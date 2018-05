Get Out! May 28 – June 3

Monday, May 28th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CITY WINERY: Big Bad Voodoo Daddy

THE EARL: A Place to Bury Strangers; Prettiest Eyes; Nest Egg

EDDIE’S ATTIC: Songwriter’s Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

INFINITE ENERGY ARENA: U2

MASQUERADE: TYR; Orphaned Land; Ghost Ship Octavius; Aeternam (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Northside Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, May 29th

AVONDALE TOWNE CINEMA: Clay Harper; Kevn Kinney; Murray Attaway; Errol Moore

DARWIN’S: Ol’ GoForth

THE EARL: Arlie

EDDIE’S ATTIC: Michael Magno; Anita Aysola; Kevin So

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Red Oak String Band

MASQUERADE: Jussie Smollett; Victory Boyd (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Nicola Són

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Soujourn

Wednesday, May 30th

CITY WINERY: Brian McKnight

DARWIN’S: Blues Jam

EDDIE’S ATTIC: The Dustbowl Revival; The Reckless Electric

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): Liam Parke

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Chad Valley; Lanes; Ben Absent (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: Vito Romeo

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, May 31st

CITY WINERY: Brian McKnight

DARWIN’S: Cody Matlock

THE EARL: Horse Feathers

EDDIE’S ATTIC: Jeff Black

FAT MATT’S: Chickenshack

MASQUERADE: Sounds From Another Planet; Cinemo Novo; Help! Computer; Palpable Defeat; Scarlette Saturn (Hell); Proliferation; Scorched Moon; Spectria (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Billy Gewin & David Cone

SOLIS TWO PORSCHE HOTEL: Craig Gleason

STAR BAR: Jed Drummond

TERMINAL WEST: Truth; DMVU; REZ

VARIETY PLAYHOUSE: Petit Biscuit; Wingtip

VISTA ROOM: Taylor Chaffin; Magnolia Moon; Emmy Law

Friday, June 1st

40 WATT CLUB (Athens): DJ Juice Wayne

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Hippies

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Cagle & Pitts

CANDLER PARK: Lettuce; Keller Williams; Larkin Poe; Grand (4pm)

CITY WINERY: Midge Ure

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Nora Jane Struthers

DARWIN’S: Heather Gillis Band

THE EARL: Ray Dafrico; Kenny Howes & the Wow!; Catfight!; The Wussy Pillows

EDDIE’S ATTIC: Open Mic Shootout

FAT MATT’S: Rockin’ Blues Revue

THE FOUNDRY (Athens): Heavy Petty

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATRE (Peachtree City): 38 Special

HIGH MUSEUM: Maseo

THE HIGHLANDER: Forsaken Profits; DSR; The Hooliganz; Black Fleet

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Virginia Ground

MASQUERADE: Chon; Polyphia; TTNG; Tricot (Heaven); Doobie; DJ Hylyte; Krash Minati (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Ike Stubblefield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Darrin Bradbury; Jon Latham; Nick Nance

RED LIGHT CAFÉ: Jerry Farber; Johnny Porrazzo

SMITH’S OLDE BAR: Machine Funk; Other Brother (upstairs); Michael C. Smith; Martin Joseph (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: David Pippin

STAR BAR: Buzzards of Fuzz; Fantomen; Flashback Flash; Twin Criminal

SYMPHONY HALL: Gregory Porter; ASO

TERMINAL WEST: Stokeswood; Dreambrother; Reptile Room

TIJUANA GARAGE: Austin Walls

TILTED KILT: Marty Manous

TIN ROOF CANTINA: Big Murder; Big Greasy; My Rebel Episode

VARIETY PLAYHOUSE: Leo Kottke

VENKMAN’S: Hot Buttered Soul

Saturday, June 2nd

40 WATT CLUB (Athens): Hamrick & Haynes; Good For Nuthin; Josh Bricker

BIG TEX: Kitty Rose & the Rattlers

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southbound Mojo

BUCKHEAD THEATRE: Famous Dex

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Radio ’80s

CANDLER PARK: Gov’t Mule; Houndmouth; Susto; Twiddle; Busty & the Bass; Webster (12pm)

CENTER STAGE THEATER: Day26

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Maze ft. Frankie Beverly; Anthony Hamilton

CITY WINERY: Brian Moote

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Wyatt Espalin

DARWIN’S: Garrett Collins Band

THE EARL: Ruby the Rabbitfoot; Rose Hotel; DEGA

EDDIE’S ATTIC: Thomas Fountain; Callaghan

FAT MATT’S: Willy Jackson

GUSTON’S (Kennesaw): Mad Margritt

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Heavy Petty

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Trae Pierce and the T-Stones

MASQUERADE: Bishop Lake; Atlus; Force of Habit; Unheavened; The Konvalescent (Hell); Sondorblue; Wanderwild; The Future Babes (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock; Bill Sheffield

PURE LIFE STUDIOS (LaGrange): April Verch

RED LIGHT CAFÉ: Sistahs in Spanx Comedy Show

SMITH’S OLDE BAR: Resident One; Cure My Enemy; Grant Terry; Dirty Fuss; The Young & the Elder (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: James Richards

STAR BAR: Joyride

TIJUANA GARAGE: Ryan Bedingfield

TIN ROOF CANTINA: A Brilliant Lie; Wicked Animal; The Warsaw Clinic

VENKMAN’S: Street Choir; INAMtribe

WILD ADVENTURES (Valdosta): Collective Soul

Sunday, June 3rd

BIG TEX: Alex Commins & Todd Prusin (12pm)

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Chloe Litton

CITY WINERY: Papamichael

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

DARWIN’S: Hughes Taylor Band

EDDIE’S ATTIC: John Pizzarelli Duo; Swingin’ Saddle Cats

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: Home Brüh

THE LOFT: Joyner Lucas; Eli

MASQUERADE: Smallpools; Great Good Fine OK; Half the Animal (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Albert White (3pm); Uncle Sugar

THE ROOKERY (Macon): Jesse Dayton

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VENKMAN’S: Guitar Shed Summer Recital

