Get Out! May 14 – May 20

Monday, May 14th

CENTER STAGE THEATER: Skooly

CITY WINERY: Myles Kennedy

EDDIE’S ATTIC: Joy Williams

FAT MATT’S: Dry White Toast

GEORGIA THEATRE (Athens): Material Girls; The Pleasure Point; Rose Hotel (rooftop)

MASQUERADE: Dragondeer; Foster; Ghost Moths (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Northside Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Kimbra; Son Lux

VISTA ROOM: Emerald Empire Band

Tuesday, May 15th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

AVONDALE TOWNE CINEMA: Clay Harper; Clay Reed

CITY WINERY: Naturally 7

DARWIN’S: Ol’ GoForth

EDDIE’S ATTIC: Company of Theives; Rob Clancy

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

GEORGIA THEATRE (Athens): The Liza Colby Sound; The Tip (rooftop)

THE LOFT: Ro James; BJ the Chicago Kid

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VARIETY PLAYHOUSE: Jonathan Davis

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Fabian Andros

Wednesday, May 16th

CENTER STAGE THEATER: Little Steven & the Disciples of Soul

CITY WINERY: Chi-Town Transit Authority

DARWIN’S: Blues Jam

THE EARL: Gunpowder Gray; Liza Colby; The Tip

EDDIE’S ATTIC: The Rogue Tones; Cody Hagler

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): Gun Hill Royals; Brandon Whitley; The Plain Janes

GEORGIA THEATRE (Athens): Fiona Silver; Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: 5AM; Hero the Band; DJ Nolita; Kyra Chaos; Outta Space

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quaret

STAR BAR: Dogs in the Fight; Bottle of Smoke; The Breaks

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, May 17th

40 WATT CLUB (Athens): Joe Willey & the Movin Men; The Moonshine; Emily Horton

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): CBDB

CENTER STAGE THEATER: YFN Lucci; Q Money; YFN Kay; YFN Trae Pund; Fat Boy SSE

CITY WINERY: Gina Breedlove

DARWIN’S: Cody Matlock

THE EARL: Anvil; Shadowside; Metalfier

EDDIE’S ATTIC: David Bromberg

FAT MATT’S: Chickenshack

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Jaimoe’s Jasssz Band; Heather Gillis

MASQUERADE: A Lotta Sh*t to Talk About; Boregard; BrownPaperBag; T. Mason; Sid Worthy; Willis the Lion (Hell); Tiara Thomas (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: BadAsh Allstar Team

SOLIS TWO PORSCHE HOTEL: Jeff Pike

STAR BAR: Resident One; Lost in Society; Teen Agers

TERMINAL WEST: Haley Orrantia; Brennley Brown

VARIETY PLAYHOUSE: Margo Price; Erin Rae

VENKMAN’S: Noah Guthrie; Joe Robinson

Friday, May 18th

AISLE 5: Amy Shark

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Brantley Band

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): That 70s Duo

DARWIN’S: BJ Wilbanks

THE EARL: 500 Songs for Kids

EDDIE’S ATTIC: Delta Moon; Callista Clark

FAT MATT’S: Harvey Brindell

THE FOUNDRY (Athens): The Original Splitz Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Bleachers (theater); Luxury Vehicle (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Broadcast90

HIGH MUSEUM: Che Marshall

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Morning Fatty

THE LOFT: PJ Morton; Brik.Liam

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Broadway Duchess

MASQUERADE: New Found Glory; Bayside; The Movielife; William Ryan Key (Heaven); American Pleasure Club; Special Explosion; Kid Trails (Hell)

MATILDA’S ART & MUSIC (Alpharetta): Dead Affect

NORTHSIDE TAVERN: Grant Green Jr; Cody Matlock Band

RED LIGHT CAFÉ: Suspended Animation

STAR BAR: Highriders; Illegal Drugs; Skin Jobs

TABERNACLE: Dr. Dog

TERMINAL WEST: Guided by Voices

TILTED KILT: Ryan Clifford

TIN ROOF CANTINA: Automajic; Javon Womack; Simeon Fellicien

VARIETY PLAYHOUSE: Tank and the Bangas

VENKMAN’S: Chinua Hawk; Ansley Stewart & Rick Lollar

VINYL: Amber Mark; Demo Taped

VISTA ROOM: Electric Avenue

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Fly Betty Band

Saturday, May 19th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Riverbend Reunion; Custard Pie

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Hairy Monster

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): FUGM

CENTER STAGE THEATER: Chad Prather

CITY WINERY: Mason Jennings

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Radford Windham

DARWIN’S: Tony Levitas & the Levitations

THE EARL: 500 Songs for Kids

EDDIE’S ATTIC: Andrew Bryant; Book Club; The Bitteroots

FAT MATT’S: Jason Pastras Trio

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Writer’s Voice; Caledonia Swing

GEORGIA THEATRE (Athens): Don Chambers; Thayer Sarrano; Jay Rowe (theater); Booty Boyz (rooftop)

GRANGE HALL (Serenbe): Terreon Gully & Marc Cary

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Denim Arcade

THE HIGHLANDER: Buster Shuffle; Antagonizers ATL; DDC; Bastard Brigade; Southern Ska Syndicate

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): B.B. Palmer; Dallas Dorsey and the Rails

THE LOFT: Le Wow; Sir Foster; Reliquary; Su Nova

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Yacht Rock Schooner

MASQUERADE: Hammerfall; Flotsam & Jetsam (Heaven); Logan Henderson (Hell); Fuel on Fire; Radio Decay; Road to Fossil; Car Crash Kid (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks & JuJu Root; Cazanovas w/ Eddie Tigner & Albert White; Bill Sheffield & Spencer Kirkpatrick; Rod Hamdallah; The Vipers; Magic Fred Blues Band Shelton Powe (3:30pm)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Forever Abbey Road

STAR BAR: Blood on the Harp; Soviet Shiksa; Jesushoney; Damned Rivers

SWEET PETUNIA BLUES FESTIVAL (Porterdale): Albert White; Eddie Sawyer; Tony Bryant Blues Band; The Breeze Kings; Jontavious Willis; Little Joe from Chicago; Donald Anderson & the As 1 Band; Sammy Blue; Joshua Jacobson; Evans & the Leftovers; Eddie Hinton; Snave in the Grass; Blues Dude; Guitar Dave (12pm)

TERMINAL WEST: Big Something; Voodoo Visionary

TIN ROOF CANTINA: Truckstop Confidential; Russ Still & the Moonshiners

VARIETY PLAYHOUSE: Tune-Yards; My Brightest Diamond

VENKMAN’S: Mark Nelson & Friends; DJ Salah Ananse; The Keys of A&B

VERIZON AMPHITHEATRE: Steely Dan; The Doobie Brothers

VINYL: Camera Box; Cloudland; The Apartment Club

VISTA ROOM: Tribute

WILD ADVENTURES (Valdosta): Alabama

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): 80s R Us

Sunday, May 20th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Livin Coastal

CITY WINERY: New Orleans Suspects

EDDIE’S ATTIC: Sonia Tetlow & Paul Sanchez; Diane Durrett & Soul Suga

FAT MATT’S: Garrett Collins

MASQUERADE: Protoje; The Indiggnation (Hell); Cozz (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Hank & Cupcakes; Ayo River

THE ROOKERY (Macon): Cicada Rhythm

TERMINAL WEST: Calpurna; Lunar Vacation

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VERIZON AMPHITHEATRE: Willie Nelson & Family; Alison Krauss

VINYL: Shane (iamnotshane)

0