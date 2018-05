Get Out! May 7 – May 13

Monday, May 7th

CENTER STAGE THEATER: Radiotopia Live

CITY WINERY: Kris Kristofferson

EDDIE’S ATTIC: Songwriter’s Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: Termonti; Shaman’s Harvest (Heaven); Mutoid Man; Lazer/Wulf (Hell); Blaze Ya Dead Homie; Gorilla Voltage (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Northside Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Calexico; Ryley Walker

VINYL: Fu Manchu; Mos Generator

Tuesday, May 8th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Mike Tappan

AVONDALE TOWNE CINEMA: Clay Harper

CITY WINERY: Kris Kristofferson

DARWIN’S: Ol’ GoForth

THE EARL: Givers; Curt Castle

EDDIE’S ATTIC: Hot Club of Cowtown

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Lil Smokies; Broken String Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Shakey Graves; And the Kids (theater); Sylvia Rose Novak (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Flying Pirate

Wednesday, May 9th

40 WATT CLUB (Athens): Michael Ian Black; Nick Thune

CENTER STAGE THEATER: Natalia LaFourcade

CITY WINERY: Will Hoge

DARWIN’S: Blues Jam

THE EARL: The Life and Times; PLS PLS; JesusHoney

EDDIE’S ATTIC: Brendan James

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Caitlyn Smith; Andrea Davidson (theater); Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: King Lil G; Devour; Etc Senatra; Hi-Tone; Ervin Mitchell; Bobby Made (Hell); Speedy Ortiz; Soccer Mommy (Purgatory

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat Solo

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Youth Symphony Orchestra

TERMINAL WEST: Bahamas; Soul Brother Stef

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Killy

Thursday, May 10th

40 WATT CLUB (Athens): The Proxies; The Rebreeders

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): MC Chris

CENTER STAGE THEATER: Jaden Smith

DARWIN’S: Cody Matlock

DRUNKEN UNICORN: Luicidal; Infernal Diatribe; Misanthropic Aggression

THE EARL: Easter Island; Twin Studies; Oryx and Crake; Palm Sunday

EDDIE’S ATTIC: Lindsay Lou; Amanda Anne Platt & the Honeycutters

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Cicada Rhythm; The Artisinals; Viking Progress

FOURTH WARD PARK AMPHITHEATER: ASO; Stephen Mulligan, cond.

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Whiskey Myers

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

MASQUERADE: The Wonder Years; Tigers Jaw; Tiny Moving Parts; Worriers; Worlds Greatest Dad (Heaven); May Melodies; Groove Moose; City Playgrounds; Mixed Tribe; Youngest; PV-23 (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Patty Griffin; AHI

RED LIGHT CAFÉ: Skyballs; Mark Michelson

SOLIS TWO PORSCHE HOTEL: Michelle Winters

TERMINAL WEST: Hop Along; Saintseneca

VARIETY PLAYHOUSE: Panda Bear; Geologist

VENKMAN’S: Atlanta Latin Jazz Orchestra

VINYL: The Lighthouse & the Whaler; Vito & the Woolf

VISTA ROOM: Hustle Souls

Friday, May 11th

40 WATT CLUB (Athens): Six String Drag; Dave Marr; David Barbe & the Quick Hooks

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Maension

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Teem Trio

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mad Margritt

CENTER STAGE THEATER: Kamelot; Delain; Battle Beast

CENTRAL PARK: Marshmello; Dillon Francis; Ludacris; G Jones; Herobust; Quinn XCII; London on da Track; Space Jesus; Minnesota; Manic Focus; Marvel Years; Thriftworks; Buku; Jack Harlow; Lost Seekers (3:30pm)

CITY WINERY: Kevin Nealon

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Shawn Mullins

DARWIN’S: JP Soars & the Red Hots

THE EARL: Cicada Rhythm; Amigo; The Titos

EDDIE’S ATTIC: Pat McGee; Sara Rachele; Steve Forbert; Jesse Bardwell

FAT MATT’S: J.T. Speed

THE FOUNDRY (Athens): The Highballs

GEORGIA THEATRE (Athens): Chad Prather (theater); Reverend Connor Tribble (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Steve Earle & the Dukes

THE HIGHLANDER: Dirty Rotten Revenge; The Subservients; Joy Kills; Forsaken Profits

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Greco; Coeds

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Broadcast 90; Back N Black

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Neal McCoy; Judge Talford Band

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks Band

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Patty Griffin; AHI

RED LIGHT CAFÉ: Juliana Finch; Total Babe

ROXY: Big Sean

STAR BAR: Last Chance Riders; Useless Against; Flashback Flash

TERMINAL WEST: Herobust

TILTED KILT: Tommy Thompson

TIN ROOF CANTINA: T-Carter & Kosmoknot; Trey Boyer

VARIETY PLAYHOUSE: Buckethead

VENKMAN’S: Roxonian

VINYL: Thunderpussy

VISTA ROOM: El Scorcho; Siamese Dream

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Monica’s Cigar

Saturday, May 12th

BIG TEX: Kitty Rose & the Rattlers

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Swain & the Highway Souls

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Touch Fire

CENTRAL PARK: Zedd; Shiba San; Excision; Playboi Carti; Whethan; San Holo; Wolfgang Gartner; Bonnie X Clyde; Borgore; Bleep Bleep; K?D; Louis Futon; Ookay Live; Loosid; Phantoms; The Him; Kidswaste; Vandal Rose; Halogen (2:30pm)

CITY WINERY: Kevin Nealon

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Shawn Mullins

DARWIN’S: Prestage Brothers

THE EARL: King Tuff; Cut Worms

EDDIE’S ATTIC: Sonia Leigh; Daphne Willis & Molly Stevens; Mia Green

FAT MATT’S: Ron Cooley & the Hard Times

GEORGIA THEATRE (Athens): Buckethead (theater); Booty Boyz (rooftop)

GRANGE HALL (Serenbe): Jenn Cornell; Emrah Kotan

GUSTON’S GRILLE (Kennesaw): Pitboss

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): JT’s Now and Tehn

THE HIGHLANDER: The Muckers; Cold Heart Canyon; Kyle Troop & the Heretics; Nick Ferrero

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Bitteroots; Last Chance Riders

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Little G Weevil Band; Mojo Queen; Rebel Union

MASQUERADE: Boregore (Heaven)

MATILDA’S ART & MUSIC (Alpharetta): The Breeze Kings

NORTHSIDE TAVERN: Lola

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Street Fighting Band

RED LIGHT CAFÉ: Mark Miller Band; Rebecca VanDerbeck; Jenna Reel

TERMINAL WEST: Jump, Little Children; Ookay Live

TIN ROOF CANTINA: Housebroken

VARIETY PLAYHOUSE: Lane Moore

VENKMAN’S: The REMakes; Questionable at Best

VISTA ROOM: Sean Chambers Band

WILD ADVENTURES (Valdosta): 3 Doors Down

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Boogie

Sunday, May 13th

AISLE 5: Geographer; So Much Light

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CENTRAL PARK: KYGO; TOKiMONSTA; Seven Lions; Autograf; Louis the Child; YehMe2; Kayzo; Dr. Fresch; Troyboi; Unlike Pluto; Medasin; BROHUG; Ofenbach; Parker; Will Clark; Midnite Panda; Corey Von Waters (2pm)

CITY WINERY: Julie Dexter; Kebbi Williams (12pm); Graham Parker

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Shawn Mullins

DARWIN’S: Mother’s Jam

THE EARL: Jenny Don’t & the Spurs; Nikki & the Phantom Callers

EDDIE’S ATTIC: The Pussywillows; Shannon LaBrie; Priscilla Renea

FAT MATT’S: Garrett Collins

MASQUERADE: Spanish Love Songs; Fairshake; A Very Loud Death; Wayward Kid (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: The Get Right Band; Marquee Mayfield

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

