Get Out! November 5 – November 11

Monday, November 5th

CITY WINERY: Bumpin the Mango

THE EARL: Smoking Popes; The Pink Spiders; Amuse

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: Assuming We Survive; Riot Child; DOSE; Survival Kit; Maggie Schneider (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Sam Heilig; Kyle Cox; Volunteer; Josh Fletcher (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Pale Waves; Miya Folick; The Candescents

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

VARIETY PLAYHOUSE: The Birthday Massacre; Julien–K; Ghost Fader

Tuesday, November 6th

CENTER STAGE THEATER: Allen Sloan; Nick Waterhouse

THE EARL: King Buffalo; Dead Now; Mathis Hunter Band

EDDIE’S ATTIC: Clark Beckham

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Custard Pie

JAMES BROWN ARENA (Augusta): Cole Swindell; Chris Janson; Dustin Lynch; Carly Pearce; Chris Lane

MASQUERADE: Real Friends; Boston Manor; Grayscale; Eat Your Heart Out (Hell); Yashire; Gillian Carter; Apostle; Virtues (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: lespecial (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; Quasi Mandisco

VINYL: Shallou; Japanese Wallpaper

Wednesday, November 7th

CITY WINERY: Robyn Hitchcock; Max Putnam

THE EARL: Lee Bains III & the Glory Fires; Hunger Anthem; Reconciler

EDDIE’S ATTIC: Fruit Bats; Vetiver

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): The Soul Rebels

GEORGIA THEATRE (Athens): Guster; Zac Clark (theater); Airpark; Babe Club (rooftop)

MASQUERADE: High On Fire; Municipal Waste; Toxic Holocaust; Haunt (Heaven); Doyle; Die 985; Hembree & the Satan Sisters; The Aggravated (Hell); The Funeral Portrait; I Hate Heroes; Misty Eyed; Moreland the Shooting; Sarah and the Safe Word (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: John 5; Hellzapoppin Circus Sideshow (upstairs); Machine Kid; Sono (downstairs)

TERMINAL WEST: Polyphia; Hail the Sun; Covet

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Billy F Gibbons; Benton Blount

VINYL: Prof; Mac Irv; Dwynell Rolad; Willie Wonka

Thursday, November 8th

40 WATT CLUB (Athens): Robyn Hitchcock; Elf Power; Max Putnam

BUCKHEAD THEATRE: San Holo; Baynk; Taska Black & the Nicholas

CITY WINERY: Will Hoge; Ryan Cullwell

THE EARL: State Champion; Arbor Labor Union; Sunset Pig; New Junk City

EDDIE’S ATTIC: Darden Smith

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Dangfly!; Beau + Luci

FOX THEATRE: Brian Wilson

GEORGIA THEATRE (Athens): Muscadine Bloodline; Koe Wetzel (theater); Raelyn Nelson Band (rooftop)

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Seth Winters Band

MASQUERADE: Gawvi; Aklesso; Rhomar Jessy (Hell); MyChildren MyBride; Secrets; Capture; Earth Groans; Half Hearted; December Eleventh (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

THE ROOKERY (Macon): Airpark; Babe Club; Drew Beskins

SMITH’S OLDE BAR: Jerry Joseph & the Jackmormons; Danny Hutchens (upstairs); Sister Moon; Downtown Abby; Foster (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Davin McCoy

STATE FARM ARENA: Bad Bunny

TERMINAL WEST: Squinto; Zubah

VARIETY PLAYHOUSE: Robert Earl Keen; Adam Wright

VENKMAN’S: Jennifer Hartswick; Nick Cassarino

Friday, November 9th

40 WATT CLUB (Athens): Trea Landon; Reid Haughton; Robbie O’Sullivan

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Free Lance Ruckus

BLIND WILLIE’S: Selwyn Birchwood

BLUEBERRY PLANTATION (Alma): Chris Janson

CITY WINERY: Los Lonely Boys

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Adrian Legg

THE EARL: Vampire Step-Dad; Glitch Black; Ethereal Delusions; Cemetery Gates; Watch Out for Snakes; Glitbiter

EDDIE’S ATTIC: Patrick Davis & His Midnight Choir

FAT MATT’S: Courtney Daly

THE FOUNDRY (Athens): Kinchafoonee Cowboys

GEORGIA FREIGHT DEPOT: Leikeli47; MikeQ; Cakes Da Killa; Byrell the Great; Leonce; Divoli S’vere; Vjuan Allure; Jsport; Quest?onmarc; Ripparachie; Montré; Leiomy Maldonado; Dashaun Wesley; Koppi Mizrahi

GEORGIA THEATRE (Athens): Futurebirds; Neighbor Lady (theater)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Robert Earl Keen

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Get Right Band

LUCAS THEATRE (Savannah): William Bell; Jontavious Willis

MASQUERADE: Mae; Loyals; Rookie of the Year (Hell)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): John Conlee; Country River Band

NORTHSIDE TAVERN: Debbie Bond

RED LIGHT CAFÉ: Richard Smith; The Vaudevillains; Kevin Ward

SMITH’S OLDE BAR: The Affected Phamily Band (upstairs); Phay; For Out Family; Queendom (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Gordon Vernick Duo

SOUTHERN BREWING CO. (Athens): DJ Osmose

STAR BAR: Frostfang; Hot Ram; Toro

SWEETLAND AMPHITHEATRE (LaGrange): The B-52s

TABERNACLE: Slightly Stoopid

TERMINAL WEST: Lotus; Bells and Robes

TILTED KILT: Adam Patterson

TIN ROOF CANTINA: The Rainmen; Penny Western

VARIETY PLAYHOUSE: Billie Eilish; Childish Major; Finneas

VENKMAN’S: J.WAIL feat. Vince Herman & Kito B; Ansley Stewart & Rick Lollar

VINYL: River Whyless; Takenobu

VISTA ROOM: Swimming Pool Q’s; 3

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): The Mike Veal Band

Saturday, November 10th

40 WATT CLUB (Athens): Lullwater; Rosie and the Ratdogs; Jet Phase

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Ground Him

BUCKHEAD THEATRE: DJ A-Plus; DJ Sofa King

CITY WINERY: Craig Morgan

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Gary Brewer; The Kentucky Ramblers

DRUNKEN UNICORN: Ian Sweet; Young Jesus; Scooterbae

THE EARL: Gregorio Franco; Street Sects; Indradevi; The Rain Within; Elay Arson; Acid Gambit

EDDIE’S ATTIC: Michael Tolcher; The Bonaventure Quartet

EL ROCKO LOUNGE (Savannah): Aaron Lee Tasjan

FAT MATT’S: Kerry Hill

THE FOUNDRY (Athens): Rebel Union

GEORGIA THEATRE (Athens): Bobby’s Shorts; Stranger’s Almanac (theater); Booty Boyz (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Boo Ray; B.B. Palmer

MASQUERADE: Stray From the Pain; Silent Planet; Kublai Khan; Grayhaven; Panicwolf (Hell); Koo Koo Kanga Roo; Diners (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola; Bill Sheffield

THE ROOKERY (Macon): John Nemeth; Magnolia Moon

ROXY: H.E.R.; Bri Steves

SCHWARTZ CENTER (Emory): Bradley Howard & Lee Thompson

SERENBE INN (Serenbe): Jared & Amber; Adam Whipple

SMITH’S OLDE BAR: Raelyn Nelson Band; The Get Right Band; Sailing to Denver; Rickolus (downstairs)

SOUTH MAIN KITCHEN (Alpharetta): Fire & the Knife

TERMINAL WEST: Lotus; Bells and Robes

VARIETY PLAYHOUSE: Emily King

VENKMAN’S: Lyrics Born; Boulevards; Skyler Reed

VISTA ROOM: Neon Queen

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Back N Black

Sunday, November 11th

BUCKHEAD THEATRE: Amanda Miguel & Diego Verdaguer

CITY WINERY: Reckless Kelly

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Lee Roy Parnell

THE EARL: Esme Patterson; Rose Hotel

EDDIE’S ATTIC: Mutlu; Suzy Jones

FAT MATT’S: Garrett Collins

FOX THEATRE: Christina Aguilera; Big Boi

MASQUERADE: Dom Kennedy; Cozz; Jay 305; Warm Brew (Heaven)

RED LIGHT CAFÉ: Wanyama

THE ROOKERY (Macon): Aaron Lee Tasjan; Brandy Zdan

TABERNACLE: Chris D’elia

TERMINAL WEST: Cory Henry & the Funk Apostles

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Haken; Leprous; Bent Knee

VISTA ROOM: Tray Dahl & the Jugtime Ragband

