Get Out! June 11 – June 17

Monday, June 11th

CITY WINERY: Roy Ayers; Mausiki Scales & the Common Ground Collective

EDDIE’S ATTIC: Jason Reynolds & Joe Waters

FAT MATT’S: The Pork Bellys

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam Session

SMITH’S OLDE BAR: Joyful Paradox; Always, Always; Onamazu (upstairs); Hidntracksz; Dope Diana; GI Magnus (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Chris Lee

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

Tuesday, June 12th

CITY WINERY: Roy Ayers; Mausiki Scales & the Common Ground Collective

DARWIN’S: Ol’ GoForth

EDDIE’S ATTIC: David Ryan Harris

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): The Mulligan Brothers

MASQUERADE: Angelo Moore & the Brand New Step (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Hate Storm Anihilation; Seven Spires Band; Mirthless; Paladin (upstairs); Chloe Key; Milan; Kate Brock (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TABERNACLE: Dr. Jordan Peterson

VARIETY PLAYHOUSE: Gomez

Wednesday, June 13th

CITY WINERY: Peter Mayer & Brendan Mayer

COBB ENERGY CENTRE: Bill Clinton

DARWIN’S: Pro Jam

DRUNKEN UNICORN: Full of Hell; Gatecreeper; Dead Oath; Slow Fire Pistol

THE EARL: La Luz; Timothy Eerie; Midnight Larks

EDDIE’S ATTIC: Kip Winger

FAT MATT’S: The Wild Hares

MASQUERADE: New Lingo; Yurp; Insomnia; Nobody’s Darlings (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Trash Panda; The Hipps; Cat Carter (upstairs); Charles Walker Band; Wasted Potential Brass Band; PV-23 (downstairs)

STAR BAR: Troubled Teeth; Jaguardini; Ships in the Night; Phalse Prophet

SYMPHONY HALL: Stephen Stills & Judy Collins

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, June 14th

CITY WINERY: Scott Thompson

DARWIN’S: Cody Matlock Band

THE EARL: MyFever; The Underhill Family Orchestra; Cloudland

EDDIE’S ATTIC: Charlie Mars; Casey James; Carly Burruss

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Turnstiles

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

MASQUERADE: Bent Knee; Gatherers; Floral Print (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

PIEDMONT PARK: ASO

RED LIGHT CAFÉ: Vilai Harrington & the Hamptones; Dead King Cotton; Nathan Evans Fox

THE ROOKERY (Macon): Molly Stevens

SMITH’S OLDE BAR: Michigan Rattlers; A Wild Frontier (upstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Marty Manous

TERMINAL WEST: Tracyanne & Danny; Lomelda

VENKMAN’S: Atlanta Latin Jazz Orchestra

VERIZON AMPHITHEATRE (Alpharetta): Rascal Flatts; Dan + Shay

Friday, June 15th

529: Ufomammut; White Hills; Order of the Owl; Insomniac

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Barrelhouse

BUCKHEAD THEATRE: Jesse McCartney

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Men in Blues

CALLANWOLDE: Gwen Hughes

CENTER STAGE THEATER: Kindred the Family Soul; The APX

CITY WINERY: The Wailin’ Jennys

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Casey James

DARWIN’S: Radar

THE EARL: Jerome Newton & the Band Who Fell to Earth

EDDIE’S ATTIC: Joe Gransden

FAT MATT’S: TNT

THE FOUNDRY (Athens): Frankie’s Blues Mission

HIGH MUSEUM: Mausiki Scales & the Common Ground Collective

THE HIGHLANDER: Odd Squad; Lethal Tender; The Scows; Swingset

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Empire Strikes Brass

MASQUERADE: Combichrist; Wednesday 13; Night Club; Prison; Dark Bloom (Hell); Hot Rod Walt & the Psycho-DeVilles; The Casket Creatures; Sugar Virus (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Preston James; Tyler Goforth Band

SMITH’S OLDE BAR: Led Zepplified; Nocturnal Animals; Rare Birds (upstairs); Kyle Troop & the Heretics; Youth as Gold; Cougar Sweat; Wicked Animals (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Layne Denton

STAR BAR: Blues 66

TERMINAL WEST: Unknown Hinson; The Josephines

TIJUANA GARAGE: Sam August

TILTED KILT: Adam Patterson

TIN ROOF CANTINA: The Lively Exchange; Cody Marlowe

VARIETY PLAYHOUSE: R+R=Now

VENKMAN’S: The Dirty Doors

Saturday, June 16th

BIG TEX: Kitty Rose & the Rattlers

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Daddy & Company

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Circus

CENTER STAGE THEATER: Stephen Marley

CITY WINERY: The Wailin’ Jennys

DARWIN’S: Sal’s Soulful Sinners

THE EARL: Brutality; Malformity; Cemetery Filth; Prime Mover

EDDIE’S ATTIC: Kevn Kinney; Takenobu

FAT MATT’S: Sweet ‘n’ Salty

THE FOUNDRY (Athens): John Barry

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATRE (Peachtree City): Brian Setzer’s Rockabilly Riot

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Some Kids; Dear Shadow

GUSTON’S (Kennesaw): Loose Shoes

MASQUERADE: Aterciopelados (Heaven); Logan Henderson (Hell); Hockey Dad; Cold Fronts; Mt. Eddy (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Restless Heart; Farewell Angelina

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk; Ross Pead

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Banks and Shane

RED LIGHT CAFÉ: Rolando Santos; Chastain Criswell; Kyle Jarrard

RIVERDALE TOWN CENTER AMPHITHEATER: Sir Charles Jones; T.K. Soul; Pokey

SMITH’S OLDE BAR: Tribute; Tastebud (upstairs); Village Sticks; Youth Model; Vauner; Rollie; Dan Adams (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Willie Zavino Trio

STAR BAR: Cigar Store Indians; Andrea & Mud; Till Someone Loses an Eye; Ghost Riders Car Club; Rodeo Twister; Uncle Daddy & the Kissin’ Cousins; Cool Hand Hayes; Rye Baby

SYMPHONY HALL: Matthew Morrison; ASO

TIJUANA GARAGE: Chelsea Shag

TIN ROOF CANTINA: Vivid Things

VENKMAN’S: ATL Collective; Wet Jeans

VERIZON AMPHITHEATRE (Alpharetta): Styx; Joan Jett & the Blackhearts; Tesla

WILD ADVENTURES (Valdosta): Kellie Pickler

Sunday, June 17th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Red, White & Blues

CITY WINERY: Red Wanting Blue; Liz Brasher

DARWIN’S: Mandi Strachota (4pm)

EDDIE’S ATTIC: Michelle Malone; Eliot Bronson; Adron

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

THE FOUNDRY (Athens): The Wailin’ Jennys

JOHNNY’S HIDEAWAY: Legacy Music

MASQUERADE: Aborted; Psycroptic; Ingested; Disentomb; Arkaik; Signs of the Swarm; Mosura; Tombstone (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

