Get Out! June 25 – July 1

Monday, June 25th

CITY WINERY: Joshua Davis & Chely Wright

EDDIE’S ATTIC: Cracker

FAT MATT’S: The Pork Bellys

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam Session

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VARIETY PLAYHOUSE: Geoff Tate; Till Death Do Us Part

Tuesday, June 26th

BUCKHEAD THEATRE: Eric Nam

DARWIN’S: Ol’ GoForth

EDDIE’S ATTIC: David Ryan Harris

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Joe Willey & the Movin’ Men

MASQUERADE: Dowing; Dakota Floyd; Kelsi Grammer (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Stray Fossa

SMITH’S OLDE BAR: Zay’Marie; Gold Shades; Keeyen Martin (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VARIETY PLAYHOUSE: Michael Che; Cipha Sounds

Wednesday, June 27th

DARWIN’S: Pro Jam

THE EARL: Mortuary Drape; Volahn; Vimur

EDDIE’S ATTIC: Morgan Evans; The Station Breaks

FAT MATT’S: The Wild Hares

MASQUERADE: Sweetbay; JST FRNDS; Sierra Blanca; Steven Dunn (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Mighty Mystic; Ray Fraser Jr.; Rhythm Earth (upstairs); Wren & the Wravens; Hustle Souls; The Woofs (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, June 28th

CITY WINERY: Jim Weider & G.E. Smith

CLERMONT LOUNGE: The Vaginas; Doesin; Metal McDonald; Lust; Dead Read Flowers

DARWIN’S: Cody Matlock Band

THE EARL: The Goddamn Gallows; Days N Daze; Gallows Band

EDDIE’S ATTIC: The Station Breaks

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Steve Coughlin; Probable Cause; Pink Truck Band

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

MASQUERADE: Have Mercy; Kississippi; Gleemer; Super American (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Ashley Heath; Salt & Pine

SMITH’S OLDE BAR: Sunny South Blues Band; Vinyl Suns; Camera Box (upstairs); Patterns of Interaction; Kucoshka; Cardiac Half (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Larry Griffith Duo

STAR BAR: Mighty; Birds; Ancient Whales; Holders; DJ Rod Hamdallah

TERMINAL WEST: Parker Milsap; Travis Linville

VENKMAN’S: Keisha & Kourtney Jackson

Friday, June 29th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Milk Money

BUCKHEAD THEATRE: ATL Collective

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): It’s Acoustic

CALLANWOLDE: Diane Durrett

COBB ENERGY CENTRE: Lea Michele & Darren Criss

DARWIN’S: Nouveaux Honkies

THE EARL: Hank & Cupcakes; The Stir; Ayo River

EDDIE’S ATTIC: Clay Cook

FAT MATT’S: Sly Dog

THE FOUNDRY (Athens): Tribute

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Georgia Flood; Whitehall

MASQUERADE: As Cities Burn; My Epic; Tigerwine (Hell); Forth Wanderers (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Ellis Dyson; The Shambles

RED LIGHT CAFÉ: Jess Wells & the Cosmic Fire

SMITH’S OLDE BAR: AFTM; Half-Seas Over; T. Carter & the Kosmoknot (upstairs); Exquisite Gender (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Wes Yoakam

STAR BAR: The Toasters; Southern Ska Syndicate

TIJUANA GARAGE: Ryan Bedingfield

TILTED KILT: Tim O’Donovan

VENKMAN’S: Members Only; Yacht Rock Schooner

Saturday, June 30th

BIG TEX: Kitty Rose & the Rattlers

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Topper

CITY WINERY: Natural Wonder

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Ryanhood; Jordyn Pepper

THE EARL: The Blasters; Clownvis Presley

EDDIE’S ATTIC: Mark Miller; Control Burn; Ryan Harris Brown

FAT MATT’S: The Vipers

GUSTON’S (Kennesaw): Spare Partz

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Fooligans; Mighty; HOWL

THE HIGHLANDER: Seagulls; Debt Neglector; 10 Hit Combo; Eager Lungs

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Travers Brothership

MASQUERADE: The Classic Rock Experience (Heaven); Remember Jones (Hell); Rest, Repose; Drewsif Stalin; The Home Team; The Canines; Monk Test (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns; Nate Nelson

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Underhill Rose; The Ormwoods; Ordinary Elephant

RED LIGHT CAFÉ: Britcom Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Lily Rose; The Brook and the Bluff; Nick Walker Will (upstairs); The Head; Argot; Password:Password (downstairs)

SUNTRUST PARK: Zac Brown Band; OneRepublic

TERMINAL WEST: Psymbionic; Au5; Edamame; Volo; Brede

TIJUANA GARAGE: Julie

TIN ROOF CANTINA: Wet Jeans

VENKMAN’S: Chi-Town Transit Authority; Lady & the Champ

WILD ADVENTURES (Valdosta): Chase Bryant; Seth Ennis

