Get Out! July 30 – August 5

Monday, July 30th

529: Wino; Xasthur

THE EARL: Jess Williamson

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Pleasures; Chew (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

SMITH’S OLDE BAR: The Dollyrots (upstairs); Clouds & Crayons; NAKD; RIA706 (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, July 31st

THE EARL: Bodega

EDDIE’S ATTIC: Pony Bradshaw

FAT MATT’S: J.T. Speed

GEORGIA THEATRE (Athens): Kaleta; Super Yamba Band; DJ Osmose; DJ Zelium (rooftop)

THE FOUNDRY (Athens): MrJordanMrTonks; Clay Leverett; John Neff

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Vans Warped Tour

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Pyro Melik; Bobbi Cool; Santana Rico; Stoney Thraxxton (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, August 1st

CITY WINERY: OKCello

THE EARL: Great Peacock; Tojo and Womz

EDDIE’S ATTIC: Erin Rae; Samuel Gregg; Hannah Gill; Macy Todd

GEORGIA THEATRE (Athens): Daniel Hutchens & Friends; Nicolay & the Hot At Nights; Jay Gonzales (rooftop)

MASQUERADE: He Is We; SondorBlue; States & Capitals; Rivals; Maggie Schneider (Hell); Ballyhoo!; Bumpin Uglies; Joyful Paradox (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck McDowell; Beth Wood; Wyatt Easterling; David Robert King

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

ROXY: O.A.R.; Matt Nathanson

SMITH’S OLDE BAR: Allover; Grasshats; Indigo Innuendo; Farewell Tour (downstairs)

STAR BAR: The Kernal; Book Club; Brian Revels

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, August 2nd

CITY WINERY: Arrested Development

THE EARL: The Remnants; Jack Sledge; Chris Coleman

EDDIE’S ATTIC: Reverend Hylton; Frankie Boots; Stu Larsen; Tim Hart

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Sono; Odd Street; Leaving Countries

GEORGIA THEATRE (Athens): Erin Rae (theater); Raelyn Nelson Band (rooftop)

JAVA MONKEY: Pentley Holmes

MASQUERADE: Boy Hits Car; The Sedonas; Insomnia; Rayd (Hell); School of Rock Allstars (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Gaslight Street; Daniel Donato; Andrew Evans (upstairs); Stoopkid; Dr. Doctor; The BJ Experience (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Jon Lorentz

STAR BAR: Dynamite Death Chair; Useless Against

VENKMAN’S: Smokey Jones & the 3 Dollar Pistols; I Want Whiskey

VINYL: Donovan Frankenreiter; Sam Lewis; Lisa Bouchelle

VISTA ROOM: No Diggity

Friday, August 3rd

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Dog Park

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Lauryn Hill

CITY WINERY: Arrested Development

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Ugly Cousin

THE EARL: Sadistic Vision; Withered; Malformity; Hollowed Idols

EDDIE’S ATTIC: Abe Parker

FAT MATT’S: Dani Mac & Co.

THE FOUNDRY (Athens): Dangfly!; CreeMo; The Royal Velvet

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): Creedence Clearwater Revisited

HIGH MUSEUM: DJ Ree de la Vega

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): Sugarland

JAVA MONKEY: Kyle Walz

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Shyanne; Carolinacation

MASQUERADE: Lydia; Jared & the Mill; Cherry Pools (Hell); Many Rooms; Angelo de Augustine; Anji (Purgatory)

POUR.KITCHEN + BAR: Spencer Lee

RAY’S ON THE RIVER: Billy Thornton Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tray Dahl & the Jugtime Ragband; Swingin’ Saddle Cats

RED LIGHT CAFÉ: Nancy Gaddy; Jerry Farber

SMITH’S OLDE BAR: Grass is Dead; Justin Kennedy; Sound Culture (upstairs); Cycles; Fux; The Asterios Showkkinos

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: David Pippin

STAR BAR: El Star Barrio

TERMINAL WEST: Brandon “Taz” Niederauer

TILTED KILT: Marty Manous

TIN ROOF CANTINA: The Titos; The Royal Turns

VENKMAN’S: Drivin’ n’ Cryin’

Saturday, August 4th

40 WATT CLUB (Athens): Enhaler; Marses; Bigger Mountain

ART FARM (Serenbe): Will Kimbrough

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southbound Mojo

BUCKHEAD THEATRE: Jupiter Coyote

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Pitboss

CITY WINERY: Melvin Miller & Friends

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Marvin & Gentry

THE EARL: Deceased; Savage Master; Death of Kings; Sadistic Ritual

EDDIE’S ATTIC: Maggie Koerner; The Bonaventure Quartet ft. Amy Pike

FAT MATT’S: The Blues Hearts

THE FOUNDRY (Athens): Ali Handal; Gurufish; Fly By

GEORGIA THEATRE (Athens): Daddy Issues; Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Men in Blues

THE HIGHLANDER: Tail Light Rebellion; Gateway to Hell; Car Crash Kid

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Orange Constant

JAVA MONKEY: Boo Reefa

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Street Fighting Band

MASQUERADE: De Lux; TRAPS PS; The Sunsets (Purgatory)

RAY’S ON THE RIVER: Karin Williams Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Matthew Fowler

RED LIGHT CAFÉ: The Funny 3

SMITH’S OLDE BAR: Scotty ATL; Fendi P; J Dot Rain (upstairs); Stephen Day; Matthew Wright; Billy Stonecipher (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Eric Thomas

STAR BAR: Hot Rod Walt & the Psychodevilles; Little Leslie & the Bloodshots; Bucky Lastard; Slim and the Gems

TABERNACLE: Janelle Monae

TERMINAL WEST: James Brown Dance Party

TIN ROOF CANTINA: Desperate Measures

VENKMAN’S: Drivin’ n’ Cryin’; Louise Warren

VINYL: Tink

VISTA ROOM: Siamese Dream

WILD ADVENTURES (Valdosta): Vanilla Ice; Tone-Loc; Rob Base

Sunday, August 5th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Six Strings South

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: A Flock of Seagulls; Animotion; Berlin; Farrington & Mann; Naked Eyes; Nu Shooz; Wang Chung

CITY WINERY: Bettye LaVette

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

EDDIE’S ATTIC: Eli Cook; Nora Jane Struthers

FAT MATT’S: Garrett Collins

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Raelyn Nelson Band; The Underhill Family Orchestra

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: Blind Justice; Break Away; Regulate; Trust (Hell); DK the Drummer; Sucre (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Random Access; Ghost Moths; North Main; Maheeta; Ninevah’s Garden; Hard Fabric; The Lone Deaf Pig-Dog; Evel August; City Playgrounds; High Voltage (downstairs)

TABERNACLE: Janelle Monae

