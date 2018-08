Get Out! August 20 – August 26

Monday, August 20th

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

GEORGIA THEATRE (Athens): Kendall Street Company (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Craigzlist Punks; Play Center; Blackcat Adventure Squad (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VISTA ROOM: Emerald Empire Band

Tuesday, August 21st

529: High Command; Dead Oath; Malefic; Guillotine

CITY WINERY: Gangstagrass

EDDIE’S ATTIC: Ivory Layne; Eli Ensor; Jack Schneider

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Grassland

GEORGIA THEATRE (Athens): The Band Camino (theater); Wonderland Rangers (rooftop)

JAVA MONKEY: The Retrovales

MASQUERADE: Keep Flying; Centerfolds; Turf Wars; After Apollo; We Wear the Mask (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Indigo Innuendo; Phantom Phunk; The Sagas (upstairs); Joseph Neville; Dan Adams Band; Nick Walker Wil (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Chelsea Shag; Frederick the Younger

Wednesday, August 22nd

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Jeff Beck; Paul Rogers; Ann Wilson

CITY WINERY: Smalltown Pets

THE EARL: Great Peacock; Kalen Nash

EDDIE’S ATTIC: Dylan Gardner; Anita Aysola

GEORGIA THEATRE (Athens): Michael Coast; Jay Gonzales (rooftop)

MASQUERADE: Emery; Oh, Sleeper; Limps; Rough Start (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Johnny Roquemore; Mike Aiken; Candy Fernaux; Brian Perry

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Katelynn Brock; Zoe Child; AM Rodriguez (upstairs); Sebastian Francis; Skyler Reed; Kenneth Hill; Lando Ameen (downstairs)

STAR BAR: Cure My Enemy; The Dround Hounds; Nobody’s Darlings

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, August 23rd

AISLE 5: Clairo; Garren Sean

CITY WINERY: Jesse Colin Young

CLERMONT LOUNGE: Andrea Colburn & Mud Moseley; Jack’s River Band; The Outlaw Women

THE EARL: Monolord; Order of the Owl; Dead Now

EDDIE’S ATTIC: Besides Daniel; Jonathan Peyton; The Brook & the Bluff; Michael Coast

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Norma Rae Band; Broken String Band (rooftop)

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

MASQUERADE: Yung Bans (Hell); Barely Civil; Heart to Gold; A Wild Frontier; Always Always (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Hudson Moore; Kyle Clark; Ryan Calhoun (upstairs); Early Favorites; Brewery Road; Peter Searcy & the Good Night Noises (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Michael Magno

STAR BAR: The Sleepers; Small Reactions; Twin Studies

TERMINAL WEST: Adron; Pip the Pansy

VENKMAN’S: Questionable at Best

VINYL: The Dip

Friday, August 24th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Free Lance Ruckus

CITY WINERY: Ben Nichols; Cedric Burnside

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Sarah Peacock

DRUNKEN UNICORN: Kool Keith

THE EARL: Holy+Gold; Sunndrug; Palaces; MTN ISL

EDDIE’S ATTIC: The Travelin’ McCourys

FAT MATT’S: The Groove Rockets

THE FOUNDRY (Athens): Sons of Sailors

GEORGIA THEATRE (Athens): Family and Friends (theater); DJ Dream Dog (rooftop)

THE HIGHLANDER: Elzig; The Casket Creatures; Rotten Stitches

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Atlas Road Crew

THE LOFT: Chloe X Halle

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Brian Moote

MASQUERADE: Yngwie Malmsteen (Heaven); Black Stone Cherry (Hell); Tiny Stills; Get Married (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns with Beverly “Guitar” Watson

POUR.KITCHEN + BAR: Sam August

RAY’S ON THE RIVER: Chassity Rae Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck Cannon; Kate Coleman

RED LIGHT CAFÉ: Cheer! & Friends

SMITH’S OLDE BAR: Fozzy; The Stir (upstairs); Resident One; The Carolyn; The Canines; Fairshake (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Reddie Stewart

TERMINAL WEST: ATL Collective

TILTED KILT: Jacob Brown

TIN ROOF CANTINA: Identikit; Spurge; Groove Mouse

VARIETY PLAYHOUSE: Whitey Morgan

VERIZON AMPHITHEATRE: Needtobreathe; Johnnyswim; Billy Raffoul

Saturday, August 25th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Far From Over

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Medicine Man

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Denny Laine; Jeff Carlisi; Peter Beckett; Elliot Lurie; Albert Bouchard; Yacht Rock Revue

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Texas KGB

THE EARL: PJ in PJs

EDDIE’S ATTIC: AJ Ghent; Delta Moon

FAT MATT’S: The Wild Hares

THE FOUNDRY (Athens): 70s vs. 80s Lip Sync Battle

GEORGIA THEATRE (Athens): The Tuten Brothers; Jester; Reid Haughton (theater); Matthew McNeal; Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Loose Shoes

THE HIGHLANDER: Buck Swifty; Die 985; DDC; The Sideburners; Degradation; Dale Jepsen and the Nighthawks

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Universal Sigh

JAVA MONKEY: Violin Fun

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Electric Avenue

MASQUERADE: Sound Culture; Kaya’s Embrace; Rhythm Earth; Hypothetical; The Instructors; Blackberry Breeze (Hell); Halcyon Way; Theocracy; Paladin; Rigorism; Scorched Moon (Purgatory)

MERCEDES-BENZ STADIUM: Beyoncé; Jay-Z

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns; Bill Sheffield

RAY’S ON THE RIVER: Ansley Stewart Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Forever Abbey Road

RED LIGHT CAFÉ: Dave Bosman; Morgan Bosman

SMITH’S OLDE BAR: The Holly Street Band; Jeremy Wayne Dean; The Matthew Rhodes Experience; Bucky Lastard; Bottle of Smoke; An Archaic Agenda (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Gladius

STAR BAR: The Woggles; Barrence Whitfield & the Savages; Bad Spell; DJ Vikki V

TABERNACLE: Hasan Minhaj

TIN ROOF CANTINA: Pistoltown

VARIETY PLAYHOUSE:Dead Affect; Interstellar Echoes

VINYL: Cimorelli

Sunday, August 26th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Men in Blues

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Rick Springfield; Loverboy; Greg Kihn; Tommy Tutone

CITY WINERY: Candi Staton

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Ben Danaher

EDDIE’S ATTIC: Filmore; Madison Parks

FAT MATT’S: Little G. Weevil

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: Sink the Ship; New Challenger; As Animals Eat My Insides; Meet Me at the Altar (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: Floe; Cza Kalu; Tarvis Devon (upstairs)

