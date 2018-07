Get Out! July 23 – July 29

Monday, July 23rd

CITY WINERY: Trina Broussard; Russell Taylor

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Rev. Shawn Amos; Chickens and Pigs (upstairs); Summer Rental; Virginia Man; Jade Long (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, July 24th

CENTER STAGE THEATER: Bazzi

CITY WINERY: Chandra Currelley

DARWIN’S: Ol’ GoForth

THE EARL: The Sheepdogs; Brent Cowles

EDDIE’S ATTIC: Olivia Chaney

FAT MATT’S: J.T. Speed

MASQUERADE: The Faceless; Lorna Shore; Dyscarnate; Dead Eyes Always Dreaming (Hell); Rosedale; Flashback Flash; Line the Stars; PV-23

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Dentist (upstairs); Mark Stokes; Of Sea & Stone; Taylor Chaffin

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

SYMPHONY HALL: Tony Bennett

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, July 25th

EDDIE’S ATTIC: Shebloom; Indee Killed the Pop Star; Dara Carter; Friday JR

FAT MATT’S: Art Holliday

THE FOUNDRY (Athens): Betsy Franck; Rachel O’Neal; Carly Joy King; Claire Campbell; RoyceAnne Waldorf; Marty Winkler

GEORGIA THEATRE (Athens): Cool Knightz (rooftop)

MASQUERADE: The Letter M; Yani Mo; Kenny Mason; Shamba the Artist (Hell); Alterbeast; Inferi; Reaping Asmodia; Spectra; I’ll Be an Empire (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: Steve Nebraska; Tyler Goforth Band; Layne Denton

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, July 26th

529: Heresiarch; Antichrist Seige Machine; Hegemony; Internment

CITY WINERY: J.D. Wilkes

CLERMONT LOUNGE: Sister Moon; Vices of Vanity; Twin Criminal; Robot Party

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Hughes Taylor

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

THE EARL: Reconciler; Divine Feed

EDDIE’S ATTIC: Jordan Rager; Jordan Fletcher; Don Flemons; Crys Matthews

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Mighty; Illegal Drugs; Country Westerns; The Minks (rooftop)

MASQUERADE: Digable Planets (Heaven); The Spill Canvas; Punchline; Selfish Things; Hindsight (Hell); As Animals Eat My Insides; Beliefs; Lumen; Dean Morale; Restraining Order; Rebirth (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Keelan Donovan; Haunted Like a Human; Grant Cowan

STAR BAR: Stevie Tombstone

TERMINAL WEST: Alex Cameron; Jackie Cohen

Friday, July 27th

40 WATT (Athens): The Kourtesans

ATLANTA BOTANICAL GARDEN: Michael McDonald

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Marty Manous

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Chloe Liston & Co.

CITY WINERY: Wasabassco Burlesque

DARWIN’S: Charles Walker Band

THE EARL: Unsane; Wrong

EDDIE’S ATTIC: Kristy Lee

FAT MATT’S: Little Joey’s Jumpin’ Jive

THE FOUNDRY (Athens): Cosmic Charlie

GEORGIA THEATRE (Athens): Frank Foster (theater); Tom Mackell (rooftop)

THE HIGHLANDER: The Breaks; The Hooliganz; The Breakaways

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Emma’s Lounge; Dr. Bacon

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Weezer; Pixies

MASQUERADE: Glassjaw; Quicksand (Heaven); Sales; No Vacation (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat

RAY’S ON THE RIVER: Joe Gransden Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tommy Womack

RED LIGHT CAFÉ: Mark Michelson & Friends

SMITH’S OLDE BAR: Ray Fulcher; Hamrick & Haynes (upstairs); Allannah McCready Band; Chip McGuire Band; Lucas Elbert; Chris Tumblin (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Too Many Peachtree Streets; Free Hat

VENKMAN’S: Broadway Duchess; Pearl & the Kozmik Blues

VINYL: B.J. Wilbanks; Cody Marlowe; J. R. Rudd

Saturday, July 28th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Kool Change

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Arena

CITY WINERY: Freddy Jones Band

DARWIN’S: Forrest McDonald Band

DRUNKEN UNICORN: Rotting Kingdom; Cloak; Malefic

THE EARL: JohnBoy & SurroundSound

EDDIE’S ATTIC: Michelle Malone Band; Darby Wilcox

FAT MATT’S: Ron Cooley & the Hard Times

THE FOUNDRY (Athens): Chi-Town Transit Authority

GEORGIA THEATRE (Athens): Glass Animals; Knox Fortune (theater); Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): TouchFire

THE HIGHLANDER: Rigorism; Iron Shroud; The Ancient Void

JAVA MONKEY: King Numa

THE LOFT: Work in Progress

MASQUERADE: 24HRS; SkinnyFromThe9; Dice SoHo (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat; Max Hightower & Shane Pruit

RAY’S ON THE RIVER: Will Scruggs Trio

RED LIGHT CAFÉ: Johnny Pine

SMITH’S OLDE BAR: Blank 281; Stuck in the ‘90s; Insomnia (upstairs); Kween and NeExperience (downstairs)

STAR BAR: The Evils; The Casket Creatures

SWEETLAND AMPHITHEATRE (LaGrange): Corey Smith

SYMPHONY HALL: Yes

TIN ROOF CANTINA: Dr. Kahn

VENKMAN’S: Nameless Nameless

VINYL: Zac Clark; Bob Oxblood; The Tin Man

Sunday, July 29th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Ken Mauldin

CITY WINERY: Shelby Lynne

EDDIE’S ATTIC: Savannah Conley; Adelaide; Channing Wilson

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: The English Beat (Heaven); The Red Jumpsuit Apparatus; Rivals (Hell); Mend; Cascadent; Downcast; Bayvell; American Boyfriend (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: Berdolé Flamenco

SMITH’S OLDE BAR: We Wear the Mask; Doe Fangs; Patterns of Interaction (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

