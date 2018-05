Get Out! May 21 – May 27

Monday, May 21st

EDDIE’S ATTIC: Songwriter’s Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

GEORGIA THEATRE (Athens): John Swilley; Sarah Zuniga; Aspen Anonda (rooftop)

MASQUERADE: Icaria; Monument of a Memory; The Figurant; Break and Enter; Rebirth (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Northside Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Nada Surf

Tuesday, May 22nd

AISLE 5: Okkervil River; Benjamin Lazar Davis

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Justin Moore

AVONDALE TOWNE CINEMA: Clay Harper; The Sexual Healing Band

CITY WINERY: Morgan Heritage

DARWIN’S: Ol’ GoForth

THE EARL: Iceage; Empath; Material Girls

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

GEORGIA THEATRE (Athens): The Good Looks; Murder the Mood; Lily Herne (rooftop)

INFINITE ENERGY CENTER: Khalid

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: The Fratellis; Blood Red Shoes

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Dave MacPherson

Wednesday, May 23rd

CITY WINERY: Allman Goldflies Band; Melody Trucks Band

DARWIN’S: Blues Jam

THE EARL: Bloodlet

EDDIE’S ATTIC: Bernadette Seacrest; Kris Dale

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Dave Marr; Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: We Were Sharks; Boys of Fall; Floods; Some Kids; Maggie Schneider; Surreal (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck McDowell; Bianca De Leon; Terry Klein; Laura Monk

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

TERMINAL WEST: Matthew Sweet; Young Antiques

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Lincoln Durham; The Ghost Wolves

Thursday, May 24th

AISLE 5: Luthi

BUCKHEAD THEATRE: Everclear; Marcy Playground; Local H

CITY WINERY: John Burke

DARWIN’S: Cody Matlock

THE EARL: Steve Nebraska & the Bluestems; The Dround Hounds; The Stoplight Roses

EDDIE’S ATTIC: Paul McDonald

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Allman Goldflies Band; Melody Trucks Band

GEORGIA THEATRE (Athens): The Redstone Ramblers; Magnolia Moon; Heart of Pine (rooftop)

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

MASQUERADE: The Acts of Queens; Bitter; Motherborg; The Bystander Effect; Yam’s Club (Hell); Dead Country Gentlemen; Bullmoose; Patterns of Interaction; Sanctified Revival (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Fairshake; Like Mike; Psycho Hill

SMITH’S OLDE BAR: Ruby Boots

SOLIS TWO PORSCHE HOTEL: Brandon Crocker

STAR BAR: Bubbapalooza

TERMINAL WEST: Carbon Leaf; Katie Rose

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue

VINYL: Of Good Nature; Kaya’s Embrace

Friday, May 25th

40 WATT CLUB (Athens): Dream Culture; White Rabbit Collective; The Holifields; The Weldons

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Delta Moan

BUCKHEAD THEATRE: Tech N9ne

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Darlington Road

CENTER STAGE THEATER: The Rose

CITY WINERY: Wasabassco Burlesque

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Radford Windham

THE EARL: Brother Hawk; The Artisanals; Blis.

EDDIE’S ATTIC: Rooster Cogburn & Cougar Sweat; Raps Moran; Zephaniah Ohora; Andrea Colburn & Mud Moseley

EVANS TOWNE CENTER PARK (Evans): Old Crow Medicine Show; Robert Randolph & the Family Band; John Moreland; The Whiskey Gentry; Front Country; The 502s; The Mason Jars

FAT MATT’S: Groove Rockets

THE FOUNDRY (Athens): Zydefunk

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Rumours

THE HIGHLANDER: The Mids; The Reserves

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Choir of Babble; One Horse Parade

JAMES BROWN ARENA (Augusta): Sugarland

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): On the Border

MASQUERADE: Risk! True Tales, Boldy Told (Heaven); Daylan Gideon; RobOlu; 404Gianni; SwaVay; KayyP; Ahjee (Hell); Raven Black; Sister Sandoz; Dark Bloom (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns

STAR BAR: Bubbapalooza

TERMINAL WEST: Josh Rouse

TILTED KILT: Kali Janette Arnott

VARIETY PLAYHOUSE: Appetite for Destruction

VENKMAN’S: ATL Collective; Ace Suggs

VISTA ROOM: Street Fighting Band

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): The Renditions

Saturday, May 26th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Dirty Bird & the Flu

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Spare Partz

CENTER STAGE THEATER: Bishop Briggs; Foreign Air

CITY WINERY: Vivian Green

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Pickled Holler

THE EARL: Michael Rault

EDDIE’S ATTIC: Alex Guthrie; Kristopher James; Cody Matlock

EVANS TOWNE CENTER PARK (Evans): Jason Isbell & the 400 Unit; The Infamous Stringdusters; Rev. Peyton’s Big Damn Band; The War & Treaty; The Whisky Gentry; Great Peacock; Little Roy & Lizzy; The Trongone Band; The Artisinals; Book Club; The Maggie Valley Band; Roanoke; Sailing to Denver; Porter Oaks

FAT MATT’S: The Way Back Band

THE FOUNDRY (Athens): Monday’s Alibi; Box of Rawks; Hunter Grayson; Joey Quiggins

GEORGIA THEATRE (Athens): The Front Bottoms; An Horse (theater); Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Six Strings South

THE HIGHLANDER: Anger Within; Bless the Dead; Thousand Pound Pig

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Sunny Side Blues Band

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): The Purple Madness

MASQUERADE: Flatbush Zombies; Kirk Knight; Nyck Caution (Heaven)

MATILDA’S ART & MUSIC (Alpharetta): The Indies

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns

PIEDMONT PARK: Dianne Reeves; Tia Fuller Quartet; The Ingrid Jensen Collective; Jane Bunnett & the Maqueque; Yoko Miwa Trio; Jazzmeia Horn; Anat Cohen Quartet; Terri Lynn Carrington & Social Science; Mary Halvorson, Michael Formanek & Tomas Fujiwara; Linda May Han Oh Quintet; Shayna Steele; Camille Thurman; Sasha Berliner Escapades (12:30pm)

STAR BAR: Bubbapalooza

TERMINAL WEST: Yheti; NastyNasty; Toadface; Mt. Analogue

TIN ROOF CANTINA: DJ Proto

VARIETY PLAYHOUSE: Rumours

VENKMAN’S: ATL Collective

VINYL: Handsome Ghost; Beta Radio

VISTA ROOM: Zydefunk

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Krotona

Sunday, May 27th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Six Strings South

CITY WINERY: Who’s Bad

DARWIN’S: Pistol Hill

THE EARL: Robert Finley

EDDIE’S ATTIC: Alex Guthrie; Davin McCoy

FAT MATT’S: Garrett Collins

THE FOUNDRY (Athens): Tony Exum Jr.

MASQUERADE: SayWeCanFly; Braden Barrie; Fairview; Battle of Heart & Mind (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PIEDMONT PARK: Jon Batiste with the Dap-Kings; The Bad Plus; M.F. Productions’ Latin Jazz All Stars; The Russell Malone Quartet; The Lao Tizer Quartet ft. Eric Marienthal; Cory Henry & the Funk Apostles; Sidewalk Chalk; Richie Goods & the Goods Project; The Georgia Horns; Matthew Whitaker; Morgan Guerin; Antoine Roney Trio ft. Kojo Roney (12:30pm)

SMITH’S OLDE BAR: Control This; Kitty Rose & the Rattlers

SWEETLAND AMPHITHEATRE (LaGrange): Black Jacket Symphony

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Peter Hook & the Light

VISTA ROOM: Joe Gransden

0