Get Out! July 16 – July 22

Monday, July 16th

THE EARL: Spindrift; Jesika von Rabbit; Sash the Bash; Where.Are.We

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Jenny Lewis; The Cactus Blossoms (theater); The Donkeys (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic

MASQUERADE: I, Within; If All Else Fails; Ghost of Evergreen; Avail the Lost; Sleeping Bear (Hell); Petal; Camp Cope; Sidney Gish (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Joshua Stephen Ward; Board of Trustees; Running on Walls (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, July 17th

CITY WINERY: Anna & Elizaberth

DARWIN’S: Chris Duarte Band

THE EARL: Go Fever; Rod Hamdallah

EDDIE’S ATTIC: Pony Bradshaw; Michelle Malone & the Hot Toddies; The John Driskell Hopkins Band

FAT MATT’S: J.T. Speed

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Matt Brantley Band

MASQUERADE: Now, Now; WENS (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Dogs of Verona; Entertainment (upstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

SYMPHONY HALL: Animal Collective; Lonnie Holley

VARIETY PLAYHOUSE: Sleeping With Sirens; The Rocket Summer; Kulick

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, July 18th

CITY WINERY: Miki Howard

DRUNKEN UNICORN: Summer Salt; Hot Flash Heat Wave; The Symposium

THE EARL: Dylan Carlson

EDDIE’S ATTIC: C.J. Reid; Jack Couch; Lexi Street

FAT MATT’S: Art Holliday

THE FOUNDRY (Athens): Marty Winkler; Claire Campbell; Kate Morrissey

GEORGIA THEATRE (Athens): Sunny South Blues Band; Grüt; Night Fever (rooftop)

MASQUERADE: Karina Garcia; Wengie; Natalies Outlet (Heaven); Deafheaven; Drab Majesty; Uniform (Hell); I Set My Friends on Fire; Annisokay; The Funeral Portrait; The Callous Daoboys; Shot Down South (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck McDowell; Alan Rhody; John Carlson; Ben Friedman

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Anthony Amorim; Parrotfish; Callaway Martin (upstairs); Blackberry Breeze; Kayas Embrace (downstairs)

STAR BAR: The Memphis Murder Men; We Want Blood

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, July 19th

CENTER STAGE THEATER: La Santa Cecilia

CITY WINERY: Michael Zaib

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

EDDIE’S ATTIC: Angie Aparo; Katie Ruvane

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Kerchief; Carla Le Fever & the Rays; Stoni Taylor (rooftop)

MASQUERADE: The Get Up Kids; Racquet Club; Ageist (Hell); Lauren Sanderson (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Bad Ash Allstar Team

SMITH’S OLDE BAR: Maya Neiada; T. Smith (upstairs); Mike Fiorello; Jake Decker; The Highbeams (downstairs)

STAR BAR: Wonky Tonk

VENKMAN’S: Street Fighting Band

VINYL: Consider the Source; Machine Kid

Friday, July 20th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Ground Hum

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Clements & Craig

CENTER STAGE THEATER: Freddie McGregor

CITY WINERY: Marcus Johnson; Kathy Kosins

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Matthew Hoyle & Tyler Sloan

DARWIN’S: Johnny Burgin Band

DRUNKEN UNICORN: Ramallah; Cruel Hand; Living in Fear

THE EARL: Valkyrie; Metal McDonald

EDDIE’S ATTIC: Angie Aparo; Molly Elizabeth; Nathan Angelo; Bryce Merritt

FAT MATT’S: Hermon Hitson

THE FOUNDRY (Athens): Sensational Sounds of Motown

GEORGIA THEATRE (Athens): Shaman’s Harvest; Blacktop Mojo (theater); Gimme Hendrix (rooftop)

HIGH MUSEUM: Joe Gransden Big Band

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): In Business

MASQUERADE: Hunter & Brandon Roland Pop Up Meet & Greet (Hell); Strawberry Girls; Night Versus; Andres; Satyr; Champagne Colored Cars (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Wasted Potential Brass Band

RAY’S ON THE RIVER: Will Scruggs Trio

RED LIGHT CAFÉ: Danny Whitson; Mike Fuller; Gusto

SMITH’S OLDE BAR: Dead Affect (upstairs); Travelin’ Kine; Deadwin; Chris Stalcup & the Grange; Kevin Cheek; AJ Gills (downstairs)

STAR BAR: The Thrillbillys; Sash the Bash; The Crush

TERMINAL WEST: Shannon & the Clams; Paint Fumes

TIN ROOF CANTINA: Lanes; Nobody’s Darlings

VINYL: Rusty Cage; Stone Tribute Pilots

Saturday, July 21st

ART FARM (Serenbe): Eliot Bronson

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Swain & the Highway Souls

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): 3 Left Standing

CENTER STAGE THEATER: Ring of Honor

CITY WINERY: Tribute

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jonathan Byrd & the Pickup Cowboys

DARWIN’S: Josh Garrett Band

THE EARL: The Rock*A*Teens; FLAP

EDDIE’S ATTIC: Rudy Currence; Joe Pug

FAT MATT’S: Rockin’ Johnny Burgin

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Georgia Grass; Chambless & Muse

THE FOUNDRY (Athens): Grains of Sand

GEORGIA THEATRE (Athens): Departure (theater); Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Denim Arcade

THE HIGHLANDER: The Aggravated; Skeptic?; Rotten Stitches; Eliminate Earth

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Tesheva; The Woofs

JAVA MONKEY: Annabella Bleclic

MASQUERADE: Danny Duncan (Heaven); Mourn; Chastity; Princess (Hell); Fanstastic Negrito; Hank & Cupcakes (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): The Collingsworth Family

MONROE COUNTY FINE ARTS CENTER (Forsyth): Otis Redding III; T. Graham Brown; Artis & Aris Johnson

NORTHSIDE TAVERN: Albert White; Robert Eskew

RAY’S ON THE RIVER: Laura Cole/Trey Wright Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Ellis Paul

SMITH’S OLDE BAR: Lady Love & the Losing Streak; Ire; Soular; steady common (upstairs); All the Rest; Cloudland; Wanderwild; Last Electric Rodeo; Blood Oaks (downstairs)

STAR BAR: The Young Antiques; Virginia Plane; Parsons Rocket Project

SWEETLAND AMPHITHEATRE (LaGrange): Pat Benatar & Neil Giraldo

TIN ROOF CANTINA: Green Eggs & Pam

VENKMAN’S: Wes & Lance

Sunday, July 22nd

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Whiskey Dixie

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Boy George & Culture Club; The B-52’s; Tom Bailey

CITY WINERY: Angie Stone

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Nick Nace; Chris Moyce; Frankie Zwick

THE EARL: Witch Mountain; Order of the Owl; JohnDenver DeathPlane

EDDIE’S ATTIC: The Ruen Brothers; Ray Scott

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

THE FOUNDRY (Athens): Segar Smooth Jazz Affair

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: Slum Village; Illmac (Hell); Get Those Nerds; Edelwood; Close Enough; Red Tide Riding; Eddie Rascal (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: The New Division; Nite; Dream Culture; HFF (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

0