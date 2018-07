Get Out! August 6 – August 12

Monday, August 6th

CITY WINERY: Natasha Brown

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

JAVA MONKEY: Open Mic

MASQUERADE: Julien-K; Sarah and the Safe Word; Private Pageant; Troubled Teeth (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Mike Rizzi & the Strong Personalities (upstairs); Soda City Riot; Diplocrats; Lethal Tender; Lone Deaf Pig-Dog (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, August 7th

CENTER STAGE THEATER: Jeremih; Teyana Taylor; DaniLeigh

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Stone Temple Pilots; Bush; The Cult

CITY WINERY: Syleena Johnson

EDDIE’S ATTIC: Andrew Combs

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Wieuca; Kxng Blanco

MASQUERADE: The Human Circuit; The Twotakes; Sweetbay; Cloudland (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Close Enough; Rosa Asphyxia; Studhorses (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Kina Grannis; Imaginary Future

Wednesday, August 8th

529: Dreadnought; Old Thrones; Gnomonaut; Moonshield

BUCKHEAD THEATRE: Us the Duo

CITY WINERY: Tortured Soul

EDDIE’S ATTIC: Mishka

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzales (rooftop)

LITTLE KINGS (Athens): Elf Power; The Essex Green; Joe Jack Talcum; Rat Fancy; Marshmallow Coast; Dopeknife; Air-Sea Dolphin; A Certain Smile; StarTropics; Big Baby; Michael Potter

MASQUERADE: Attila; Suicide Silence; Volumes; Rings of Saturn; Spite; Cross Your Fingers (Heaven); World War Me; Alteras; Heartless Romantic; Honest Goodbye (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Daniel “Mudcat” Dudeck

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Bradford Loomis; Garrett Moore

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Strange Avenues; Warsaw Clininc; Solar Lunartic

STAR BAR: Champagne Supernova; Jeffrey Butzer & the Bicycle Eaters

SYMPHONY HALL: Kenny Wayne Shepherd Band; Beth Hart Band

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VENKMAN’S: Unknown Lyric

Thursday, August 9th

CENTER STAGE THEATER: Ella Mai

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Dwight Yoakam; Lucinda Williams; Steve Earle

CITY WINERY: Sam Bush; Danny Burns

THE EARL: Black Tusk; White Nails; Dayglo Mourning

EDDIE’S ATTIC: Tyler Lyle; Joshua Fletcher

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Guided by Voices; David Barbe; Ampline; Antlered Aunt Lord; Buxton (theater); The Love Language; Moon Racer (rooftop)

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

JAVA MONKEY: Mark Karell & Michael Zimmerman

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Nightrain

MASQUERADE: Bombo Estero (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: RIVVRS; Paul McDonald; Georgia Flood (upstairs); Adam Klein; Suspended Animation; Todd Prusin Experience (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Marty Manous

STAR BAR: The Stoplight Roses; Hyperspace; The Skylarks

TERMINAL WEST: Particle; Potch

VINYL: Shaun Rose; Rae; Killumantii

Friday, August 10th

40 WATT CLUB (Athens): DJ Mark Bell

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Tem Trio

CHAMBLEE CITY PARK: Gin Blossoms

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Gladys Knight; The O’Jays

CITY WINERY: The Alarm

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Christina Christian & Brian Revels

DRUNKEN UNICORN: Entertainment; Planning for Burial; Bataille; Malevich

THE EARL: The Love Language; Moon Racer; The Good Graces

EDDIE’S ATTIC: Chinua Hawk

FAT MATT’S: Big C

THE FOUNDRY (Athens): Holman Autry Band; Eastville Belle

GEORGIA THEATRE (Athens): Ex Hex; His Name is Alive; Dean Wareham; Oh-OK; Flasher; Wesdaruler; Pohgoh (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Hot Rod Walt & the Psycho Devilles

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Slayer; Lamb of God; Anthrax; Testament; Napalm Death

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Greener Daze; Adam Wakefield; Sonia Leigh

MASQUERADE: Emo Nite (Hell); Creekboys; Ehiorobo; 770; Jozzrad; Zaia (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk

POUR.KITCHEN + BAR: Gareth Asher

RAY’S ON THE RIVER: Will Scruggs Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Sail On

RED LIGHT CAFÉ: Kittens Slay Dragons; Total Babe

SMITH’S OLDE BAR: All the Locals; Kilroy Kobra; Arc & Stones (upstairs); Get Those Nerds; After Apollo; American Boyfriend; Cardiac Half; Keeping Composure; Pinky Doodle Poodle; Honest Goodbye (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Gordon Vernick Duo

STAR BAR: Cave of Swimmers; Zruda; Hot Ram; Ssurround Ssound

TABERNACLE: Dave Chappelle; Jon Stewart

TILTED KILT: Steve Queisser

VARIETY PLAYHOUSE: Amanda Shires; Cory Branan

VENKMAN’S: Rezer; Malachi Mills

VINYL: Rotey; Mike Parker

WOLF CREEK AMPHITHEATRE: Boney James

Saturday, August 11th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Swain and the Highway Souls

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Asylum

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jennifer Daniels

THE EARL: JesusHoney; Secret Shame; Picture One

EDDIE’S ATTIC: Griffin House

FAT MATT’S: Rough Draft

THE FOUNDRY (Athens): Abbey Road Live!

GEORGIA THEATRE (Athens): The Mummies; Man or Astro-Man? Eureka California; Linqua Franqa; Izzy True; Ganser; Elekibass (theater)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Radio ’80s

THE HIGHLANDER: Hembree & the Satan Sisters; The Sawedoffs; Go-Nowheres; Freakshow Sinema

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Selwyn Birchwood Band

JAVA MONKEY: Harrison Brown

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): KISS Army; Head Games

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Oak Ridge Boys; Bank of Gold

NORTHSIDE TAVERN: Dr. Dixon & Stoney Brooks; Nathan Nelson

RAY’S ON THE RIVER: Tyrone Jackson Trio ft. Karla Harris

RED LIGHT CAFÉ: Queerly Beloved Revue

SMITH’S OLDE BAR: Tuten Brothers; Jester; Hill Elliot (upstairs); Bedlam; Paper Walls; Tyler Lee Frush; Suburban Angst (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Willie Zavino Trio

STAR BAR: New Bedlam; Spray Tan; A.T.I.W.; 10 Hit Combo

SUWANEE TOWN CENTER PARK: Gin Blossoms

SYMPHONY HALL: David Cross

TABERNACLE: Dave Chappelle; Jon Stewart

TERMINAL WEST: Voodoo Visionary; Hedonistas; Tallboys

TIN ROOF CANTINA: The Plush Tones

VARIETY PLAYHOUSE: Ivy Queen A. Chal; Los Rakas; Nino Augustine; Riobamba; Uproot Andy; DJ EU; Xavier Blk

VENKMAN’S: Primal Rage; Deni

VERIZON AMPHITHEATRE: Dierks Bentley; Brothers Osborne; Lanco

VINYL: Austin Coleman; Emmy Law; Michael Westbrook

VISTA ROOM: Crushed Velvet

WILD ADVENTURES (Valdosta): Skillet

Sunday, August 12th

BUCKHEAD THEATRE: Tory Lanez

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Darlington Road

CITY WINERY: Doria Roberts

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Emi Sunshine

EDDIE’S ATTIC: MPG

FAT MATT’S: Little G. Weevil

THE FOUNDRY (Athens): J. Henry

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

THE LOFT: Daisy Marquez

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Color Show; Pop Goes Rock; Rock 101; Rookies

MASQUERADE: The Pink Spiders; Neaptide; Stone Monkee; Benzene (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Eddie Tigner Birthday Bash

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Arpenik

RED LIGHT CAFÉ: Lateral Blue; Control Burn; Logan Magness

SMITH’S OLDE BAR: Pickxen; Kasondra Rose; INAMtribe (upstairs)

TABERNACLE: Dave Chappelle; Jon Stewart

TERMINAL WEST: Cuco; The Marias; Yukons; Bitter

VARIETY PLAYHOUSE: Doug Loves Movies

VERIZON AMPHITHEATRE: Five Finger Death Punch; Breaking Benjamin

0