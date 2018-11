Get Out! December 3 – December 9

Monday, December 3rd

CITY WINERY: Julie Dexter

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FAT MATT’S: Pork Bellys

SMITH’S OLDE BAR: Lee Dewyze; Frank Viele (upstairs); Youngest; Stars Like Arrows; Motherborg (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VARIETY PLAYHOUSE: Kurt Vile and the Violators; Jessica Pratt

Tuesday, December 4th

CITY WINERY: Warren G

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): Flowkestra

EDDIE’S ATTIC: Erin Alvey

FAT MATT’S: Johnny Cash Now

GEORGIA THEATRE (Athens): Cannibal Corpse; Hate Eternal; Harms Way; Guillotine

MASQUERADE: The Wrecks; Badflower; Deal Casino (Purgatory)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

SYMPHONY HALL: Martina McBride; ASO

VARIETY PLAYHOUSE: Robert Cray Band

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, December 5th

AISLE 5: Claudio Simonetti’s Goblin

CENTER STAGE THEATER: Celeste Barber

CITY WINERY: OkCello

DRUNKEN UNICORN: The Helio Sequence

EDDIE’S ATTIC: The Talbott Brothers

FAT MATT’S: The Wild Hares

THE FOUNDRY (Athens): Daniel Hutchens; Dodd Ferrelle; Fester Hagood; Josh Perkins; Mark Wilmot; Mike Flynn; Austin Greene

GEORGIA THEATRE (Athens): Post Animal; Illiterate Light

MASQUERADE: Smile Empty Soul; Co-Op; The Mendenhall Experiment; Sojurn; 4 Daze Dead (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Sight of Theia; Fury in Few; Visc (downstairs)

STAR BAR: Honky-Tonk Karaoke w/ Andrea & Mud

SYMPHONY HALL: Leslie Odom, Jr.; ASO

TERMINAL WEST: Why?; Lala Lala

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Sleep; Weather Warlock

VINYL: Convictions; Michael Westbrook

Thursday, December 6th

BUCKHEAD THEATRE: LANCO; Travis Denning

CENTER STAGE THEATER: Robert Glasper; Kam Corvet

CITY WINERY: Stephen Kellogg

THE EARL: Dang Dang Dang; Tag Team; Ben Trickey Band

EDDIE’S ATTIC: Michelle Malone & the Hot Toddies Cool Yule Trio; Brian Fuller; Dylan Marlowe; Brendan Roberts

FAT MATT’S: Chickenshack

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Jacob Bryant & Chris Weaver

MASQUERADE: Every Time I Die; Turnstile; Angel Du$t; Vein (Heaven); Bun B; Starlito (Hell)

SMITH’S OLDE BAR: Jordy Searcy; Corey Kilgannon; Oh Jeremiah (upstairs); Stephen Simmons; Dan Call; Johnny Hayes & the Loveseats (downstairs)

STAR BAR: Fox Grin; Mammabear; Fantomen; Jonny & the Jumpmen

TABERNACLE: Thievery Corporation

TERMINAL WEST: Tyler Childers; T. Hardy Morris

VARIETY PLAYHOUSE: Sleep; Weather Warlock

VENKMAN’S: Forever ’78

Friday, December 7th

AISLE 5: Flint Eastwood

ATLANTA COLISEUM (Duluth): Anuel

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Teem Trio

BUCKHEAD THEATRE: moe.

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Hughes Taylor Band

THE EARL: Doe Paoro; Kibi James

EDDIE’S ATTIC: Sonia Leigh; Parker Millsap

FAT MATT’S: Little G Weevil

THE FOUNDRY (Athens): Creston Maxey Band; Holman Autry Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Reverend Tribble; Check the Signs

HIGH MUSEUM: Okorie Johnson

THE HIGHLANDER: Overall; Control the Devastator; The Abomindable Beard; Lost at Last; Faith in Ruin

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Hot Rod Walt & the Psycho Devilles

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): ABBA Revisited

MASQUERADE: Leftover Crack; Negative Approach; Crazy & the Brains (Heaven); The Garden; Le1f; Machine Girl (Hell); Locals Only; Young Culture (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): David Phelps

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Robin Bullock; Sue Richards

RED LIGHT CAFÉ: Luxotica Lounge Cabaret

SMITH’S OLDE BAR: JD Simo; Ides of June; Rare Birds (upstairs); Michael C. Smith; Papa Jack Couch (downstairs)

STAR BAR: Resident One; The Canines; The Carolyn; Shoegazers; Another Year Unknown

STATE FARM ARENA: Boyz II Men

SYMPHONY HALL: Celtic Thunder

VARIETY PLAYHOUSE: Tyler Childers

VENKMAN’S: Nameless Nameless

VINYL: Next Town Down

Saturday, December 8th

529: Homeboy Sandman; Edan

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Swain & the Highway Souls

BUCKHEAD THEATRE: moe.

CITY WINERY: Kenny Latimore

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Betsy Franck

THE EARL: Sarah and the Safe Word; Blood on the Harp; Maggie Valley

EDDIE’S ATTIC: Jacks River Band; Charlie Mars

FAT MATT’S: Sweet N’ Salty

GEORGIA THEATRE (Athens): Eric Gales; Traverse Brothership

THE HIGHLANDER: Thousand Pound Pig; Challenger Deep; Manhack; Shryne; Degradations

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): South Hill Banks

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): Trans-Siberian Orchestra

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Head Games

MASQUERADE: The Regrettes; Welles; Micky James (Hell); Broncho; Yip Deceiver; Glove (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): David Phelps

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Andy Offut Irwin; Pierce Pettis; The Night Travelers

RED LIGHT CAFÉ: Fandom Nerdlesque

ROXY: Lauren Daigle; The War and Treaty

SERENBE INN (Serenbe): AJ Ghent Band

SMITH’S OLDE BAR: doublewide; Julie Gribble (upstairs); Colin Wright; Benzene; Sunset District; Against the Fold (downstairs)

STAR BAR: K. Michelle DuBois; Tigers & Monkeys; DJ Full Metal Mustache

TIN ROOF CANTINA: Somerset Sounds

VARIETY PLAYHOUSE: The Whiskey Gentry

VINYL: Vista Kicks; Paul McDonald; Everyday Dogs

Sunday, December 9th

CITY WINERY: JJ Grey

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Wyatt Espalin

EDDIE’S ATTIC: John Burke

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

MASQUERADE: The Devil Wears Prada; Fit for a King; ’68 (Heaven); Plattenbau; Open; Illegal Drugs; Michaelsoft (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Small Town Poets; The Choir; Maggie Schneider (upstairs)

TABERNACLE: Jorja Smith

TERMINAL WEST: J.D. McPherson; Eddie Angel’s Guitar Party

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Steven Wilson

