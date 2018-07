Get Out! July 2 – July 8

Monday, July 2nd

CITY WINERY: Charlie Singleton; Latrese Bush

THE EARL: Vincas; A Deer A Horse; MTN ISL; Bataille

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

JAVA MONKEY: Open Mic

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Skyler Reed; Sebastian Francis; Mantel Soul (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, July 3rd

CITY WINERY: Madoca

DARWIN’S: Ol’ GoForth

THE EARL: Rian Adkinson; Spurge; Identikit

EDDIE’S ATTIC: Nathan Nelson; Bill Sheffield; Akua Taylor

FAT MATT’S: J.T. Speed

THE FOUNDRY (Athens): The Splitz Band; DJ Malik

MASQUERADE: The Relics; Raps Moran; The Royal Turns; Indigo Innuendo (Hell); Bellow; Semicircle; Floral Print; Feverest (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: For Now; Artimus; Lightning Orchestra (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, July 4th

529: Divided Heaven; SheHeHe; Useless Against

FAT MATT’S: Art Holliday

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, July 5th

CITY WINERY: Bupin’ the Mango

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

THE EARL: The Octopus Project; Botany

EDDIE’S ATTIC: Bonemeal Baker; The Ain’t Saints

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): C.W. Stoneking

MASQUERADE: The Casket Creatures (Hell); Cody Matlock; Hughes Taylor; Jerry 22; Jackwagon (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Desorden Publico (upstairs)

VENKMAN’S: Forever ’78

Friday, July 6th

529: Exmortus; The Absense; Hatchet; Black Fast

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Dog Park

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Topper

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: 3 Doors Down; Collective Soul; Soul Asylum

CITY WINERY: Maleke O’Ney

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Blue Mother Tupelo

DARWIN’S: Runway 27

THE EARL: Quiet Slang; Abi Reimold

EDDIE’S ATTIC: C.W. Stoneking; Hunter Callahan

FAT MATT’S: Beverly “Guitar” Watkins

THE FOUNDRY (Athens): Charlie Brown’s Coasters Revue; The Vintage Vixens

GEORGIA THEATRE (Athens): Buzzards of Fuzz; Polar Waves; Daniel Hutchens & Friends; DJ Osmose; DJ Zelium (rooftop)

HIGH MUSEUM: Jennifer von Schlichten & Chris Schweigert

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): DT3

MASQUERADE: The Bastard Suns; Beauregard; The Downright; The Muckers (Hell); Belmont; Rarity; Stickup Kid; Meet Me at the Altar; Turf Wars (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Frankie’s Blues Mission

RAY’S ON THE RIVER: Rick Lollar Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Laura Rabell; Caleb Elliott

SMITH’S OLDE BAR: Fairshake; Shoegazers; Challenger Deep; The Carolyn; Raps Moran (upstairs); Gabe Jones; M+E (downstairs)

STAR BAR: Paint Fumes; Gino and the Goons; Gunpowder Gray; Heavy Chills; The Rubs; Chaz & Co.; Fixed Faces; Broke Jokes

TIN ROOF CANTINA: Samurai Shotgun; The Bloodplums; The Sagas

VENKMAN’S: Mausiki Scales & the Common Ground Collective; These Crowded Streets

Saturday, July 7th

40 WATT (Athens): DJ King Lee

529: Biters; RMBLR; Crocodile Tears; Trouble Boys; Trash Bags; The Up Up Ups; Platinum Boys; The Whiffs; Big Huge; Night Talkers

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southern Outlaws

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Wicked

CITY WINERY: Nevermind

DARWIN’S: Barry Richman Birthday Bash

THE EARL: Dead Boys; Gunpowder Gray; Bad Spell

EDDIE’S ATTIC: Evan Stepp & the Piners; Brian Revels & the Heat Lightning; The Chip McGuire Band

FAT MATT’S: Seminole Jackson

THE FOUNDRY (Athens): Dom Irrera; Matt Owens; The Mockingbirds

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boys; AFTM (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Medicine Man

HENDERSON ARENA (College Park): Legrado 7; Aresenal Efectivo; El De La Guitarra; Los Hijos de Garcia; Fuerza Regida

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Back City Woods; Pierce Edens

JAVA MONKEY: Poor Eliza

MASQUERADE: Nessly (Hell); Jake Hill; Sustenance; Uzi Boys; Johnny Apollo (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Robert Lee Coleman; Bill Sheffield

RAY’S ON THE RIVER: Will Scruggs Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Daniel Hardin; Misnomer

SMITH’S OLDE BAR: Nameless Nameless; Buzzards of Fuzz; Dirty Soul Revival (upstairs); Tastebud; Ice Station; Zebra; Hum Ripple; Mango Season; Caleb Brown (downstairs)

STAR BAR: DJ Esme; DJ Nena Linda

SYMPHONY HALL: The Bodega Boys

TIN ROOF CANTINA: Garrett Collins Project

VENKMAN’S: Saved by the Band; Alyssa & Peter Olson

Sunday, July 8th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): John Darlington

CITY WINERY: Cherrelle

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Wyatt Espalin’s Songwriter Showcase

DARWIN’S: Nick Schnebelen

THE EARL: Dinos Boys; Antagonizers ATL; Ravagers; Vicious Dreams; Rotten Stitches; Adam Anzio

EDDIE’S ATTIC: Zach Seabaugh

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: Stoneman; Soultrap; 40; Shyne; Force of Habit; Demitri; Deadblo; Trainfight; Echose of Savages; Hollow Sky (Hell); Weller; Early Humans; Drowning Lessons; Yardij (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: Mia Borders

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

