: Ali Blake

VINYL: Grassroots; Human Magic Marker

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): NAKD

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): BFD

Saturday, April 28th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Machine Funk

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Sanctified Revival

BUCKHEAD THEATRE: Kate Nash

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): No Sweat

CENTER STAGE THEATER: Dixie Dregs

CITY WINERY: Clayton English; Noah Gardenswartz; Rob Haze; Caleb Syan; Mia Jackson

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Delta Moon

THE EARL: Whores.; Bummer; Vincas; NAARC

EDDIE’S ATTIC: Erick Baker; David Wilcox

FAT MATT’S: The Vipers

THE FOUNDRY (Athens): Shawn Mullins; Levi Lowrey

GEORGIA STATE STADIUM: Foo Fighters

GEORGIA THEATRE (Athens): Liquid Stranger (theater)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): ZOSO

THE HIGHLANDER: TC Costello; Bottle of Smoke; The Sideburners; Burrito Bandits

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Rumpkee Mountain Boys

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Tony Marchetti

MASQUERADE: Parkway Drive; Bad Omens; Hounds (Heaven); The World is a Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die; Pianos Become the Teeth; Queens of Jeans (Hell)

MURPHY PARK: Black Lips; 2$ Fabo; Gringo Star; Mammabear; Revel in Romance; Judah; Chelsea Shag; Cousin Dan; Midnight Larks; General Heat; Rod Hamdallah; Bearknuckle; The Movement (1pm)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Kate Coleman

RIALTO CENTER: Larry Harlow’s Latin Legends Band; Oscar Hamilton

STAR BAR: Beauregard & the Downright; Bird City Revolutionaries; The Ellameno Beat; DJ Morchestra Dub Roots

SWAYZE’S: Bangpunk

SYMPHONY HALL: ASO; Carlo Rizzi; Elizabeth Koch Tiscione

TABERNACLE: Todd Rundgren’s Utopia

TERMINAL WEST: The Darkness; Diarrhea Planet

TIN ROOF CANTINA: Mayhayley’s Grave

VARIETY PLAYHOUSE: Dirty Guv’nahs

VENKMAN’S: James Richards

WILD ADVENTURES (Valdosta): Tasha Cobbs Leonard

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Fantabulous Band

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Melanie Gabrielle & Ivory Williams

Sunday, April 29th

BUCKHEAD THEATRE: The Used

CITY WINERY: School of Rock East Cobb Showcase (2pm)

THE EARL: Imarhan

EDDIE’S ATTIC: Grayson Capps; Mutlu

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

THE FOUNDRY (Athens): Tinsley Ellis

MASQUERADE: The Devon Allman Project feat. Duane Betts (Heaven); Nonpoint; Butcher Babies; Cane Hill; Sumo Cyco (Hell)

RED LIGHT CAFÉ: Relayers Guitar Trio

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Concert Choir

SYMPHONY HALL: ASO; Carlo Rizzi; Elizabeth Koch Tiscione (3pm)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VARIETY PLAYHOUSE: The Residents

VENKMAN’S: Deb Bowman & the Big Love Band

Stars photo by Shervin Lainez.

