Get Out! April 30 – May 6

Monday, April 30th

CITY WINERY: Virginia Schenck

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Clutch; Red Fang; The Bronx; Fireball Ministry (theater)

MASQUERADE: The Sword; The Shelter People (Heaven); Power Trip; Sheer Mag; Fury; Red Death (Hell)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TABERNACLE: Beck; Twin Shadow

VARIETY PLAYHOUSE: Built to Spill; The Afghan Whigs

Tuesday, May 1st

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

AVONDALE TOWNE CINEMA: Clay Harper; Muleskinner MacQueen

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Tim Moore

CITY WINERY: I Love This Band

DARWIN’S: Ol’ GoForth

THE EARL: Ruby the Hatchet; Heavy Temple; Hot Ram

EDDIE’S ATTIC: John Baumann; Zach Nytomt

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): The Gypsy Wildcats; Hawkproof Rooster

GEORGIA THEATRE (Athens): Underoath; Dance Gavin Dance; Veil of Maya; Limbs (theater); DJ My Chemical Bromance (rooftop)

MASQUERADE: Fit For an Autopsy; Lost at Last; Mirthless; Ill Be an Empire; Enslaved by Apathy (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Poetry Slam

ROXY: Billy Idol

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TABERNACLE: Beck; Twin Shadow

VARIETY PLAYHOUSE: Echosmith; The Score; Jena Rose

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Logan Daniels

Wednesday, May 2nd

40 WATT CLUB (Athens): Yod; Grüt; Seline Haze; Art Contest; IMADO

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Messer; Shallowside

BUCKHEAD THEATRE: Andrew McMahon in the Wilderness

CITY WINERY: Suzanne Vega

DARWIN’S: Blues Jam

THE EARL: Matthew Logan Vasquez; Thorp Jenson; Ciggurl

EDDIE’S ATTIC: The Accidentals

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): Liam Parke; Michael Wegner; Adam Klein; Van Shepherd; Steve Erwin; Hunter Callahan; Halem Albright

GEORGIA THEATRE (Athens): The Southern Belles; Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Obituary; Pallbearer; Skeletonwitch; Dust Bolt (Heaven); Turnstile; Touche Amore; Culture Abuse; Razorbumps; The Real Coast (Hell); Shallowside; Messer; The Other LA; Echoes of Savages (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: Sent from Earth; Sojourn; Beam

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Sango; Kaelin Ellis

VINYL: Marcus Alan Ward; Lola Cole; Darius Mullen

Thursday, May 3rd

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Grass is Dead

CENTER STAGE THEATER: Las Arpias

CITY WINERY: Riders in the Sky

DARWIN’S: Cody Matlock

THE EARL: Ben Trickey Band; Matthew Paul Butler; Moses Nash

EDDIE’S ATTIC: Besides Daniel; Corey Kilgannon; The Brazen Youth

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Strokin’; Palace Doctor (rooftop)

THE LOFT: Trouble

MASQUERADE: Helmet; Prong (Heaven); The Black Angels; Bayonne (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SOLIS TWO PORSCHE HOTEL: Brandon Crocker

STAR BAR: Rapture; Runnin’ Down a Dream; Freebird; Rolling Thunder

TERMINAL WEST: The Whigs; Tedo Stone

VINYL: Nicolay & the Hot at Nights

VISTA ROOM: Kurt Thomas Duo

Friday, May 4th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Star Wars Burlesque

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Clements & Craig

CENTRAL PARK: Jack White; David Byrne; Fleet Foxes; Courtney Barnett; Japandroids; Franz Ferdinand; Jimmy Eat World; The Black Angels; Rival Sons; The Brian Jonestown Massacre; Waxahatchee; Ezra Furman; The Frights; Lillie Mae; Marlon Williams; Rolling Blackouts Coastal Fever; The Ghost of Paul Revere; Welles; The War and Treaty; L.A. Witch. Repeat Repeat; Amasa Hines; Liz Brasher (12pm)

CITY WINERY: The Stranger

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Travis Meadows

DARWIN’S: The Rainmen

THE EARL: The Brian Jonestown Massacre

EDDIE’S ATTIC: Liz Longley; The Harmaleighs; Bonaventure Quartet

FAT MATT’S: The Wild Hares

GEORGIA THEATRE (Athens): Tune-Yards; My Brightest Diamond (theater); Easter Island; DJ Rell (rooftop)

HIGH MUSEUM: DJ EU

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Dirk Quinn Band

HUNT AUDITORIUM (Tifton): Clint Black

MASQUERADE: The Distillers; Broncho (Heaven); Circa Survive; The Sherlocks (Hell); The Frights; Teenage Witch (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Albert White

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Peter Case; Levi Lowrey; John Driskell Hopkins; Shawn Mullins

RED LIGHT CAFÉ: Jerry Farber

STAR BAR: Chrome-Plated Apostles; Hot Wives; The Trouble Obscene

TERMINAL WEST: Parquet Courts; Rolling Blackouts Coastal Fever

TILTED KILT: John Pritchett

TIN ROOF CANTINA: Macs of All Trades; Elements of Style; Jhelix

VARIETY PLAYHOUSE: The War on Drugs

VENKMAN’S: Broadway Duchess

VINYL: Kimberly Nichole

VISTA ROOM: Distractors

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Atlanta Soul Power

WOLF CREEK AMPHITHEATER: Gipsy Kings

Saturday, May 5th

529: Ganser; DiCaprio; Shouldies; Retconned; Lower Interiors

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Lazy Lightning

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Southern Outlaws

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Asylum

CENTRAL PARK: Queens of the Stone Age; The War on Drugs; Matt and Kim; Cake; Chicano Batman; Andrew W.K.; Manchester Orchestra; The Distillers; Jacob Banks; Parquet Courts; Circa Survive; Greta Van Fleet; Charly Bliss; Broncho; The Night Game; Bully; Mikky Ekko; Torres; Stop Light Observations; The Sherlocks; Sun Seeker; Teenage Wrist; Bayonne (12pm)

CITY WINERY: Herb Alpert & Lani Hall

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Cicada Rhythm

DARWIN’S: Randy Chapman

THE EARL: The Ghost of Paul Revere; Boy Named Banjo

EDDIE’S ATTIC: Lonnie Holley & Lee Bains III; The Sweet Remains

FAT MATT’S: Denise Kirkland

FORUM RIVER CENTER (Rome): Clint Black

THE FOUNDRY (Athens): DJ Biggz; DeeJay K.Liente

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Shuffle Junkies

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Villanova

THE LOFT: Chicano Batman

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): New Sensation; Rockforce

MASQUERADE: Melvins; All Souls (Heaven); Japandroids; L.A. Witch (Hell); Post Animal (Purgatory)

MATILDA’S ART & MUSIC (Alpharetta): Michelle Malone

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Tanya Tucker; Benton Blount

NORTHSIDE TAVERN: Grant Green Jr.

RED LIGHT CAFÉ: Mark Johnson; Paul Sponaugle; Joe M. Turner; Howie Marmer

STAR BAR: The Delusionaires; Woolly Bushmen; Bad Spell; DJ Jackie O

SWEETLAND AMPHITHEATRE (LaGrange): Nate Myers & Friends; The PR Experience

TABERNACLE: Young Dolph

TERMINAL WEST: Black Rebel Motorcycle Club; Pete International Airport

TIN ROOF CANTINA: Pistoltown

VARIETY PLAYHOUSE: Fleet Foxes

VENKMAN’S: Mausika Scales & the Common Ground Collective; Lady & the Champ

VINYL: Waxahatchee; Charly Bliss

VISTA ROOM: Harpdog Brown; The Casanovaz

WILD ADVENTURES (Valdosta): Frankie Ballard; Canaan Smith

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Brennan Johnson Band

Sunday, May 6th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Chloe Litton

CENTRAL PARK: The National; Tenacious D; The Voidz; Vance Joy; The Menzingers; Black Rebel Motorcycle Club; Nathanial Rateliff & the Night Sweats; Lord Huron; Basement; Parcels; All Time Low; Alvvays; Post Animal; Sir Sly; Alice Merton; Lukas Nelson & Promise of the Real; Tedo Stone; Frankie Rose; The Wild Reeds; Mt. Joy (12pm)

CITY WINERY: Rahsaan Patterson

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

DARWIN’S: Royal Johnson

THE EARL: Tav Falco & the Panther Burns; Shantih Shantih

EDDIE’S ATTIC: Radney Foster; Eddie Heinzelman; Blue Water Highway; Virginia Man

FAT MATT’S: Garrett Collins

FOX THEATRE: Todrick Hall

MASQUERADE: Emmure; Counterparts; King 810; Varials (Heaven); Bhad Bhabie; Asian Doll; DIP (Hell); Stuyedeyed; Fooligans; Open (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Gurufish; John Boy & Surround Sound; 1st & First

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Rising Appalachia; Dustin Thomas

Rolling Blackouts Coastal Fever photo by Warwick Baker.

