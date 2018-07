Get Out! July 9 – July 15

Monday, July 9th

CITY WINERY: Kimberlye McKinney

DRUNKEN UNICORN: Snail Mail; Bonny Doon; Empath

THE EARL: Dent Mat; Shannon Lay

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Unknown Mortal Orchestra; Shamir (theater); Babe Club (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic

MASQUERADE: Homesafe; Hot Mulligan; Heart Attack Man; Jetty Bones (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Mobley; Zatchr (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, July 10th

AISLE 5: Young Rising Sons; Brd Laww

CITY WINERY: Vivian Green; Gallant

DARWIN’S: Ol’ GoForth

EDDIE’S ATTIC: Elise Davis; Jacob Thomas Jr.

FAT MATT’S: J.T. Speed

GEORGIA THEATRE (Athens): DJ Osmose’s Caribbean Dance Party (theater)

MASQUERADE: Oren Major; Dri Jack; NERD; Jaquebeatz (Hell); Armon & Trey; The Bomb Digz; Lucki Starr (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: The Tenders; Nikki & the Phantom Callers; Roadkill Debutante (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, July 11th

CITY WINERY: William Green

EDDIE’S ATTIC: Stephen Crowson; Greg Shaddix; Debra Lynn Rodriguez

FAT MATT’S: Art Holliday

GEORGIA THEATRE (Athens): Night Fever (rooftop)

MASQUERADE: Vista; Brightside; Misty Eyed; Atlas Orbiter (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Buffalo Ruckus; Back to Memphis (upstairs); Wet Jeans; The Mondegreens; Underhill Family Orchestra (downstairs)

STAR BAR: Fun Isn’t Fair; Lois Righteous; Post Hunk; Dumb

SYMPHONY HALL: Ludovico Einaudi

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, July 12th

CITY WINERY: Maggie Rose

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

THE EARL: Cousin Dan; The Trouble Obscene; Jeffrey Bützer

EDDIE’S ATTIC: David McCoy; Neon Moon

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Six String Drag; Adam Klein & the Wild Fires

GEORGIA THEATRE (Athens): Quinn Devenus; Redstone Ramblers; DJ David Osborne (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Ty Manning & the Slawdog Biscuits

JAVA MONKEY: Mark Karell; Michael Zimmerman

MASQUERADE: Stacked Like Pancakes; City in the Clouds; Badabings; Bucky Lastard (Hell); Secrets; No Ghost; Panicwolf; Rise Annie Rise; The Keepsake (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Town Mountain; Mermaid Motor Lounge (upstairs); Sand Sarah; The Figurant; Odd Squad; Twin Birds (downstairs)

STAR BAR: The Octanes; Cadillac Junkies; The Sideburners

Friday, July 13th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Hot Rod Deville

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Red, White & Blues

CITY WINERY: Q Parker & Friends

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Towne

DARWIN’S: Bridget Kelly Band

THE EARL: Pony League; Have Gun Will Travel; Jeremy Ray; Drew Beskin

EDDIE’S ATTIC: Dan Baird & Homemade Sin; Jackson County Line

FAT MATT’S: Tyler Neal

FORUM RIVER CENTER ARENA (Rome): Molly Hatchet; Atlanta Rhythm Section; The Georgia Thunderbolts

THE FOUNDRY (Athens): Randall Bramblett Band; Rick Fowler Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Reverend Connor Tribble (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): repeat repeat; The Mammoths

JAVA MONKEY: Andy Lightning

MASQUERADE: Code Orange; Show Me the Body; Vein (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Little Joey’s Jumpin’ Jive

RAY’S ON THE RIVER: Chassity Rae Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): mmhmm

SMITH’S OLDE BAR: Rumours; Howl (upstairs); Rantings of Eva; The Longshot Saints; Board of Whores (downstairs)

STAR BAR: The Crimson Ghosts; Elzig; El Capitan & the Reluctant Sadists

SYMPHONY HALL: Nitty Gritty Dirt Band

TIN ROOF CANTINA: Howling Star; Conkrete God; Cure My Enemy

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue

Saturday, July 14th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): 2 Finger Jester

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): No Sweat

CITY WINERY: Blair Crimmins & the Hookers

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Clydes

DARWIN’S: Heather Luttrell & the Possum Den

THE EARL: Slaygerism; Maiden Killers; Slack Sabbath

EDDIE’S ATTIC: Rob Baird; The Cactus Blossoms; Mike Killeen

FAT MATT’S: Thomas “Git Lo” Lee

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATRE (Peachtree City): Sister Hazel; Edwin McCain

GEORGIA THEATRE (Athens): Kinchafoonee Cowboys (theater); Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Circus

THE HIGHLANDER: Rosa Asphyxia; Sleazy Cheetah; Kyle Troop; The Heretics

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Kevin Maines & the Volts; Seth Winters Band

JAVA MONKEY: Boo Reefa

MASQUERADE: Starbenders; The Rose Garden Funeral Party; The Twotakes; Famous by February; Stone Monkee (Hell); A Story Told; Southpaw; Honest Goodbye; Heartstrings; My Captain My King (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Chubby Checker & the Wildcats; Bank of Gold

NORTHSIDE TAVERN: Sammy Blue; Blues Dude

RAY’S ON THE RIVER: Tyrone Jackson Trio ft. Karla Harris

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): American Darling Valve; World Peace Ensemble

SMITH’S OLDE BAR: Rumours; Running Down a Dream (upstairs); Pelvis Breastlies; Chaz & Co.; Shawn Williams (downstairs)

STAR BAR: Dusty Booze & the Baby Haters; Bigfoot; Bad Friend; DJ Miss Candice

TIN ROOF CANTINA: Dynagroove

VENKMAN’S: Caroline & Tommy

Sunday, July 15th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Forrest Violette

CITY WINERY: Carol Albert

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Red Clay Strays

THE EARL: Ectovoid; Church of Disgust; Cemetery Filth

EDDIE’S ATTIC: Ella Collier; House of Hamill

FAT MATT’S: Fat Back Deluxe

THE FOUNDRY (Athens): Bloodkin; Reverend Conner Tribble & the Deacons; Kevin Sweeney

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: Between the Buried and Me; Born of Osiris; Veil of Maya; Erra; The Agony Scene; Allegaeon; Terror Universal; Soreption; Entheos (Heaven); Chris Webby; ANoyd; Brodie Fresh; Rook; Brownpaperbag; Elijah Kent (Hell); The Body; Lingua Ignota; Malevich (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: A Fear of Heights; Certain Strangers; Mr. Grieves; Savannah Lee (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

