Get Out! April 9 – April 15

Monday, April 9th

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): American Brass Quintet (12:30pm); Tommy Emmanuel; Jayme Stone’s Folklife

CITY WINERY: The Baylor Project

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): The Band Camino; Wanderwild; Hill Elliott (theater); Albatross (rooftop)

THE LOFT: Kings Kaleidoscope; Propoganda

MASQUERADE: Stacked Like Pancakes; La Suegra; Crabhammer; Close Enough; School of Rock Atlanta House Band (Purgatory)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Murray Perahia

Tuesday, April 10th

40 WATT CLUB (Athens): Judah Friedlander

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CENTER STAGE THEATER: O.M.D.; GGOOLLDD

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): American Brass Quintet (12:30pm); Mike Block & Sandeep Das; Sam Reider & the Human Hands

CITY WINERY: Jimmy Vaughan & the Tilt-A-Whirl Band

EDDIE’S ATTIC: Kyle Cook; The Goodbye Girls

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Kevin Scott’s Tuesday Night Jam Session

FAT MATT’S: J.T. Speed

THE FOUNDRY (Athens): The Wailers; DJ Osmose; Zander

GEORGIA THEATRE (Athens): Check the Signs; The Novel Ideas (rooftop)

LUCAS THEATRE (Savannah): Rosanne Cash & John Leventhal

MASQUERADE: Dying Fetus; Thy Art is Murder; Enterprise Earth; Rivers of Nihil; Saction (Heaven); Moonwalks; Lo Dodana; Attic Fowler (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: Slim Wednesday; Kalu and the Electric Joint

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Brennan Johnson

Wednesday, April 11th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jucifer

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Alasdair Fraser & Natalie Haas; The Goodbye Girls

CITY WINERY: Tyrone Wells; Gabe Dixon

THE EARL: Pinkish Black; Blacksage; Dead Register

EDDIE’S ATTIC: Mike Farris & the Roseland Rhythm Revue; The Novel Ideas; Forlorn Strangers

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Isaac Eady Quartet

FAT MATT’S: Art Hollidays

GEORGIA THEATRE (Athens): She Returns from War; Jay Gonzalez (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Amanda Shires

MASQUERADE: Titus Andronicus; Rick Maguire (Hell); Madball; Cruel Hand; Pay to Cum; Threat Level (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: Brian Revels; Von Strantz & Native Land; The Hot Hearts

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Richard & Patrick

Thursday, April 12th

40 WATT CLUB (Athens): J Roddy Walston & the Business

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Lazy Lightning

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): The Goodbye Girls (12:30pm)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Open Mic

THE EARL: Nap Eyes; She-Devils

EDDIE’S ATTIC: Twisted Pine; Honeysuckle; Alasdair Fraser; Natalie Haas

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Michael Feinberg

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Front Country

THE HIGHLANDER: Mister Wilson; DJ Howiestein

GEORGIA THEATRE (Athens): Walden; The Vinyl Suns (theater); A.F.T.M. (rooftop)

LUCAS THEATRE (Savannah): Simon Shaheen & Firas Zreik; Mike Marshall & Jovino Santos Neto

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Danielle Nicole

MASQUERADE: The Acacia Strain; Left Behind; Downswing; Revenge Season; Six (Hell); Mickey Factz; Alfred Banks; Paid in Amerikkka; Typical Div; Jo$e Rivera (Purgatory)

PATTERSON GREEN (Emory): Emory Jazz Ensembles

RED LIGHT CAFÉ: BadAsh Allstar Team

SHIPS OF THE SEA (Savannah): North Mississippi Allstars

STAR BAR: Burning Itch

SWAYZE’S: Saliva; Undead Viking Mafia; Remnants of Hope

SYMPHONY HALL: ASO; Christian Arming; Conrad Tao

TERMINAL WEST: Yo La Tengo

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Yekwon Sunwoo

VARIETY PLAYHOUSE: The Oh Hellos; Faye Webster

VENKMAN’S: Greg, Bencoo & Monkey

Friday, April 13th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Trae Pierce & T-Stone

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Boot Hill

BUCKHEAD THEATRE: Randy Rainbox

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Kristin Tinsley Duo

CITY WINERY: Candlebox Acoustic Duo

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Antigone Rising

THE EARL: The Weeks; Blank Range

EDDIE’S ATTIC: Jared & Amber; Reex Husman; The Weather Station

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Dusty Bottoms

FAT MATT’S: Little G. Weevil

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: Zale

FOX THEATRE: Alabama

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): The Commodores; Bogey & the Viceroy

GEORGIA THEATRE (Athens): Yacht Rock Revue (theater); Reverend Connor Tribble (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Susto

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Swim in the Wind; Exit 27

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): Tom Bratton

THE LOFT: Jukebox the Ghost; The Greeting Committee

LUCAS THEATRE (Savannah): Rhiannon Giddens

MASQUERADE: Dumbfoundead; Year of the Ox; Nafla; Isaac Flame; DJ ZO (Heaven); Emo Nite (Hell)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Sail On

RED LIGHT CAFÉ: The Rainmen

ROME CITY BREWING CO. (Rome): Yacht Rock Schooner

SHIPS OF THE SEA (Savannah): Septeto Santiaguero

STAR BAR: Scott Yoder; Howardian; Shantih Shantih

TABERNACLE: Bush

TERMINAL WEST: Desert Dwellers; Bogtrotter; Stratusphere

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends

VARIETY PLAYHOUSE: Dirty Guv’nahs

THE VELVET NOTE (Alpharetta): Michael Feinberg

VENKMAN’S: Atlanta Funk Society

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Brennan Burns

Saturday, April 14th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Scott Haggard Band

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Hippies

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Shyanne

CENTER STAGE THEATER: Suicide Girls Burlesque

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Jovino Santos Neto (12:30pm); Classical Broadway

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Texas KGB

DECATUR SQUARE: The Lone Bellow; The Jayhawks; Amanda Shires; Parker Milsap; Dwayne Shivers (4pm)

THE EARL: Straw Polly; Cadillac Jones

EDDIE’S ATTIC: Antigone Rising; Sirens of South Austin

FAT MATT’S: Little Joey’s Jumpin’ Jive

FOX THEATRE: Alabama

GEORGIA THEATRE (Athens): Susto; Neighbor Lady (theater)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Jon Langston

THE HIGHLANDER: Order of the Owl; Degradations; Dead Oath; DJ Bruce Combs; DJ Action Jackson

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Hot Rod Walt & the Psycho Devilles

LAND OF A THOUSAND HILLS COFFEE (Roswell): David Bean

MASQUERADE: Lil Wop feat. CHXPO (Hell); Sect; Eliminate Earth; Iron Mob; Strawberry Reproduction (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Lee Greenwood; Bonner Black

RAY CHARLES PERFORMING ARTS CENTER (Morehouse): Dara Carter

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Damien McGinty

RED LIGHT CAFÉ: West Evans; Mark Johnson; Arthur Atsma

SCHWARTZ CENTER (Emory): Vega String Quartet; Elizabeth Fayette & William Ransom; Robert Spano & Elena Cholakova

STAR BAR: Andrea Colburn & Mud Mosely; Wonky Tonk

SYMPHONY HALL: ASO; Christian Arming; Conrad Tao

TERMINAL WEST: Steve Moakler; Corey Kent White

TIN ROOF CANTINA: Big E and the Smalls

TRUSTEES GARDEN (Savannah): Tedeschi Trucks Band; Jason Isbell & the 400 Unit; Marc Broussard; Gillian Welch; Sammy Miller & the Congregation; Betsayda Machado & Parranda El Clavo; Daniel Hope & Mike Marshall; Brent Cobb; Julian Lage, Moira Smiley & Mike Block; Brett Dennen; Mipso; Velvet Caravan w/ Jessica Ann Best; Septeto Santiaguero (12pm)

VARIETY PLAYHOUSE: Eden; Vérité

THE VELVET NOTE (Alpharetta): Michael Feinberg

VENKMAN’S: New Sensation

WILD ADVENTURES (Valdosta): Amy Grant

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): The Geeks

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Members Only

Sunday, April 15th

CHAIRS (East Point): Michael Feinberg

CITY WINERY: Loudon Wainwright III

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Kelli Johnson

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Quinn Masonry Trio (4pm)

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

FOX THEATRE: Alabama

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cold Draft Beer

MASQUERADE: Red; Lacey Sturm; Righteous Vendetta (Heaven); Final Drive; Tombstone Blue; Thousand Pound Pig; Rigorism; Hollow Sky; All is Lost; Widow Sun (Hell); The Twotakes; Next Year’s End; The Sunsets; Twin Birds (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Anish Shah

THE ROXY: The Decemberists

SCHWARTZ CENTER (Emory): Murray Perahia

TERMINAL WEST: Mipso; Tom Brosseau

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue

