Get Out! January 21 – January 27

Monday, January 21st

THE EARL: U.S. Bombs; Total Chaos

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

MASQUERADE: Coalition DJs (Hell); Polyenso; Sea Cycles; Millennium Youth; Fr33dback (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, January 22nd

COBB ENERGY CENTRE: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

THE EARL: Laura Gibson; Takenobu

EDDIE’S ATTIC: Sarah Potenza

GEORGIA THEATRE (Athens): Karl Denson’s Tiny Universe; Southern Avenue

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Ukulele Russ & His One Man Frontier Band

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: Marbin (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

Wednesday, January 23rd

AISLE 5: Drama

BUCKHEAD THEATRE: 12th Planet

CITY WINERY: Jane Monheit

EDDIE’S ATTIC: Stout

THE FOUNDRY (Athens): Marbin

MASQUERADE: Lullwater; Rendered Heartless; The Twotakes; Stone Monkee (Hell); Lincoln Durham; Ghost Moths (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: Honky-Tonk Karaoke w/ Andrea & Mud

TERMINAL WEST: Amen Dunes

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, January 24th

CITY WINERY: Shawn Colvin

CLERMONT LOUNGE: Rod Hamdallah; The Tenders; Black Cat Rising

COBB ENERGY CENTRE: Chinese Acrobats of Hebei

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Open Mic

EDDIE’S ATTIC: Pat Reedy; Andrea & Mud; Pat Byrne

THE FOUNDRY (Athens): Georgia Jazz Educators Jam

GEORGIA THEATRE (Athens): Zoso; Gimme Hendrix

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Marbin

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Jake La Botz (downstairs)

STAR BAR: The Warsaw Clinic; Wet Jeans; Post Hunk; Fine Lines

TERMINAL WEST: Ripe; The Brook & the Bluff

VARIETY PLAYHOUSE: Crash Test Dummies

VINYL: Magic Beans; Kitchen Dwellers

Friday, January 25th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Garret Collins Project

CITY WINERY: Jeff Bradshaw & Friends; Glenn Lewis; N’DAMBI

DRUNKEN UNICORN: Camp Howard; Dinner Time; World Map

THE EARL: Liz Cooper & the Stampede

EDDIE’S ATTIC: Caroline Herring

GEORGIA THEATRE (Athens): Morgan Wallen

THE HIGHLANDER: Deathcrown; Rigorism; Murder Van

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): DT3

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): Cher

THE LOFT: Pop Evil; Don Jamieson; Savage After Midnight

MASQUERADE: That 1 Guy (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Rib Shack Lady w/ the Atlanta Horns

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Beth Wood; Sarah Siskind

RED LIGHT CAFÉ: Emrah Kotan

SMITH’S OLDE BAR: Blank 281; Suker Punch; Flannel Nation (upstairs); Jimmy Gnecco; LEEDS; Hannah Gernand (downstairs)

STAR BAR: Wash; Paralyzer; Kongokai; Femur; Death Domain

SYMPHONY HALL: Jim Brickman; ASO

TABERNACLE: Young Dolph

TERMINAL WEST: Karl Denson’s Tiny Universe

TIN ROOF CANTINA: Bird City Revolutionaries

VARIETY PLAYHOUSE: Zoso

VENKMAN’S: Shooter Jennings

Saturday, January 26th

529: Clashnista; Straw Polly

AISLE 5: El Ten Eleven

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Kool Change

CENTER STAGE THEATER: Lettuce

CITY WINERY: Peabo Bryson

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Monroe Crossing

DRUNKEN UNICORN: Grails; Helen Money; Day Old Man; Deth Plain

THE EARL: Still Woozy; Dreamer Boy

EDDIE’S ATTIC: Matt Mayes

GEORGIA THEATRE (Athens): AFTM

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Little Bird

JEKYLL BREWING (Alpharetta): Hair of the Dog

THE LOFT: Light Skin Keisha; Justina Valentine

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Terri Clark; Benton Blount

NORTHSIDE TAVERN: The Rib Shack Lady w/ the Atlanta Horns; Bill Sheffield

NOWHERE BAR (Athens): Liz Cooper & the Stampede; New Madrid

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Randall Bramblett Band

RED LIGHT CAFÉ: The Moonlighters Jazz Band

ROXY: Bring Me the Horizon; Thrice; Fever 333

SMITH’S OLDE BAR: Goat Rodeo (upstairs); The Head; Chloe Kay; The Sunsets (downstairs)

STAR BAR: Sniper 66; DDC; The Hanging Judge; The Rotten Stitches; The Breaks; Random Conflict

TERMINAL WEST: Koe Wetzel

TIN ROOF CANTINA: Strange Truth

VARIETY PLAYHOUSE: Zoso

VENKMAN’S: The REMakes; Time Warp Orchestra

Sunday, January 27th

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): MELODIME

THE EARL: Tag Team Goes to Hawaii; W8ing4UFOs (2pm)

EDDIE’S ATTIC: Scott Mulvahill; Heath Sander; Zane Williams

JOHN HUNT AUDITORIUM (Tifton): The Beach Boys

MASQUERADE: Joyce Manor; Jeff Rosenstock; Remember Sports (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: Cardiac Half; Ryan Tharp; LurkLuciano (downstairs)

SYMPHONY HALL: MattyB; The Haschak Sisters

TERMINAL WEST: Alex Cameron & Roy Molloy

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

